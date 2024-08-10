الاستثمار سيدعم خطط دار "سوذبيز" للنمو والتوسع

تم هيكلة الصفقة على شكل إصدار رأس مال جديد، وسيبقى رجل الأعمال باتريك دراهي مالكاً لحصة الأغلبية

الاستثمار يعكس التزام "القابضة" (ADQ) بتحديد الأصول الاستراتيجية التي تدعم سياسة التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي

نيويورك، أبوظبي: أعلن كل من "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، ودار "سوذبيز" للمزادات، الرائدة عالمياً في مجالات الفنون الجميلة والمنتجات الفاخرة، عن توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها "القابضة" (ADQ) على حصة أقلية في الدار.

ووفقاً لشروط الاتفاقية، ستقوم "القابضة" (ADQ) بالاستحواذ على أسهم "سوذبيز" المصدرة مؤخراً لمساعدتها على خفض ديونها ودعم نمو الشركة وخططها للتوسع والابتكار. وسيقوم رجل الأعمال الفرنسي باتريك دراهي، الذي استحوذ على دار "سوذبيز" في عام 2019، بضخ رأس مال إضافي إلى جانب "القابضة" (ADQ)، حيث سيبقى مالكاً لحصة الأغلبية. وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار حوالي 1 مليار دولار.

ويعكس استثمار "القابضة" (ADQ) في دار "سوذبيز" سعيها للاستفادة من فرص الاستثمار التي تحقق المزيد من القيمة وتسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي. كما سيسهم هذا الاستثمار في دعم خطط "سوذبيز" لتحقيق النمو والتوسع في أسواق جديدة، بما في ذلك تعزيز أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل استمرار جهود إمارة أبوظبي لترسيخ مكانتها الرائدة في القطاعات الفنية والثقافية.

وقال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "سعداء بالشراكة مع دار ’سوذبيز‘ المعروفة عالمياً والتي تحظى بسجل طويل وحافل من النجاحات. ونحن بدورنا ملتزمون باستكشاف الفرص الاستثمارية التي ستحقق المزيد من القيمة لإمارة أبوظبي. كما تعكس هذه الصفقة ثقتنا الكاملة بما تقدمه العلامة التجارية لدار ’سوذبيز‘ وريادتها في السوق العالمية وقدرة فريقها الإداري على تنفيذ خطط النمو، ونتطلع إلى تعزيز التعاون معها والمساهمة في مسيرتها المتميزة".

بدوره، قال تشارلز ستيوارت، الرئيس التنفيذي لـ"سوذبيز": "نرحب بانضمام ’القابضة‘ (ADQ) كمساهم في شركتنا، وكلنا ثقة بأن هذا الاستثمار سيعزز إنجازاتنا وسيدعم خططنا لتحقيق مزيد من النمو في المستقبل. كما سيسهم رأس المال الإضافي والخبرات الاستثمارية التي تتمتع بها "القابضة" (ADQ) في تسريع وتيرة خططنا الاستراتيجية وتعزيز التزامنا بالتميز في سوق الأعمال الفنية والمنتجات الفاخرة، فضلاً عن دعم جهودنا لتوفير حلول مبتكرة لعملائنا حول العالم".

يذكر أن الاتفاقية تخضع للموافقات المعتادة ومن المتوقع إتمامها قبل نهاية العام الحالي.

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