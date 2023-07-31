المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم عن شراكة استراتيجية مع CRIF، وهي شركة عالمية متخصصة في مكتب الائتمان، أنظمة المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية وخدمات معالجة البيانات. ستخدم هذه الشراكة عملاء بنك AFS في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال استكمال منصة تكنولوجيا التمويل المفتوح الحديثة الخاصة بالشركة بأحدث حالات وحلول استخدام الخدمات المصرفية المفتوحة من CRIF.

سوف تستفيد شركة AFS من خبرتها في المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا لضمان دعم تقني وتشغيلي سلس وموثوق للعملاء الذين يبحثون عن مجموعة متنوعة من حالات استخدام الخدمات المصرفية المفتوحة والتطبيقات على منصة AFS لتكنولوجيا التمويل المفتوح الحديثة.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية: "تقود شركة AFS الطريق في تقديم أحدث التقنيات والمنتجات والحلول لدعم النمو الرقمي السريع المستمر في القطاع المالي. ستعمل هذه الشراكة مع CRIF على توسيع نطاق إنجازاتنا لعملائنا من البنوك، مما يوفر لهم المزيد من الخيارات ومجموعة من الحلول المتطورة التي تركز على العملاء مع تعزيز مكانتنا كمزود رائد لحلول الدفع الرقمي وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا ".

CRIF هي المزود الرائد في قارة أوروبا لمعلومات الإئتمان الاستهلاكي والتجاري، ولاعب عالمي رئيسي في حلول اتخاذ القرارات المتكاملة، حيث تدعم أكثر من 10,500 مؤسسة مالية و600 شركة تأمين و82,000 عميل تجاري في 50 دولة.

قال روبرتو سيراسي، رئيس قسم الاستشارات والحلول في CRIF الشرق الأوسط: "أصبحت الخدمات المصرفية المفتوحة الآن حقيقة واقعة في الشرق الأوسط بأكمله، وCRIF متواجدة للإستفادة من خبرتها وقدراتها الشاملة، التي جمعتها لأكثر من 30 عامًا من خلال التواجد في الأسواق الأوروبية الكبرى. تؤمن مجموعة CRIF مع Strands، وهي شركة CRIF التي تركز على إنشاء حلول إدارة الأموال الرقمية المتخصصة - نظراً للتطور الذي سينتج من الخدمات المفتوحة والتي تشمل (الخدمات المصرفية المفتوحة، خدمات التمويل المفتوح، وخدمات البيانات المفتوحة) ومن خلال الشراكة مع AFS، سنكون قادرين على تعزيز انتشار خدماتنا في المنطقة، من خلال تقديم حالات وحلول الخدمات المصرفية المفتوحة الحديثة والجاهزة للاستخدام.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن AFS

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة AFS مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، و تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. كان مفتاح النجاح المتنامي والمستمر للشركة هو وجود فريق تنفيذي مصمم على الاستثمار في أحدث التقنيات المتطورة. ويتضح نهج AFS المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك AFS مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

وأدى التركيز الذي توليه شركة AFS على الابتكار إلى وضع الشركة كقوة دافعة في السوق، حيث تقدم مجموعة غنية من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية، خدمات التاجر الموجهة للعملاء، حل الرواتب الرقمي الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية وغير ذلك الكثير.

حازت شركة AFS والتي تحظى بثقة الشركات في جميع أنحاء المنطقة على عدة جوائز منها جائزة " أفضل مزود لحلول المدفوعات المبتكرة لعام 2023" من MEA Finance و"أفضل مزود لحلول المدفوعات - البحرين" من مجلة الأعمال الدولية لعام 2023 وأيضاً من ضمن جوائز MEA Finance لعام 2022 و"أفضل مزود لحلول الدفع الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين" لعام 2022 من مجلة الأعمال العالمية، و"أفضل مبتكر رائد للمدفوعات في البحرين" لعام 2022 من مجلة Global Business Outlook بالإضافة إلى "أفضل منصة لإدارة المدفوعات في البحرين" لعام 2022 من مجلة الاقتصاد العالمي.

قم بزيارة www.afs.com.bh للمزيد من المعلومات، أو تواصل معنا على LinkedIn



