القاهرة، أعلنت شركة أدڤا للتطوير العقاري عن الانتهاء من بيع أولى مراحل مشروعها “ADVIDA" بالشيخ زايد الجديدة بإجمالي مبيعات تبلغ 350 مليون جنيه للمرحلة الأولى.

يعتبر"ADVIDA" أول مشروع لشركة أدڤا للتطوير العقاري بمدينة الشيخ زايد الجديدة، منطقة الحزام الاخضر، على مساحة 21,000 متر مربع ، حيث تم الانتهاء من 25 % من البناء بالمشروع. ويضم المشروع مركز تجاري على مساحة 525 متر مربع، بالإضافة لمنطقة ترفيهية على مساحة 1500 متر مربع، ليكون المشروع متكامل بشكل يناسب جميع العملاء. ويتميز مشروع "ADVIDA" بموقعه المتميز، حيث يقع على بعد 3 دقائق من وصلة دهشور، و5 دقائق من الطريق الصحراوي، و5 دقائق من جامعة القاهرة بمدينة الشيخ زايد، واقل من 10 دقائق من مول العرب، و 10 دقائق للنادى الاهلى .

ويتكون المشروع من 30 وحدة سكنية تتضمن أنماط مختلفة من الفيلات المستقلة، بمساحات وتصميمات فريدة من نوعها، وتتراوح مساحاتها ما بين 324 متر إلى 468 متر مربع، كما تم الاعتماد في المشروع على الأنظمة الذكية المستدامة، حيث يتم تسليم الوحدات بأنظمة الطاقة الشمسية لتلائم الأبعاد الاقتصادية والبيئية الراهنة، مع مراعاة المساحات الخضراء لتشغل نسبة 85% من المشروع، مما يضمن تجربة سكنية فريدة للعملاء و توفير رفاهية الحياة .

وصرح الدكتور / *أحمد الشناوي*، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدڤا للتطوير العقاري، " أشعر بسعادة بالغه بالانتماء لقطاع التطوير العقارى، لذالك تحرص ادڤا على تقديم منتج عقارى متميز ومستدام، ورغم تلك الظروف الاقتصادية والأزمات العالميه أخذت ادڤا المسؤليه على عاتقها فى الوفاء بحقوق عملائها، لذلك حققت الشركة نجاحًا كبيرًا في التنفيذ وجارى بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تم بيعها بالكامل، حيث يتكون المشروع من مرحلتين، ومن المقرر الإنتهاء من كافة مراحل المشروع خلال العام المقبل 2024 بمستهدف مبيعات يبلغ 800 مليون جنيه مصري تقريبًا، كما تخطط الشركة لضخ 250 مليون جنيه استكمالاً لعمليات التنفيذ والتطوير بالمشروع خلال عام 2024 "

وأضاف الشناوي، "يأتي هذا المشروع تماشيًا مع خطة الدولة و رؤية مصر 2030 فى النهضة العمرانية الحضارية و آيضا انشاء المجتمعات المستدامة. كما يعد ADVIDA عنوانًا للخصوصية المطلقة المصحوبة بتوافر كافة الخدمات المتكاملة، وفقاً لمعايير تم وضعها من قبل خبراء، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة لتوفير كافة احتياجات العملاء في مكان واحد فضلًا عن خلق تجربة سكنية فريدة من نوعه".

تتبنى أدڤا للتطوير العقاري فكر ورؤية مستقبلية من خلال خطتها الاستراتيجية والنمو بشكل تدريجى لدعم مكتسبات الشركة وضمان استمرارية كيانها وتطويرها، وتعتمد ادڤا على دعم العمل الجماعي من خلال مواردها البشرية الطموحة ذو الكفاءة والفاعليه وذلك لتحقيق أعلى معدلات النمو والتنميه .

والجدير بالذكر أن أدڤا للتطوير العقاري تستعد لطرح مشروع جديد على مساحة 20 فدانًا بمدينة الشيخ زايد الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من تقنين أوضاع الأرض، ومن المقرر أن يتم طرح هذا المشروع فى النصف الثانى من العام المقبل 2024 بعد الانتهاء من التصميمات الخاصة به، واستخراج القرار الوزارى والتراخيص.

بالإضافة الى أن ادڤا تمتلك خطة توسعية بالداخل والخارج للتوسع داخل قطاع التطوير العقارى و زيادة الحصة السوقيه بغرب القاهره "داخلياً "و ذلك رغم التحديات التي تواجه السوق العقاري إلا أنها تعمل على صناعة منتجات عقاريه تواكب النهضة العمرانية الجديدة، وتلبى احتياجات المجتمع المختلفة، وتتماشي مع رؤية واستراتيجية الدولة فى انشاء المدن الذكيه .

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نبذة عن أدڤا للتطوير العقاري:

شركة أدفا للتطوير العقاري هي شركة رائدة متخصصة في التطوير العقاري و تقديم منتجات عقاريه مستدامه لديها رؤية يجتمع فيها طموح النمو والإنتماء الى المجتمع والتوافق مع خطط الدولة نحو النمو و التنميه المستدامه . تحرص ادڤا منذ إنشاءها على توفير حياة استثنائية لجميع عملائها و ايضاً تقديم الدعم بمجموعة متنوعة من الحلول العقارية والتمويلية لعملائها وفرص استثمارية فريدة.