الطرفان سيبحثان فرص الاستثمار المشتركة، مع الاستفادة من قدرات مؤسسة التمويل الدولية في استقطاب رأس المال وخبرات "القابضة" (ADQ) في مجالات البنية التحتية وشبكات التوريد

مذكرة التفاهم تعزز التزام "القابضة" (ADQ) بالاستثمارات الاستراتيجية التي تحقق أثراً مستداماً

أبوظبي، الإمارات: أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية عالمية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بهدف بحث أفق التعاون الاستراتيجي في مشاريع تنموية مؤثرة في الأسواق الناشئة. وتعد المؤسسة عضو مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.

وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل للتعاون في استقطاب رأس المال والخبرات اللازمة في مشاريع استثمارية مؤثرة. وبموجب ذلك الإطار، سيبحث الطرفان فرص الاستثمار المشتركة في قطاعات رئيسية مع توظيف الخبرات والقدرات المتبادلة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتتمتع مؤسسة التمويل الدولية بخبرة طويلة في استقطاب رأس المال التجاري اللازم لفرص الاستثمار المستدام، في حين توفر "القابضة" (ADQ) خبرات واسعة في مجالات البنية التحتية وشبكات التوريد. وسيعمل الطرفان على تحديد وتطوير مشاريع تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الحلول الزراعية المبتكرة، وترسيخ البنية التحتية للرعاية الصحية.

وسيركز الطرفان كذلك على تعزيز القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية والأغذية من خلال الاستثمار في المبادرات التي تدعم الأمن الغذائي والحلول الزراعية المبتكرة، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية، للارتقاء بالبحوث الطبية وتقديم الخدمات الصحية. وسيتم كذلك بحث فرص الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك أمن الطاقة واستدامتها، والنقل والخدمات اللوجستية، والعقارات والتنمية الحضرية.

وسيسهم تعزيز هذه المجالات في ترسيخ المرونة الاقتصادية في الدول التي تستقطب هذه الاستثمارات، بالإضافة لتحسين جودة حياة السكان، وتعزيز تنافسية تلك الدول على المستوى الدولي.

وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ):"تعكس شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية التزامنا المشترك بتحقيق القيمة وإحداث أثر مستدام في الأسواق الناشئة والنامية. من خلال الاستفادة من قدرات وإمكانيات الجانبين، نهدف إلى توسيع خبرات الشركات التابعة لمحفظتنا لتشمل أسواقاً جديدة. كما تتمثل رؤيتنا في دعم وقيادة مشاريع مشتركة في البنية التحتية بحيث تكون قادرة على الارتقاء بحياة الناس وتوفير قيمة مستدامة لاقتصاد المجتمعات المحلية."

بدوره، قال مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية:"تسلط هذه الشراكة الضوء على الدور الهام لصناديق الثروة السيادية في دعم النمو المستدام في الأسواق الناشئة. كما تعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاستثمارات في هذه الأسواق، وترسيخ التعاون الاقتصادي، وتوفير الفرص الملائمة حول العالم. ونهدف من خلال الجمع بين قدرات مؤسسة التمويل الدولية واستثمارات "القابضة" (ADQ) الاستراتيجية إلى استقطاب رأس المال من القطاع الخاص وتسريع وتيرة التحول والتنمية على المدى البعيد في قطاعات رئيسية ضمن الأسواق الناشئة."

يذكر أن "القابضة" (ADQ) تأسست عام 2018 وتدير محفظة متنوعة تضم أكثر من 25 شركة تمتد عملياتها في أكثر من 130 دولة. وتشمل استثماراتها قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الطاقة والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة. كما تتمتع بسجل حافل في بناء التحالفات الاستراتيجية مع الحكومات في مختلف أنحاء العالم، ونجحت في توظيف خبرات الشركات التابعة لمحفظتها في أسواق مختلفة تشمل مصر وتركيا واليونان وسلطنة عمان والأردن.

وتسهم مؤسسة التمويل الدولية من خلال استثماراتها ومبادراتها في تزويد الكهرباء لملايين الأشخاص في الأسواق الناشئة، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتحسين الأمن الغذائي. وتواصل المؤسسة تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام في مختلف أنحاء العالم من خلال الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية والحلول المبتكرة.

نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسّست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمار سيادية عالمية، تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد. وباعتبارها شريكاً استراتيجياً لحكومة أبوظبي، تستثمر "القابضة" (ADQ) في تعزيز نمو منصات الأعمال المتركزة في الإمارة، والتي توفر قيمة مضافة للمجتمعات المحلية وعوائد مالية طويلة الأجل لمساهميها. تمتلك "القابضة" (ADQ) محفظة متنامية تبلغ قيمة إجمالي أصولها 225 مليار دولار أمريكي (كما في 30 يونيو 2024)، وتضم شركات في العديد من القطاعات الأساسية للاقتصاد، بما في ذلك الطاقة والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستاغرام، ولينكدإن.

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية هي عضو في مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. تعمل المؤسسة في أكثر من 100 دولة، ونستخدم رأس مالها وخبراتها ونفوذها لتوفير الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2024، خصصت مؤسسة التمويل الدولية 56 مليار دولار للشركات الخاصة والمؤسسات المالية في الدول النامية، وذلك بالاستفادة من حلول القطاع الخاص واستقطاب رأس المال للحدّ من الفقر وتحسين جودة الحياة.

المزيد من المعلومات عبر www.ifc.org

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