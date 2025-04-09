أيمن ممدوح عباس: الاستثمار يركز على تعزيز الكفاءة وتطوير استشارات وتحليلات أنظمة القوى بما يعكس التزامنا بالمساهمة في تطوير قطاع الطاقة ودعم رؤية مصر 2030

أحمد سلام: التعاون مع إنترو جروب ذات العلاقات الإقليمية والدولية القوية سيساهم في تعظيم نجاحات ADVEC وتعزيز مكانتها كشركة استشارية رائدة في الطاقة

القاهره: أعلنت إنترو جروب، إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في مصر، عن توقيع عقد استحواذ حصة من شركة الإستشارات الهندسية المتقدمة (ADVEC) الرائدة في مجالات الإستشارات والخدمات الهندسية في مجال الطاقة، وتحليل أنظمة القوى، والحلول التقنية المتقدمة بإستخدام الذكاء الإصطناعي (AI) لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة في مجال الطاقة ومجال تكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يدعم جهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتحقيق رؤية مصر 2030.

تأتي هذه الخطوة المهمة في إطار استراتيجية إنترو جروب نحو تعزيز تواجدها في قطاع الطاقة، ودعم التحول الرقمي والابتكار، عبر تقديم الحلول الهندسية المتقدمة في هذا المجال، حيث تعكس رؤية واضحة نحو التوسع في قطاع الطاقة، والاستثمار في حلول تكنولوجية مبتكرة تواكب التحولات العالمية في هذا المجال، خاصة وأن إنترو جروب تسعى إلى الاستفادة من الخبرة في المجالات التي تعمل بها ADVEC، التي أثبتت نجاحها في تقديم حلول تقنية واستشارية متطورة في مجالات أنظمة القوى، الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي في أكثر من 14 دولة حول العالم حتى الآن.

قام بتوقيع هذا الاستحواذ الاستراتيجي أيمن محمود عباس، رئيس مجلس إدارة إنترو جروب، وأحمد سلام، رئيس مجلس الإدارة لشركة ADVECبحضور قيادات الشركتين، ولفيف من الشخصيات البارزة في قطاعي الطاقة والاستثمار.

أعرب أيمن محمود عباس، رئيس مجلس إدارة إنترو جروب، عن سعادته قائلا: "يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية في مسيرة إنترو جروب نحو التوسع في قطاع الطاقة، حيث نطمح إلى تعزيز تواجدنا في الأسواق الدولية، عبر الاستفادة من خبرات ADVEC في تقديم حلول طاقة متكاملة تلبي احتياجات الأسواق الناشئة"، مشيراً إلى أن المجموعة تتطلع إلى إقامة شراكات جديدة تدعم خططها التوسعية، في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والاستهلاك، وذلك في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الطاقة في مصر والمنطقة".

وأضاف: "يرتكز استحواذ إنترو جروب على حصة من شركة ADVEC على عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز كفاءة الطاقة من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى تطوير استشارات وتحليلات أنظمة القوى لتحسين أداء الشبكات الكهربائية وضمان استقرارها، بجانب دعم مشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن توظيف تقنيات إنترنت الأشياء والتحليل الرقمي في عمليات التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة وغيرها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة".

وأوضح أيمن عباس، أنه مع تزايد الطلب على الحلول المتقدمة في قطاع الطاقة، فإننا نسعى من خلال هذا الاستثمار إلى دعم توسع ADVEC في الأسواق الإقليمية، خاصة في دول الخليج وإفريقيا، مشيراً إلى أن الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركة ADVEC ومحفظة المشروعات المثيرة للإعجاب منذ نشأتها وكذا الجمع بين عدة تخصصات شديدة الأهمية في عصر الطاقة والتحول الرقمي يجعلها أحد أبرز المرشيحن للعب دور رائد في المنطقة عن طريق تقديم حلول مبتكرة وخدمات تخصصية تخدم كافة الأطراف الفاعلين في أسواق الطاقة والتحول الرقمي".

من جانبه، أعرب أحمد سلام، الرئيس التنفيذي لشركة ADVEC، عن سعادته بهذا الاستحواذ الإستراتيجي الذي جاء ليعكس تطلعات الشركة للاستفادة من هذا الاستحواذ، مؤكداً أن دخول إنترو جروب كشريك استراتيجي سيمنح ADVEC فرصة كبيرة للاستثمار في البحث والتطوير، وتقديم حلول أكثر تطوراً وكفاءة لعملائنا، إلى جانب توسيع نطاق مشروعاتنا في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مما سيعزز قدراتنا على الارتقاء بخدماتنا، وتعزيز ريادتنا في السوق المصري والإقليمي.

وأوضح أحمد سلام، أن شركة ADVEC تعتبر أحد أبرز الشركات في مجالها وذلك لما تمتلكه من خبرات كبيرة في مجالات متعددة ومتقاطعة في ذات الوقت حيث تطمح الشركة لتقديم حلول وخدمات مبتكرة لعملائها عن طريق الإستفادة من الخبرات المتراكمة من مشروعاتها العديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي والإستشارات الهندسية في مجالات شديدة التخصص فيما يتعلق بأنظمة الطاقة وأنظمة القوى الكهربائية والشبكات الكهربائية حيث أن الدمج بين الخبرات الفنية في هذه المجالات التخصصية مع الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات والذكاء الإصطناعي من شأنه تقديم حلول رائدة وابتكارية للدفع بقطاع الطاقة نحو الإستدامة والكفاءة.

وأضاف: "شهدت ADVEC نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث استطاعات أن تقدم خدماتها في أكثر من 14 دولة حول العالم حتى الآن". وأكد أن هذا الاستحواذ سيساهم في تعزيز الدور الذي تلعبه ADVEC محليا وإقليميا في مجالاتها المتعددة، مشيراً إلى أن إنترو جروب تمتلك خبرات كبيرة وشبكة علاقات إقليمية ودولية قوية، مما سيساهم في تعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية، خاصة دول الخليج وإفريقيا. "

جدير بالذكر أن إنترو جروب تُعد واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية الخاصة في مصر، حيث تمتلك مجموعة متنوعة من الشركات في مجالات التجارة، النفط والغاز، الهندسة، والعقارات. بدأت إنترو جروب أعمالها في عام 1980 وسرعان ما توسعت في قطاعات جديدة، مما جعلها كياناً استثمارياً قوياً يساهم في دعم الاقتصاد المصري.

وتأسست ADVEC في عام 2018، وهي شركة استشارات هندسية متعددة التخصصات، تقدم حلولاً متكاملة في مجالات الطاقة، أنظمة القوى، والتحول الرقمي. وتتمتع الشركة بمحفظة مشروعات متميزة مع أكبر الشركات الصناعية والحكومية في مصر والمنطقة، كما تمتلك حضوراً في أكثر من 14 دولة موزعة على 4 قارات.

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