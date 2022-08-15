المنامة، البحرين: منذ إطلاقه في ديسمبر 2021، شهد تطبيق Beyon Money، وهو أول تطبيق فائق التطور في البحرين، نموًا سريعًا وحظي على شعبية واسعة، إذ بلغ عدد المشترين أكثر من 20 ألف مشترك نشط، وبلغت المعاملات المحلية والدولية للبطاقات أكثر من 20 مليون دينار بحريني بالإضافة إلى 8 ملايين دينار بحريني قيمة التحويلات الرقمية. تماشيًا مع مهمة Beyon Money المتمثلة في تسهيل وتبسيط الأدوات المالية الرقمية لتصبح أكثر وضوحًا وشفافية للمستخدمين ولمنحهم خدمات قيّمة ومدى أوسع من الخيارات، يخضع التطبيق إلى عمليات ترقية باستمرار ليقدم ميزات متقدمة وفريدة من نوعها.

ولتركيز الجهود على توسيع وبناء علامتها التجارية الخاصة بالتكنولوجيا المالية، Beyon Money، قررت بتلكو إنهاء تعاونها السابق مع شركة AFS لخدمة "bwallet".

والجدير بالذكر أن تطبيق Beyon Money فائق التطور يشتمل على مزايا رائعة مثل إصدار بطاقات Visa مسبقة الدفع التي يمكن استخدامها في جميع أنحاء العالم والاتصال بـ 7 بنوك في البحرين وكذلك خاصية توفير معلومات شاملة وموضّحة عن المصروفات والبيانات المالية بالإضافة إلى التحويلات الرقمية بالكامل. وقد تمّ تطوير ميزة التحويلات المالية بشكل كبير حيث أصبحت تقدم أسعار تنافسية للتحويلات الدولية إلى الهند وباكستان وبنغلاديش والفلبين ومصر وأوروبا وقريبًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلق الشيخ محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في بتلكو قائلًا: "في عام 2021، أسست بتلكو شركة خدمات مالية جديدة بعد حصولها على التراخيص اللازمة من مصرف البحرين المركزي، حيث أصبحت أول شركة تابعة لشركة اتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي تحقق هذا الإنجاز. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقنا بنجاح Beyon Money وأعددنا لإنهاء تعاقدنا في خدمة 'bwallet' لتحويل تركيزنا وجهودنا نحو علامتنا التجارية الخاصة".

"ونحن سعداء بالتقدم الملحوظ الذي احرزناه في Beyon Money، كما نعمل جاهدين على مواصلة التطوير وإضافة الميزات الرائعة والمنتجات المبتكرة بشكل شهري، من خلال متابعة اراء ومتطلبات الزبائن وخلق الطلب على المنتجات غير المتوفرة في السوق الحالي. كما يعمل فريق Beyon Money على تحسين المنصة باستمرار وتقديم الميزات الجديدة والمشوقة للمستخدمين مع التركيز على تقديم خدمات ذات قيمة مباشرةً إلى زبائننا."

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين تنزيل تطبيق Beyon Money المتوفر على App Store و Google Play والاستمتاع بجميع المزايا والمكافآت بما في ذلك الاسترداد النقدي والتحويلات الدولية الرقمية بالكامل وبأقل تكلفة في السوق. لمزيد من التفاصيل، يمكن للزبائن زيارة beyonmoney.com

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هذا البيان الصحفي صادر عن قسم التواصل المؤسسي والاستدامة لدى بتلكو.

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