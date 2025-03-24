المنامة، البحرين: تشهد رؤية Beyon الرامية إلى إقامة مركز رقمي وتكنولوجي متطور تقدمًا ملموسًا مع تعيين شركة AECOM لتكون المخطط الرئيسي لمشروع المدينة الرقمية. يشكل هذا التعيين نقطة تحول رئيسية في تطوير هذه المبادرة الطموحة، التي تهدف إلى إقامة منظومة تكنولوجية مبتكرة في منطقة الهملة.

أقيم حفل توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة Beyon بحضور كل من أندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon، وفيصل الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المدينة الرقمية، والمهندس أحمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، وديفيد بوردر، مدير ورئيس إدارة المشاريع لشركة AECOM في البحرين.

وباعتبارها المخطط الرئيسي، ستقود AECOM عملية التخطيط والتصميم الكامل للمدينة الرقمية، مع التركيز الواضح على تلبية الاستخدامات المتنوعة، بما في ذلك المكونات التجارية والتكنولوجية وأسلوب الحياة العصري، إلى جانب المساحات الخضراء المفتوحة والمرافق الحضرية الأساسية.

يُعد التكامل السلس للمدينة الرقمية مع البنية التحتية للنقل القائمة والمقترحة في البحرين من الأولويات الرئيسية في عملية التخطيط. كما ستلعب هيئة التخطيط والتطوير العمراني دورًا فعالا في دمج مشروع المدينة الرقمية ضمن استراتيجية التوسع العمراني للمملكة، لضمان تشغيل أنظمة المرور الداخلية في المشروع وربطها بشبكة الطرق الرئيسية، مما يضمن التخطيط الأمثل للمنطقة للنمو المستقبلي.

وبهذه المناسبة، قال السيد فيصل الجلاهمة، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المدينة الرقمية: "إن تعيين شركة AECOM لإنجاز عملية التخطيط الرئيسي لمشروع المدينة الرقمية يعد خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا في إقامة مركز تكنولوجي متطور. يعتبر ها المشروع استثمارًا مهمًا يقدر بحوالي 700 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى فتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في مجالات التكنولوجيا والتجارة والبحث والتطوير، مما يسهم في توفير وظائف نوعية لمستقبل أكثر ازدهارًا. نحن واثقون بأن الخبرات التي تمتلكها AECOM، جنبًا إلى جنب مع دعم الجهات المعنية، ستساهم في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي في البحرين وترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة للابتكار وريادة الأعمال."

من جانبه، أشار المهندس أحمد عبدالعزيزالخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني قائلًا: "إن نجاح دمج مدينة Beyon الرقمية في خطط البنية التحتية الأوسع للبحرين يضمن لها البقاء والنمو على المدى الطويل. وتلتزم هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالتعاون مع AECOM وغيرها من الأطراف المعنية لتطوير المشروع الذي يساهم في تعزيز الاتصالات ويتوافق مع أهداف التخطيط العمراني للبلاد. إن مدينة Beyon الرقمية سوف تدعم استراتيجية الهيئة في استخدام الأراضي، حيث تساهم في تحسين عمليات التبادل التجاري، وخلق فرص توظيف عالية القيمة، فضلا عن نمو الأعمال الجديدة. كما أن هذا المشروع سوف يشمل على شبكة نقل متعددة الوسائط، الأمر الذي يضمن عملية تنقل آمنة ومريحة وعالية الكفاءة في مشروع المدينة الرقمية. ويشمل ذلك نظام ترام آلي، ومسطحات خضراء واسعة، ومساحات مفتوحة، مما يعزز استدامة المشروع."

وقال السيد ديفيد بوردر مدير ورئيس إدارة المشاريع لشركة AECOM في البحرين: "إنه لمن دواعي فخرنا أن نتولى مهمة إنجاز عملية التخطيط الرئيسية لمدينة Beyon الرقمية. سوف يتركز نهجنا على التصميم الحديث والمستدام ودمج شبكة النقل بكفاءة عالية وخلق بيئة ديناميكية تركز على خدمة أفراد المجتمع، مما يعزز من التعاون والابتكار."

والجدير بالذكر أن المدينة الرقمية من Beyon تعد مبادرة طموحة ستساهم في ترسيخ مكانة البحرين كمركز رقمي مبتكر في المنطقة. من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة في التخطيط العمراني عالمي المستوى، والتنسيق الاستراتيجي للبنية التحتية، فإنه من المتوقع أن يرسي المشروع معايير جديدة للاستدامة والمرافق المتطورة المدعومة بأحدث التكنولوجيا، الأمر الذي سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي على المدى الطويل.

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