مشاركة الشركات التابعة لـ"القابضة" ( (ADQ واستعراض مساهماتهم في دفع نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بإشراك المجتمع المحلي

واستعراض مساهماتهم في دفع نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بإشراك المجتمع المحلي دخول مجاني للجميع في منتزه خليفة خلال الفترة من 26 يناير وحتى 28 يناير

تجربة مجتمعية ممتعة تشتمل على العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والفعاليات الرياضية

أبوظبي، دولة الامارات العربية المتحدة: أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن إطلاق كرنفال "القابضة" (ADQ) المجتمعي الأول، والذي يوفر لزواره تجربة ثرية للمشاركة في فعاليات ترفيهية والاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح لجميع أفراد العائلة، إلى جانب التعرف على محفظة شركات "القابضة" (ADQ) والاطلاع على دورها في دفع مسيرة نمو اقتصاد أبوظبي.

ومن المقرر أن يستقبل كرنفال "القابضة" (ADQ) المجتمعي زواره مجاناً اعتباراً من يوم 26 يناير على مدى ثلاثة أيام فيما تم التنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لتخصيص يوم الخميس 25 يناير لاستقبال الرحلات المدرسية.

وتشارك في هذا الكرنفال 19 شركة من الشركات المنضوية تحت مظلة محفظة "القابضة" (ADQ) والتي تمثل قطاعات استراتيجية تسهم جميعها في دعم أداء الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات. وسيوفر الكرنفال لرواده خاصة من فئة الشباب تجربة متميزة يمكنهم من خلالها الاستكشاف والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية في أجواء ممتعة تتيح لهم التعرف على مختلف القطاعات الحيوية لمحفظة شركات "القابضة" (ADQ)، بينما يقدم للصغار فرصة إطلاق قدراتهم الإبداعية واكتساب الخبرات العملية في بيئة جاذبة تجمع بين الترفيه والتعلم. كما سيشهدون الظهور الأول لتميمتي (mascot) "القابضة" (ADQ) "سيف وطيف"، وهما شقيقا ثعلب الصحراء، اللذين يمثلان المرح والفضول والذكاء.

وقال أنس البرغوثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "القابضة" (ADQ):”يسعدنا إطلاق كرنفال "القابضة" (ADQ) المجتمعي الأول من نوعه للشركة، لتعزيز تواصلنا مع الشباب والمجتمع في أبوظبي. ندعو الجميع إلى الانضمام إلينا والمشاركة بهذه التجربة المميزة، لتعزيز روح الابتكار والتعاون والشراكات، التي من شأنها إحداث أثر إيجابي مستدام للجميع”.

وفي إطار جهودها لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية وتبني نمط حياة صحي، تعاونت "القابضة" (ADQ) مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA) من خلال شراكتها، لتوفير مجموعة من أنشطة كرة السلة التفاعلية المجانية المفتوحة لجميع المشجعين، بما في ذلك مسابقات الرماية وتحديات المهارات، بالإضافة إلى عروض فريق دنكنج ديفلز (Dunking Devils)و ظهور خاص لتمائم (mascot) من فرق NBA وهما الأسد سلامسن (Slamson the Lion) التابع لفريق ملوك ساكرمنتو، والكلب فرانكلين (Franklin the Dog) التابع لفريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (Philadelphia 76ers). وسيتمكن المشجعون أيضًا من المشاركة في عيادات NBA Fit اليومية طوال مدة الكرنفال الذي يستمر لمدة ثلاث أيام

ومن بين الشركات المشاركة التي ستقدم تجربة فريدة في الكرنفال، مطارات أبوظبي، مجموعة موانئ أبوظبي، بيور هيلث، مجموعة اللولو، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، شركة مياه وكهرباء الإمارات، طاقة، مجموعة أدنيك، الاتحاد للطيران، مجموعة E7، سلال، تدوير، مجموعة أغذية، الاتحاد للقطارات، حديد الإمارات أركان، سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعزيز، وميناء زايد.

كما يتضمن كرنفال "القابضة" (ADQ) مجموعةً متنوعةً من المطاعم والمأكولات بنكهات متعددة الثقافات، بالإضافة العديد من العروض المباشرة التي يشارك فيها عدد من الفنانين المحليين والعالميين.

نبذة عن "القابضة (ADQ) "

تأسّست "القابضة (ADQ) "في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة (ADQ) "بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

#بياناتشركات

-انتهى-