"القابضة" (ADQ) تسرّع جهود إعادة الإعمار في تركيا عبر تمويل سندات الإغاثة من الزلزال بقيمة تصل إلى 8.5 مليار دولار

تسهيلات ائتمان الصادرات للشركات التركية تصل الى إجمالي 3 مليار دولار لتعزيز التجارة الثنائية مع دولة الإمارات وغيرها من الأسواق

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن توقيع مذكّرتي تفاهم مع اثنتين من الهيئات الرسمية التركية، لترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين، والمساهمة في التنمية الاقتصادية في الجمهورية التركية.

وخلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدولة الإمارات العربية المتحدة، قام معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في الدولة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في "القابضة" (ADQ)، ومعالي محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في الجمهورية التركية، بالتوقيع على اتفاقية الإغاثة من الزلزال.

تصل قيمة الاتفاقية المبرمة بين "القابضة" (ADQ) وبين وزارة الخزانة والمالية في الجمهورية التركية إلى 8.5 مليار دولار من سندات تمويل الإغاثة من الزلزال؛ حيث سيتم استخدام العائدات للمساهمة في تمويل جهود إعادة الإعمار الشاملة في مناطق جنوب ووسط تركيا، والتي تضرّرت بشدة من الزلزال المزدوج في فبراير 2023، مع التركيز على تطوير الوحدات السكنية للنازحين في أعقاب تلك الكارثة الطبيعية.

وبهذه الخطوة، تنضمّ "القابضة" (ADQ) إلى المنظمات الدولية والشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم، والتي تعهّدت بتقديم الدعم لجهود التعافي وإعادة الإعمار المكثفة الجارية في الجمهورية التركية.

وفي إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز التجارة بين البلدين، وقعت "القابضة"(ADQ) أيضًا اتفاقية منفصلة مع بنك ائتمان الصادرات التركي بقيمة تصل إلى إجمالي 3 مليار دولار، لتقديم حلول تمويل ائتماني للشركات التركية مع خطط لتصدير السلع والخدمات إلى دولة الإمارات، وغيرها من الأسواق الأخرى.

وتُعدّ تركيا إحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 أكثر من 103 مليار دولار، موزّعة على 56 مليار دولار للواردات، وحوالي 35 مليار دولار للصادرات، وأكثر من 12 مليار دولار لإعادة التصدير، وذلك وفقًا للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات. وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت حكومتا البلدين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين بمقدار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسّست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا إستراتيجيا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

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