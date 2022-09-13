· "القابضة" (ADQ) تحوّل حصّة أقلية في "طاقة" إلى سيولة تماشياً مع إستراتيجيتها الهادفة إلى الوصول لمحفظة استثمارات متوازنة ومتنوعة

· ستستمر "القابضة" (ADQ) بتملّك القدر الأكبر من أسهم "طاقة"

· "طاقة" شركة مرافق رائدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ولاعب رئيسي في قيادة التحوّل نحو الطاقة النظيفة في دولة الإمارات

أبوظبي، دولة الإمارات العربيّة المتّحدة: أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، اليوم، توقيعها اتفاقية لبيع حصة قدرها 8.6% من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع "طاقة" لصالح كل من مجموعة "ملتيبلاي" ش.م.ع وصندوق أبو ظبي للتقاعد وعدد من الشركات الاستثماريّة البارزة.

وتتمتّع شركة "طاقة"، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز: TAQA) ، بسجلّ حافل في مجال توليد الطاقة الشّمسية. وتمتلك الشركة عدداً من المشاريع الاستثمارية الكبيرة في مجال توليد الطاقة والمياه وأصول النقل والتوزيع بالإضافة إلى عملها في مجال التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز الطبيعي. وتمتدّ أنشطة "طاقة" وأعمالها إلى 11 دولة، ومن المخطّط أن تشكّل مصادر الطاقة المتجدّدة نسبة 30% على الأقل من محفظة توليد الطاقة التابعة للشركة بحلول عام 2030. وفي وقت سابق، قامت كلّ من "طاقة"، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" بتوقيع اتفاقيات لشراء حصصٍ في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، حازت "طاقة" بموجبها على حصّة مسيطرة من أعمال الشركة، في خطوة تسعى من خلالها إلى أن تصبح شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة حيث تستهدف إنتاج أكثر من 50 جيجاوات من الطاقة بحلول عام 2030.

وحول الصّفقة، علق سعادة محمد حسن السويدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" (ADQ)، قائلًا: “تسلّط هذه الصّفقة الضوء على جهودنا في استقطاب الشركاء على المدى الطويل، والاستفادة من فرص توفير الدخل بما يضمن لنا مواصلة تحقيق نموٍّ مستدامٍ في رأس المال والوصول إلى محفظة متوازنة من الاستثمارات المتنوعة. كذلك فإنّنا نؤمن بأنّ من شأن هذه الصفقة دعم تطلعاتنا نحو تسهيل زيادة التداول الحرّ لأسواق رأس المال في "طاقة" وإمارة أبوظبي".

وباعتبارها شركة ذات أغلبية مملوكة لـ "القابضة (ADQ)، وتعمل كمنصة نمو رئيسية لها في قطاع المرافق، تظل "طاقة" أحد الأصول الرئيسية في محفظة الطاقة والمرافق التابعة لـ "القابضة" (ADQ)، وتعمل على دعم أنشطتها في تسريع وتيرة التحوّل نحو الطاقة النظيفة في دولة الإمارات مع تحقيق عوائد مالية مستدامة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسست"القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر ،وإنستاغرام ،ولينكدإن.