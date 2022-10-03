المنامة – مملكة البحرين: تم تكريم شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، الشركة العريقة والرائدة لحلول الدفع الرقمية وتمكين التكنولوجيا المالية Fintech في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لجهودها في إحلال وتوطين الوظائف، خلال حفل استضافته المملكة العربية السعودية مؤخرًا على هامش اجتماعات اللجان الوزارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكانت AFS الشركة البحرينية المالية الوحيدة التي حصلت على هذا التكريم هذا العام.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية السيد سامر سليمان: هذا التكريم شرف كبير لشركة AFS ويعكس الأهمية الكبيرة التي نوليها لتوظيف ورعاية المواهب المحلية، حيث يعتبر موظفونا أهم محرك لنمو الشركة وابتكارها. ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على مبادراتنا وجهودنا في جميع مجالات تطوير الموظفين.

وأعرب سليمان عن تقديره وامتنانه لكل من المنظمين والقائمين على هذا الحفل من مجلس دول التعاون الخليجي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين ومصرف البحرين المركزي لدعمهم المستمر لشركة AFS في تطورها وابتكارها.

وكرّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي 19 شركة رائدة في مجالات العمل والتنمية من مختلف دول مجلس التعاون خلال الحفل. هذا وقد تسلمت درع التكريم ممثل الشركة في الحفل السيدة زينب علي – موظف أول في قسم الموارد البشرية.

وتبلغ نسبة البحرنة 70٪ في المكتب الرئيسي في البحرين وتلتزم شركة AFS باستثمارها في القوى العاملة الوطنية مع تقديم فرص وظيفية عديدة ومتنوعة على الصعيدين المحلي والإقليمي. ومؤخرًا اختتمت AFS بنجاح برنامج التدريب الصيفي AFS iSuites الذي درّب مجموعة من الطلاب من المؤسسات الأكاديمية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يأتي كشهادة على التزام AFS بدعم الشباب من خلال تطوير مهاراتهم المهنية والتقنية، وركز برنامج التدريب الداخلي على منح الطلاب من مختلف التخصصات الأكاديمية أساسًا قويًا قائمًا على المعرفة بتكنولوجيا المدفوعات والذي سيخدمهم مستقبلا.

الجدير بالذكر أن شركة AFS مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومملوكة بالأغلبية للمؤسسة العربية المصرفيةABC ، وتفتخر الشركة بالعديد من خدمات وحلول الدفع الرقمية الشاملة. وتمتد هذه الخدمات لمعالجة بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات الإسلامية، وخدمات اكتساب التاجر، والتكنولوجيا المالية، ومجموعة من أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة المتطورة. ومن خلال توفير حلول دفع عالية الجودة والموثوق بها من قِبل الشركات، أدى تفانيها في الابتكار إلى جعل AFS قوة دافعة في السوق حيث تقدم مجموعة غنية من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية الشهيرة وخدمات اكتساب التاجر الرائدة في السوق وحل الرواتب الرقمية الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية والمزيد. تمتلك AFS مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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نبذة عن AFS

تأسست شركة الخدمات المالية العربية AFS في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول دفع مخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطورات سوق المدفوعات الرقمية وتناميها المستمر.

وهي مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلا حيث كان مفتاح النجاح المتنامي والمستمر للشركة هو وجود فريق تنفيذي مصمم على الاستثمار في أحدث التقنيات المتطورة، وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، والتي تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. ويتضح النهج المبتكر لشركة AFS في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من خدمات الدفع الرائدة التي تغطي خدمات معالجة البطاقات ، اكتساب التجار ، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة رائعة من الخدمات ذات القيمة المضافة.

وأدى التركيز الذي توليه AFS على االابتكار إلى جعل الشركة قوة سوق دافعة، حيث تقدم مجموعة غنية من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية، خدمات التاجر الموجه للعملاء، حل الرواتب الرقمي الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية وغير ذلك الكثير.

وحازت شركة AFS والتي تحظى بثقة الشركات في جميع أنحاء المنطقة على جائزة أفضل مزود لحلول الدفع الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين لعام 2022 من مجلة الأعمال العالمية، وأفضل مبتكر رائد للمدفوعات في البحرين لعام 2021 من مجلة آفاق الأعمال العالمية إلى جانب أفضل مقدم لحلول الدفع لعام 2021 من مجلة الأموال والصيرفة العالمية.

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