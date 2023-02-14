من خلال هذه الشراكة، ستعمل شركة AFS مع برانكاس لإنشاء تكامل مباشر مع البنوك مما سيسمح بسهولة احتساب جدارة الائتمان، وصرف الرواتب، والمدفوعات من حساب إلى آخر، وفتح حسابات مصرفية جديدة.

المنامة: أعلنت شركة برانكاس، شركة تكنولوجيا مالية ومقرها سنغافورة، اليوم عن تعيينها من قبل شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لتوفير بنية تحتية جديدة ومحسنة للخدمات المصرفية المفتوحة إقليمياً.

برانكاس هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المصرفية المفتوحة مع شبكة مصرفية قوية في جنوب شرق آسيا. تأسست في عام 2016، وتم دمج حلولها كشركة Fintech Series B مع أمثال Bank OCBC NISP و BDO و BCA. وتعمل الشركة مع أكثر من 90 عميلًا لتوفير حلول التمويل التي تساعد على الشمول المالي عالمياً.

ستشهد هذه الشراكة الجديدة مع شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، على قيام برانكاس بجلب ممارسات الخدمات المصرفية المفتوحة الراسخة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترويج لخدمات مالية أكثر شمولاً في عدة دول بما في ذلك مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. تعد واجهات برمجة التطبيقات التي سيتم توفيرها من خلال منصة شركة AFS ضرورية لمنصات التكنولوجيا في تسهيل توفير الخدمات المالية الأساسية مثل احتساب جدارة الائتمان، وصرف الرواتب، والمدفوعات من حساب إلى آخر، وفتح حسابات مصرفية جديدة.

وعلق سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS قائلاً: "تعمل شركة AFS حاليًا مع أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية إقليمية. هذه الخطوة الاستراتيجية للإندماج مع البنية التحتية للبنوك هي خطوة طبيعية في توسعنا وابتكارنا المستمر. تتمثل رؤيتنا في تمكين عملائنا من خلال تقديم أفضل منتجات المدفوعات التي تتمحور حول العملاء والتي تؤثرعلى حياة العملاء بشكل إيجابي، ونحن فخورون بالتعاون مع شركة خدمات مصرفية مفتوحة راسخة مثل برانكاس لتحقيق أهدافنا ".

في عام 2020، أطلق مصرف البحرين المركزي إطار عمل الخدمات المصرفية المفتوحة لضمان التنفيذ الشامل للخدمات المصرفية المفتوحة من قبل القطاع المالي المحلي. يتضمن إطار العمل إرشادات تشغيلية مفصلة، ومعايير وإرشادات أمنية، وإرشادات لتجربة العملاء، ومواصفات تقنية مفتوحة لواجهة برمجة التطبيقات، وإطار الحوكمة الشامل واللازم لحماية بيانات العملاء.

ولشركة برانكاس، تمثل هذه الخطوة دخولها إلى أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تهدف الشركة إلى إنشاء شبكة عالمية للخدمات المصرفية المفتوحة بعد العديد من الشراكات الناجحة في عام 2022 مع Visa و CRIF و McKenzie.

"الشمول المالي هو أساس كل ما نقوم به في شركة برانكاس. نحن متحمسون للغاية بفرصة العمل مع شركة AFS لتعزيز خبرتنا في الخدمات المصرفية المفتوحة في أسواق جديدة ومع هيئات تنظيمية مختلفة. البحرين رائدة إقليمياً في دفع تبني الخدمات المصرفية المفتوحة، ونتطلع إلى العمل مع الرواد هنا لتحسين توافر وجودة الخدمات المالية للأفراد." قال تود شفايتسر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة برانكاس.

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نبذة عن برانكاس

برانكاس هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير تكنولوجيا الخدمات المصرفية المفتوحة. وتقدم الحلول المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات وحلول البيانات والمدفوعات لمقدمي الخدمات المالية (مثل البنوك والمقرضين والمحافظ الإلكترونية) والشركات عبر الإنترنت. تتعاون برانكاس مع البنوك لبناء وإدارة البنية التحتية للخدمات المصرفية المفتوحة، وإنتاج واجهات برمجة التطبيقات للمدفوعات في الوقت الفعلي، والهوية والبيانات، وفتح حسابات مصرفية جديدة، والتحويلات، والمزيد. من خلال تقنية الخدمات المصرفية المفتوحة الآمنة من برانكاس، يمكن للشركات عبر الإنترنت وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية استخدام واجهات برمجة تطبيقات برانكاس لإنشاء تجارب رقمية جديدة لمستخدميها.

نبذة عن AFS

تأسست شركة الخدمات المالية العربية AFS في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول دفع متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة AFS مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، والتي تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. كان مفتاح النجاح المتنامي والمستمر للشركة هو وجود فريق تنفيذي مصمم على الاستثمار في أحدث التقنيات المتطورة. ويتضح نهج AFS المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من خدمات الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة.

وأدى التركيز الذي توليه شركة AFS على الابتكار إلى وضع الشركة كقوة دافعة في السوق، حيث تقدم مجموعة غنية من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية، خدمات التاجر الموجهة للعملاء، حل الرواتب الرقمي الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية وغير ذلك الكثير.

حازت شركة AFS والتي تحظى بثقة الشركات في جميع أنحاء المنطقة على جائزة "أفضل مزود لحلول المدفوعات - البحرين" من ضمن جوائز MEA Finance لعام 2022 وأفضل مزود لحلول الدفع الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين لعام 2022 من مجلة الأعمال العالمية، وأفضل مبتكر رائد للمدفوعات في البحرين لعام 2022 من مجلة Global Business Outlook إلى جانب أفضل منصة لإدارة المدفوعات في البحرين لعام 2022 من مجلة الاقتصاد العالمي.

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