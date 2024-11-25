المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة PayTic ، وهي شركة تقدم خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS) ومتخصصة في الأتمتة الشاملة للعمليات المعقدة في برامج البطاقات. تشمل حلولهم إدارة الاعتراضات (Chargeback Management)، وتسوية البيانات المعيارية والمخصصة، وتحسين رسوم الشبكات، والتقارير التنظيمية، مما يساهم جميعًا في تبسيط العمليات لتحقيق كفاءة أكبر وقابلية للتوسع.

ستدعم PayTic العمليات الداخلية لـ AFS وستوفر حلول الأتمتة الخلفية لعملاء AFS الحاليين والبنوك الإقليمية، مما يسهم في تبسيط العمليات اليومية، وزيادة الإنتاجية، وتقليل المخاطر، وتقديم قيمة مضافة أكبر.

وقال السيد غسان مرديني، الرئيس التنفيذي للعمليات في AFS: "تمثل شراكتنا مع PayTic خطوة مهمة نحو المستقبل بالنسبة لنا في AFS. سيسهم هذا التعاون في تبسيط عملياتنا وتحسين كفاءة إدارة برامج البطاقات، مما يوفر لعملائنا أدوات وحلولاً متقدمة تمكّنهم من التعامل مع المشهد المالي المعقد اليوم بشكل أكثر فعالية وأمانًا. تهدف هذه الشراكة إلى وضع معايير جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

من جانبه، قال السيد عماد بو مهدي، مؤسس ومدير شركة PayTic التنفيذي: "AFS هي رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، ونحن نتطلع إلى هذه الشراكة التي ستتيح لنا تقديم سجلنا الحافل من الحلول المبتكرة إلى جمهور أوسع، مما يحقق فوائد للبنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء المنطقة. معًا، نسعى لتحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة برامج البطاقات، بما يدعم التزامنا المشترك بتطوير التكنولوجيا المالية وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا".

تؤكد هذه الشراكة التزام AFS بالابتكار وتقديم حلول متقدمة في قطاع التكنولوجيا المالية. ومن خلال دمج حلول PayTic ، ستواصل AFS دعم البنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أهدافها المالية.

نبذة عن AFS

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

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