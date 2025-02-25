تقييم إمكانية إنشاء مرافق للتكرير والمعالجة في الإمارات وإيطاليا ومواقع استراتيجية أخرى

تحديد الاستثمارات المحتملة في مناطق رئيسية مثل أفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى

التعاون مع "إيني" يأتي استكمالاً لشراكات "القابضة" (ADQ) الحالية واستثماراتها في القطاع

أبوظبي: وقّعت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية عالمية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، مذكرة تفاهم مع شركة "إيني" (Eni)، وهي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا الطاقة ومقرها روما، بهدف تحديد مجالات التعاون الاستراتيجي المحتملة لتعزيز شبكات التوريد الخاصة بالمعادن الأساسية وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة.

وسيمنح هذا التعاون الأولوية للاستثمارات المحتملة في مناطق رئيسية مثل أفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى، حيث سيسعى الطرفان إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وبحث أوجه التعاون ضمن سلسلة القيمة الكاملة للمعادن الأساسية والاستراتيجية، بدءاً من التعدين ووصولاً إلى المعالجة وتطبيقات قطاع التكرير. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تقييم إمكانية إنشاء مرافق للتكرير والمعالجة في الإمارات وإيطاليا وغيرها من المواقع الاستراتيجية.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع معدل استهلاك المعادن الأساسية ستة أضعاف بحلول عام 2050 نظراً إلى الاستخدام المتزايد لتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة، والتي تعتمد جميعها بشكل كبير على معادن مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة.

وبهذه المناسبة، قال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "في ضوء التحول العالمي المستمر نحو إيجاد الحلول للطاقة النظيفة، فإن الحفاظ على إمدادات مستقرة ومرنة من المعادن الأساسية يعد أمراً ضرورياً لتطوير وتطبيق التقنيات التي تعزز هذا التغيير. ونهدف من خلال مذكرة التفاهم مع شركة إيني إلى توظيف الخبرات والقدرات المشتركة لتطوير مشاريع مؤثرة ضمن سلسلة القيمة بأكملها بما يضمن توفر هذه الموارد الحيوية بتكاليف مناسبة. وتعكس هذه الخطوة التزامنا المستمر بإبرام شراكات تحقق قيمة عالية على المدى البعيد للشركات التابعة لمحفظتنا والاقتصادات التي تعمل فيها".

بدوره قال كلاوديو ديسالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني": "تندرج هذه الاتفاقية التي وقعتها "إيني" مع "القابضة" (ADQ) ضمن إطار شراكتنا المستمرة مع الإمارات، كما تعكس التزامنا المشترك بمستقبل الطاقة المستدامة عبر توظيف الحلول المبتكرة والتعاون في قطاعات رئيسية. وبالعمل مع شركات إماراتية رائدة، سنقوم بتطوير مبادرات هامة لإحداث التحول في مجال الطاقة. ويجسد هذا التعاون الاستراتيجي التزامنا بدعم مسيرة التقدم التكنولوجي وتعزيز أمن الطاقة على المستوى العالمي".

يذكر أن شركة "إيني" تعمل في 62 دولة، وهي شركة طاقة متكاملة تسعى إلى لعب دور رئيسي في ضمان أمن الطاقة وقيادة التحول في القطاع. ويتمثل هدف الشركة المعلن في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال إزالة الكربون من عملياتها والمنتجات التي تقدمها لعملائها. وتماشياً مع هذا الهدف، تستثمر الشركة في الأبحاث وتطوير التقنيات التي يمكنها تسريع الانتقال إلى طاقة مستدامة.

وتأتي مذكرة التفاهم مع "إيني" استكمالاً لاستثمارات "القابضة" (ADQ) الحالية في القطاع، بما في ذلك شركة "أوريون أبوظبي"، وهي مشروع مشترك تم تأسيسه مؤخراً ومملوك مناصفةً مع "أوريون ريسورس بارتنرز"، شركة الاستثمار العالمية المتخصصة في المعادن والمواد الأساسية والضرورية للنمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التحول في قطاع الطاقة.

نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسّست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمار سيادية عالمية، تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد. وباعتبارها شريكاً استراتيجياً لحكومة أبوظبي، تستثمر "القابضة" (ADQ) في تعزيز نمو منصات الأعمال المتركزة في الإمارة، والتي توفر قيمة مضافة للمجتمعات المحلية وعوائد مالية طويلة الأجل لمساهميها. تمتلك "القابضة" (ADQ) محفظة متنامية تبلغ قيمة إجمالي أصولها 225 مليار دولار أمريكي (كما في 30 يونيو 2024)، وتضم شركات في العديد من القطاعات الأساسية للاقتصاد، بما في ذلك الطاقة والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستاغرام، ولينكدإن.

نبذة عن "إيني"

"إيني" هي شركة عالمية لتكنولوجيا الطاقة تمتد عملياتها في 62 دولة ويعمل لديها أكثر من 30,000 موظف. وتلعب دوراً بارزاً في ضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول في مجال الطاقة. تهدف الشركة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال إزالة الكربون من عملياتها والمنتجات التي تقدمها لعملائها.

تستثمر "إيني" في الأبحاث وتطوير التقنيات التي يمكنها تسريع الانتقال إلى الطاقة المستدامة. وتُعد مصادر الطاقة المتجددة، والوقود الحيوي، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه من أبرز مجالات البحث والأعمال التي تقوم بها الشركة. كما تعمل على استكشاف تقنيات جديدة مثل طاقة الاندماج، وهي تقنية مبنية على العمليات الفيزيائية للنجوم والتي يمكن أن تولد طاقة آمنة وغير محدودة تقريبًا بدون انبعاثات.

تواصل أنشطة "إيني" التقليدية - مثل التنقيب عن النفط وإنتاجه، والتكرير، وإنتاج المواد الكيميائية - توفير القيمة للشركة ودعم عملية التحول مع ضمان موثوقية إمدادات الطاقة. وسعياً لتعزيز عملية التحول وتحسين القيمة، أنشأت الشركة سلسلة من الشركات التابعة لها وهي: Enilive و Plenitude و Versalis و Eni Rewind و Vår Energi في النرويج و Azule (مشروع مشترك مع شركة BP)، بحيث يتخصص كل منها بأنشطة استراتيجية.

ودعماً لأهدافها وتماشياً مع قيمها الراسخة، طورت "إيني" شبكة من الشراكات الدولية رفيعة المستوى. كما أنشأت سلسلة قيمة جديدة ومستدامة تعود بالفائدة على المجتمعات المحلية في البلدان التي تعمل فيها.

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