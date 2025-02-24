المنامة، مملكة البحرين - أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن شراكتها مع Ternoa باستخدام "أثر"، وهي شبكة PayFi آمنة وفعّالة من حيث التكلفة مصممة لضم المليارات من عملاء التجزئة إلى العملات المشفرة.

ستقدم Ternoa شبكة "أثر"، وهي شبكة تعمل على تقديم بروتوكول تمويل استهلاكي لامركزي يسهّل المدفوعات بالعملات المشفرة ويجعلها أكثر وصولًا وسهولة للمعاملات اليومية. وستبدأ شركة AFS في تقديم حلول الدفع بالعملات المشفرة المدعومة بـ "أثر" للتجار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة:AFS "تلتزم شركة AFS بقيادة الابتكار في مجال المدفوعات وتوسيع الوصول إلى حلول سلسة وآمنة ومستقبلية. ومن خلال دمج العملات المستقرة والتمويل اللامركزي، فإننا نفتح آفاقًا جديدة للتجار والمستهلكين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمهد الطريق لاعتماد المدفوعات الرقمية بشكل أوسع في المنطقة."

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Ternoa، السيد ميكائيل كانو: "الخطوة الكبيرة التالية لـ blockchain والتمويل الرقمي هي جعلها جزء من حياتنا اليومية. إن مجال المدفوعات والخدمات المالية ضخمة وسيؤدي إدخالها إلى Ethereum إلى فتح إمكانيات جديدة ومثيرة، ومن خلال شراكتنا باستخدام شبكة "أثر" مع شركة AFS سنعمل على جعل المدفوعات الرقمية أسرع وأكثر أمانًا ووصولاً".

ستقوم شبكة "أثر" بتمكين المدفوعات بالعملة المستقرة على أجهزة نقاط البيع (POS)، مما يعزز كفاءة المعاملات وأمنها للشركات والمستهلكين. وعلى عكس العملات الرقمية التقليدية، تم تصميم العملات المستقرة للحفاظ على قيمة مستقرة، وعادةً ما تكون مرتبطة بالعملات الورقية مثل الدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي.

نبذة عن AFS:

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن Ternoa:

Ternoa هي بنية تحتية من طبقة إيثيريوم 2 مخصصة للمدفوعات وحالات الاستخدام في التمويل الاستهلاكي. توفر Ternoa معاملات فورية، وبرمجيات موثوقة، وإمكانية وصول بيانات مرنة لبروتوكول “أثر”، الذي يعد بروتوكول PayFi الرائد المبني على الشبكة. Ternoa جزء من نظامي Polygon zkEVM و Avail DA البيئيين.

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