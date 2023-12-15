المنصة التي تبلغ قيمتها مليار دولار ستركز على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة (AIH) صندوق الثروة السيادية الاستراتيجي الذي يقع مقره في العاصمة الأذرية باكو، عن تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، من بينها قطاع الزراعة والتكنولوجيا والأدوية والبنية التحتية للطاقة.

وسوف تهدف المنصة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والاستفادة منها في تحقيق عوائد مالية مستدامة على رأس المال، حيث ستتركز الاستثمارات في المقام الأول في جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول آسيا الوسطى، مع إمكانية التوسع إلى بلدان أخرى.

وبحسب الاتفاق، تلتزم كل من "القابضة" (ADQ) وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة (AIH) بنسبة 50% في المشروع المشترك، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن شركة أذربيجان للاستثمار القابضة (AIH) تأسست في العام 2020 وهي عبارة عن صندوق استثمار استراتيجي مكلف بتعزيز إدارة وتشغيل الشركات المملوكة للدولة المنضوية تحت مظلته، ومن خلال استثماراتها ومبادراتها، تشارك شركة أذربيجان للاستثمار القابضة (AIH) بفعالية في عملية التنمية والازدهار على المدى الطويل لجمهورية أذربيجان، وهو الأمر الذي تم تعزيزه بشكل أكبر من خلال إقامة هذا المشروع المشترك.

من جهتها، ستشارك "القابضة" (ADQ) في المنصة من خلال خبراتها الاستثمارية المتنوعة التي تشمل قطاعات الاقتصاد الرئيسية بما في ذلك الطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية.

وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل"القابضة" (ADQ):"إن تأسيس هذه المنصة الاستثمارية المشتركة لا يسهم في يعزز العلاقات الثنائية بين بلدينا فحسب، بل يؤكد أيضاً التزام "القابضة" (ADQ) بتعزيز الشراكات الهادفة في الأسواق الاستراتيجية التي تتوافق مع أولوياتنا الاستثمارية. نحن واثقون بما نقدمه من قيمة وخبرة باعتبارنا شريكاً في أصول المنصة التي ستساهم في تعزيز فرص النمو في القطاعات المؤثرة في تنمية وتطوير المناطق الجغرافية المستهدفة".

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان تحتفظ منذ عام 1992 بعلاقات اقتصادية قوية، تميزت بنمو قيمة التجارة غير النفطية بينهما بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأعوام الخمس الماضية، فيما ويواصل البلدان استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعلق معالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، وعضو المجلس الإشرافي في شركة أذربيجان القابضة للاستثمار”: تعكس هذه الشراكة أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية بين البلدين. وسيكون الصندوق الجديد بمثابة أداة لتنفيذ المشاريع المشتركة التي تهدف إلى التنمية طويلة الأجل لكل من البلدين والمنطقة على نطاق أوسع."

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسّست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا إستراتيجيا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.