أبوظبي – هونغ كونغ: انعقدت القمة التاسعة لمبادرة الحزام والطريق التي استضافتها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر 2024 تحت شعار "بناء حزام وطريق متصل، مبتكر وصديق للبيئة". شهدت القمة توقيع العديد من الشراكات بين رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، حيث وقع رئيس مجلس إدارة AGI Holding ونائب رئيس غرفة التجارة الدولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا على ثلاث اتفاقيات شراكة رئيسية مع الشركات التالية: "Allied Environmental Consultants Limited, FansWave Limited, Farmacy HK Ltd".

وستكون لهذه الاتفاقيات تأثير كبير على جميع الأطراف وكذلك على المناطق المعنية. وقد أعرب الدكتور سعدالدين منيمنة عن فخره بتأكيد التزام AGI Holding الراسخ بدفع عجلة الابتكار والاستدامة على المستوى العالمي.

تعكس القدرات الواسعة لشركة AGI في تطوير الأعمال وإدارة المشاريع والاستشارات عبر الإمارات العربية المتحدة وجورجيا وتركيا والمملكة المتحدة وأستراليا وهونغ كونغ التزامنا بمعالجة التحديات العالمية المهمة.

يركز توجهنا الاستراتيجي على الأمن الغذائي والتكنولوجيا والاستدامة، وهو ما أثر بشكل كبير على مشاركتنا في قمة الحزام والطريق، حيث نعترف ونحتفي بالتقدم التكنولوجي المذهل الذي حققته هونغ كونغ وإمكاناتها الكبيرة للنمو. ويسرنا بشكل خاص أن نعلن عن تشكيل ثلاث شراكات محورية مع شركات مقرها هونغ كونغ خلال قمة الحزام والطريق.

تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز وتوسيع فرص الاستثمار بين هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، مما يعزز دورنا المحوري كحلقة وصل بين هاتين المنطقتين الاقتصاديتين الحيويتين. بالإضافة إلى ذلك، يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروع مشترك رائد مع إحدى الشركات الكبرى في مجال الزراعة العمودية، والذي يهدف إلى تطوير أكبر مشروع للزراعة العمودية في الإمارات العربية المتحدة. من المتوقع أن يشكل هذا المشروع معيارًا جديدًا للابتكار الزراعي في الشرق الأوسط. كما أن شراكتنا مع شركة Fans Wave، وهي شركة تكنولوجية رائدة من هونغ كونغ، ستسهم في جلب منصتها المتطورة – التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي والإعلانات والواي فاي إلى السوق في منطقة الشرق الأوسط. هذه المشاريع التحويلية تجسد التزامنا الراسخ بدفع عجلة التقدم التكنولوجي والاستراتيجي العالمي، مما يضع AGI Holding في طليعة الابتكار الصناعي والتنمية المستدامة.

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