الإمارات: أعلنت شركة أدين للمدفوعات الرقمية، منصة التكنولوجيا المالية العالمية المفضلة لدى معظم الشركات الرائدة؛ عن نتائجها المالية القوية للنصف الأول من العام ٢٠٢٢، مما يعكس الزيادة المستمرة لأرباحها وزيادة حجم معاملات قطاع المدفوعات الرقمية.

النمو المحلي

هذا وكانت خطط توسع شركة أدين في الشرق الأوسط ترتكز على إضافة مزودي خدمات وتجار تجزئة جدد عبر الإنترنت منهم Starzplay و Apparel Group والتي تضم Tommy Hilfiger وCalvin Klein و6thStreet. وتدعم أدين الأعمال في المنطقة من خلال تزويدها بحلول متطورة للمدفوعات، لزيادة المعاملات المقبولة وتحسين وتدفق المتسوقين والحد من التزاحم وانتظار عند نقاط البيع الطرفية وقت إتمام عمليات الدفع.

النتائج المالية للنصف الأول من العام ٢٠٢٢

بلغ حجم المعاملات ٣٤٥،٨ مليار يورو، بزيادة ٦٠٪ على أساس سنوي؛ ومشتملة على مبيعات نقاط بيع طرفية بقيمة ٤٤،٩ مليار يورو، بزيادة ٩٧٪ على أساس سنوي.

بلغ صافي الإيرادات ٦٠٨،٥ مليون يورو بزيادة ٣٧٪ على أساس سنوي.

بلغت الأرباح بهامش EBITDA ؛ وهو نسبة الأرباح التي تقيس مقدار الأرباح التي تحققها الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ٣٥٦،٣ مليون يورو، بزيادة ٣١٪ على أساس سنوي؛ وبهامش EBITDA سجلت معدل أرباح نسبته ٥٩٪ خلال هذه الفترة.

من جانبه؛ أوضح السيد/ ساندر مارتينز مدير شركة أدين في منطقة الشرق الأوسط: "لا شك بأن أداء شركة أدين القوي خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٢، يشير إلى أن تجار التجزئة في الشرق الأوسط يبحثون عن فرص لزيادة مبيعاتهم من خلال التحول الرقمي. وبدورنا، نحن متحمسون لتعميق الشراكة مع العلامات التجارية البارزة التي تدرك أهمية المدفوعات الرقمية لخلق تجارب عملاء استثنائية وتنمية أعمالها. من أجل تحقيق هذا النجاح، يتعين على الشركات تلبية متطلبات المتسوقين الباحثين عن الراحة والسهولة والتحكم طوال رحلة التسوق. لم تعد الناس تقوى على الطوابير الطويلة والتزاحم بين المتسوقين عند الدفع. في الوقت نفسه، يكافئ المتسوقون العلامات التجارية التي تخلق لهم تجارب شخصية متميزة بالولاء والإنفاق الأكثر. وهنا، تساعد أدين العلامات التجارية على تجاوز المعوقات الفعلية والرقمية أمام البيع بالتجزئة لينعم المتسوقون بتجربة شيقة تنال رضاهم طيلة رحلة التسوق.

خطاب المساهم والنتائج المالية

يمكنك الحصول على النتائج المالية الكاملة للنصف الأول من العام ٢٠٢٢ وخطاب المساهم عبر الرابط التالي: LINK

النمو العالمي

زيادة كبيرة في النمو ومنتجات مبتكرة في التجارة الموحدة: لتوفير تجارب استثنائية وسباقة داخل المتجر؛ عمدت شركة أدين إلى تسريع الابتكار في هذا المجال من خلال إطلاق النماذج الأولية من مجموعة نقاط البيع الطرفية المصممة من الشركة. بالإضافة إلى ذلك، طرحت أدين خدمة Tap to Pay على أجهزة هواتف iPhone بالتعاون مع شركة Apple خلال هذه الفترة؛ وذلك بدافع حرصها على مساعدة عملائها لمواكبة التوجهات المستقبلية للدفع في المتجر من خلال توفير معاملات سهلة ومرنة داخل المتجر.

لتوفير تجارب استثنائية وسباقة داخل المتجر؛ عمدت شركة أدين إلى تسريع الابتكار في هذا المجال من خلال إطلاق النماذج الأولية من مجموعة نقاط البيع الطرفية المصممة من الشركة. بالإضافة إلى ذلك، طرحت أدين خدمة على أجهزة هواتف بالتعاون مع شركة خلال هذه الفترة؛ وذلك بدافع حرصها على مساعدة عملائها لمواكبة التوجهات المستقبلية للدفع في المتجر من خلال توفير معاملات سهلة ومرنة داخل المتجر. النمو على المدى البعيد: واصلت شركة أدين بناء فريقها لتعكس رؤيتها بعيدة المدى. وتمكنت الشركة من تسريع وتيرة التوظيف خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٢، كما تعتزم الاستمرار في وتيرة بشكل دائم. وخلال مسيرة النمو المتسارعة هذه ملتزمةً بتوسيع نطاق ثقافة الشركة والحفاظ على المبادئ المهنية. يذكر بأن إجمالي الموظفين في أدين بلغت ٢٥٧٥ موظف بدوام كامل بنهاية النصف الأول من العام ٢٠٢٢.

البث الشبكي للأرباح

اليوم في تمام الساعة ٣:٠٠ م بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، سوف يتم الإعلان عن الأرباح المالية للنصف الأول من العام 2022 في مؤتمر تسجيلي. يمكنك الدخول على رابط البث المباشر هنا. ;كما سيتم تحميل التسجيل الخاص بالمؤتمر على نفس الصفحة بعد وقت قليل من انتهاء المؤتمر.

يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات مصنفة، أو قد تصنف كمعلومات داخلية بالمعنى المقصود في المادة ٧ (١) من لائحة إساءة استخدام السوق في الاتحاد الأوروبي.

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نبذة عن شركة أدين

أدين "Adyen " هي منصة الدفع المفضلة لدى الشركات الرائدة في العالم، وذلك لقوة وصلابة بنيتها تحتية وتطويرها بصفة مستمرة بناءً على تدفق المعلومات الواردة من الانظمة المبتكرة لديها وتقديمها لحلول ومنتجات مالية شاملة في نظام واحد مما يجعل هذه الشركات تحقق أهدافها وتطلعاتها أسرع. وجدير بالذكر أن أدين توفر شبكة مدفوعات مثالية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك وداخل المتجر .كما أنهاومن خلال مكاتبها الموزعة في جميع أنحاء العالم، تدعم شركة أدين شبكة عملائها بما في ذلك Facebook و Uber و H&M و eBay و Microsoft.