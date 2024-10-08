المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة الخدمات المالية العربية(AFS) ، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق هويتها الجديدة وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة لإعادة إطلاق علامتها التجارية. ويأتي هذا التحول لتتماشى هوية الشركة مع دورها كمبتكر في مجال المدفوعات الرقمية.

تقدم العلامة التجارية الجديدة هوية بصرية محدثة تشمل نوع خط مصقول وعناصر تصميم محسّنة، مع الإحتفاظ بدرجة الألوان الزرقاء المميزة لشركة AFS، إذ تؤكد هذه التغييرات البصرية الجديدة التزام شركة AFS بمواصلة تطوير التحول الرقمي وتمكين الأعمال إقليميًا.

وبهذه المناسبة علق السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS: "تعكس هويتنا الجديدة إلتزامنا بالابتكار الرقمي، مع التمسك بالقيم والثقة التي منحنا إياها شركائنا وعملائنا على مر السنين. تجسد الهوية البصرية الجديدة عناصر الإبتكار والتحول الرقمي التي تلتزم بها شركة الخدمات المالية العربية اليوم وستستمر في دفعنا نحو المستقبل."

تم تصميم العلامة التجارية الجديدة ليس فقط لتعزيز الحضور المرئي للشركة ولكن أيضًا لتعزيز مكانة شركة AFS كشركة رائدة في تحويل معاملات المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن AFS

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة AFS مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري. ويتضح نهج AFS المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك AFS مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

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