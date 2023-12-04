الاستثمارات في القطاعات ذات النمو المرتفع في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وكازاخستان

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، وشركة قازاقستان للاستثمار، المحرك الرئيسي لسوق الاستثمار المباشر في جمهورية كازاخستان، تأسيس منصة للاستثمار المشترك لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة ذات النمو المرتفع مثل الأغذية والزراعة، والنقل، والرعاية الصحية، وتحويل الطاقة والتكنولوجيا النظيفة، وتكنولوجيا الخدمات المالية، وتكنولوجيا التعليم.

وتهدف المنصة إلى استكشاف فرص الاستثمار والاستفادة منها في كازاخستان بالإضافة إلى بلدان أخرى في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز. وفي إطار هذا التعاون، ستلتزم "القابضة" (ADQ) وشركة قازاقستان للاستثمار بتقديم مساهمات مالية وتشغيلية متساوية ، لكل فرصة استثمارية.

وفي إطار التعاون البيني، ستسهم "القابضة" (ADQ) بخبراتها الاستثمارية عبر مجموعة مماثلة من القطاعات في منصة الاستثمار المشترك، وذلك بفضل سجلّها الحافل في إقامة شراكات استثمارية سياديّة قويّة.

تم إنشاء شركة قازاقستان للاستثمار في عام 2007 لتعزيز نمو وتنمية الاقتصاد الوطني لكازاخستان باعتبارها صندوقًا لصناديق الأسهم الخاصة بمشاركة الدولة. ومن خلال استثماراتها، تلعب المؤسسة دورًا بارزًا بشكل متزايد في النهوض بالدول المجاورة والقريبة، وهو الدور الذي سيتم تعزيزه بشكل أكبر من خلال المنصة الجديدة مع "القابضة" (ADQ).

وقال معالي محمد حسن السويدي،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل"القابضة" (ADQ): "تؤكد منصة الاستثمار المشترك التزام "القابضة" (ADQ) ببناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات في مناطق رئيسية تكمل نهجنا الاستثماري، كما تتيح للدول الأخرى فرصة الاستفادة من الخبرة الواسعة والمتنوعة التي تمتلكها محفظة شركاتنا. ونحن على ثقة من أن تعاوننا سيحقق استثمارات ملحوظة من شأنها أن تسهم في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وجمهورية كازاخستان ومنطقة آسيا الوسطى والقوقاز على نطاق أوسع.”

وعلق نورلان بايبازاروف, رئيس مجلس إدارة شركة بايتيريك إن إم إتش المساهمة المشتركة (المؤسسة الأم لشركة قازاقستان للاستثمار): "يتمتع التعاون الاستثماري الثنائي بين شركة قازاقستان للاستثمار و"القابضة" (ADQ) بإمكانيات كبيرة لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية. نحن مهتمون للغاية بالاستفادة من خبرة "القابضة" (ADQ) ومعرفتها والتنفيذ المشترك للمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.”

ومنذ عام 1992، تحافظ دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان على علاقات ثنائية مميّزة في مجالات التجارة والتنمية الاقتصادية، والتي تتجسد في عدد متزايد من الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات مختلفة في البلدين. “

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسّست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا إستراتيجيا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

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نبذة عن شركة قازاقستان للاستثمار (QIC)

شركة قازاقستان للاستثمار هي صندوق من صناديق الأسهم الخاصة التي تم إنشاؤها لتعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. تهدف أنشطتنا إلى تشكيل البنية التحتية للأسهم الخاصة في كازاخستان، وجذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد، وذلك باستخدام الخبرة الدولية الرائدة ونقل المعرفة والتقنيات المبتكرة إلى الأسهم الخاصة.

http://www.qic.kz/en/ لمزيد من المعلومات حول شركة قازاقستان للاستثمار، يرجى بزيارة