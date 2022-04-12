تعتزم شركة ADC Acquisition Corporation PJSC (ADC) جمع 367 مليون درهم من خلال الاكتتاب العام

تهدف شركة (ADC) المؤسّسة لأغراض الاستحواذ والاندماج إلى تحديد شركات تتمتع بإمكانيات نمو مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستحواذ عليها

يأتي إدراج شركة (ADC) في سوق أبوظبي للأوراق المالية تزامنًا مع الأداء القوي للسوّق في الربع الأول لعام 2022

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، و"شيميرا للاستثمار" (ذ.م.م)، الشركة الاستثمارية الخاصة الرائدة ومقرها إمارة أبوظبي، والتي تتولى إدارة محفظة استثمارية خاصة متنوعة تشمل أسهمًا مُدرجة وغير مُدرجة في أسواق المال المحليّة والإقليمية، اليوم، عن إطلاق ADC Acquisition Corporation PJSC (ADC) وهي أول شركة مؤسّسة لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتزم شركة (ADC) جمع رأس مال قدره 367 مليون درهم إماراتي، من خلال طرح عام أولي لإجمالي 36.7 مليون سهم بسعر عرض يبلغ 10.00 درهم إماراتي للسهم. وستباع هذه الأسهم للمستثمرين الأفراد وكبار المستثمرين المؤهلين عبر عملية اكتتاب عام في دولة الإمارات، مع إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

تم تأسيس (ADC) بمقتضى شراكة بين "القابضة" (ADQ)، عبر شركة ألفا أوريكس التابعة لها، وشركة شيميرا للاستثمار، وذلك بهدف رصد فرص الاستحواذ على الشركات والأعمال المختلفة ودمجها. حيث ستقوم (ADC) باستهداف شركات تتمتع بإمكانيات نمو واعدة وفرق إدارية قوية وعلى درجة عالية من الكفاءة.

وسيتيح إطلاق شركة (ADC) آلية أسرع وأقل تكلّفة للشركات من آلية الاكتتابات العامة التقليدية ليتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما ستستفيد تلك الشركات من الخبرات الواسعة والمتنوعة التي تمتلكاها كلّ من "القابضة" (ADQ) وشيميرا للاستثمار بالإضافة إلى العلاقات الاستراتيجية التي توفرانها.

ومن المقرر أن يتولى إدارة شركة (ADC) مجلس إدارة وفريق عمل إداري متمكّن يتمتعان بالسّمعة الكبيرة وبالخبرات والمهارات الواسعة في هذا القطاع، حيث يتولى سعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ "القابضة" (ADQ) منصب رئيس مجلس إدارة شركة (ADC)، في حين يتولى سيّد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة "شيميرا للاستثمار"، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وصرّح سعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ"القابضة" (ADQ)، ورئيس مجلس إدارة شركة (ADC)، قائلًا:"تطلق "القابضة" (ADQ) بالتعاون مع شركة "شيميرا للاستثمار"، اليوم، شركة (ADC)، أول شركة استحواذ ذات أصول خاصة، التي تأسّست لأغراض الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر استهداف شركات تتميز بسرعة نمو أعمالها القائمة على التكنولوجيا وتطبيقها بأعلى المعاير الإدارية وتمتّعها بتقييمات مشجعة. ومن خلال (ADC) سنساهم بإنشاء هيكل استثماري جذاب في دولة الإمارات يتميز بقدرته على تحديد الشركات المستهدفة ودمجها باتباع منهج مختلف يوفر أسلوبًا جديدًا في جذب التمويل من الأسواق العامة والمستثمرين، وفرصة ايجاد منتَج مبتكر للاستثمار".

ومن جانبه، قال سيّد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاستثمار ونائب رئيس مجلس إدارة (ADC): إن إطلاق شركة (ADC) وإدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية يأتي ضمن أهداف شيميرا للاستفادة من الإطار التنظيمي الخاص بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الذي أقره سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرًا، لتتيح للمستثمرين الحصول على التمويل بشكل أسرع في ظل درجة أكبر من الشفافية وبرسوم أقل. وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مستويات السيولة لدى الشركات العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة قدرتها على الحصول على التمويل، وهو ما سيعزز من دور شيميرا الريادي في تنمية الأسواق المالية في دولة الإمارات."

ويُعدّ سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، أول سوق يُطبق قواعد إدراج شاملة في المنطقة، ضمن الإطار التنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بموجب الإطار التنظيمي للشركات التي يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج، والذي صدر عن هيئة الأوراق المالية والسّلع في دولة الإمارات (SCA) في شهر فبراير 2022.

ويأتي إدراج شركة (ADC) على خلفيّة الأداء القوي الذي حقّقه سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الأول من عام 2022، حيث سجّل السوق أكبر مكاسب من بين أسواق المال بالمنطقة. فقد وصلت القيمة السوقية له حوالي 1.9 تريليون درهم مع نهاية مارس 2022، وهي زيادة نسبتها 117.1% عن مستوياتها في نهاية مارس 2021. كما شهد السّوق نمو مستويات السيولة في ضوء نمو إجمالي قيمة التداولات إلى 101.0 مليار درهم ووصول إجمالي حجم الأسهم المتداولة إلى 15.6 مليار سهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 87.4% و49.7% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

تخضع عملية الإدراج لشروط السوق والموافقات المتعارف عليها.

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستاغرام، ولينكدإن.

نبذة عن "شيميرا للاستثمار" المحدودة

تأسست شيميرا للاستثمار عام 2007، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها امارة أبوظبي. وتتولى الشركة إدارة محفظتها الاستثمارية الخاصة المتنوعة والتي تشمل أسهم مدرجة وغير مدرجة في أسواق المال المحلية والإقليمية. وتتطلع الشركة إلى خلق وتنمية استثماراتها الخاصة عبر توظيف رأسمالها بفرص النمو الجذابة وفقًا لمنهجها الاستثماري ومبادئها الأساسية.

شيميرا للاستثمار هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «Royal Group» في إمارة أبوظبي، وهي تكتل استثماري يضم أكثر من 60 شركة قوامها 20 ألف موظف، حيث تتركز استثماراتها في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية مثل قطاع العقارات، والتشييد والبناء، والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، والأغذية والمشروبات، والضيافة والطيران والرعاية الصحية والاستثمارات المتنوعة.

لمزيد من المعلومات حول "شيميرا للاستثمار المحدودة"، يرجى الاتصال بـ:

ماري بجويلهان

هاتف: 0931 668 52 0 (971+)

بريد إلكتروني: chimeracapital@keskstcnc.com

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