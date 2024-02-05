أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بريسايت الشركة الرائدة في تحليل البيانات الضخمة وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة، عن شراكتها الاستراتيجية مع فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، فريق السيدات المحترف الأول في الدولة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في 5 فبراير في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتعد هذه الشراكة خطوة هامة ومحورية بين الجانبين، لتوحيد الجهود والإمكانيات المتاحة، بهدف تعزيز التميز في مجال ركوب الدراجات الهوائية للسيدات والمشاركة في البطولات داخل دولة الإمارات وخارجها، وحضر الحفل ماريا كاميلا جارسيا، الرئيس التنفيذي لفريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت.

وفي هذا السياق قالت ماريا كاميلا جارسيا، الرئيس التنفيذي لفريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية: "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة بريسايت، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. ويمثل هذا التعاون نقطة لقاء استثنائية بين الرياضة والتكنولوجيا، ويعزز ريادتنا على مستوى العالم. وتهدف جهودنا المشتركة إلى تسريع وتحسين استخدام البيانات خلال اتخاذ القرارات، لنتمكن معاً من الارتقاء برياضة ركوب الدراجات للسيدات، وتعزيز تنافسية وتطور فريقنا".

ومن جانبه قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، وسنعمل بموجب هذه الاتفاقية على دعم وتعزيز طموحات الفريق، لبناء مجتمع نسائي استثنائي من راكبي الدراجات في دولة الإمارات، كما نسعى من خلال هذه الرياضة إلى تمكين المرأة والمساهمة في تعزيز أداء الفريق في المحافل الدولية، من خلال استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي".

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، لا يمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية فحسب، بل يتولى أيضًا دوراً محورياً وحاسماً في تأسيس وتبني ورعاية جيل المستقبل من الدراجين المحترفين. ويؤكد الفريق التزامه بتعزيز تمكين المرأة من خلال ركوب الدراجات والمساهمة في تعزيز مجتمع السيدات من راكبي الدراجات في دولة الإمارات، وذلك من خلال شركة بريسايت التي تتبنى بموجب هذه الشراكة سلسلة شاملة من النشاطات على مدار العام.

وانطلاقاً من مكانة شركة بريسايت، كشريك أساسي وراعي استراتيجي لفريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، ستعمل على المساهمة بتعزيز أداء الفريق طوال الموسم، من خلال استخدام حلول وتقنيات وتحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز ريادة دولة الإمارات ومكانتها في قلب رياضة ركوب الدراجات العالمية.

والجدير بالذكر، أن شركة بريسايت هي الشريك الرئيسي للمرحلة الثالثة من جولة الإمارات للسيدات 2024، التي يبلغ طولها 128 كيلومترًا، والتي تعود مجدداً كجزء من تقويم الاتحاد الدولي للدراجات "UCI" بعد نسختها الافتتاحية في عام 2023.

نبذة عن "بريسايت"

بريسايت، شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك شركة جي 42 ومقرها أبوظبي معظم أسهمها ، وبريسايت هي الشركة الرائدة في المنطقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع وعلى كل نطاق لخلق فرص للأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز ومنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة كمحرك لها، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات بعلم لتشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة.

نبذة عن فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية ADQ

فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، هو فريق محترف لركوب الدراجات للسيدات يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية ويتنافس على أعلى مستوى من رياضة ركوب الدراجات الاحترافية - الجولة العالمية. تأسس الفريق في عام 2021، ويضم نخبة من المحترفين، بما في ذلك 16 متسابقًا موهوبًا من تسع جنسيات مختلفة، يسهمون في تغيير وتطوير مجال ركوب الدراجات النسائية. لمزيد من المعلومات يرجى بزيارة https://www.uaeteamadq.com

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