أبوظبي : أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية شراكة لعدة سنوات مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء "نعمة". وجاءت هذه المبادرة، التي شهد إطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، في عام 2022، نتيجة تعاون مشترك بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات لدعم الهدف 3.12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى الحدّ من فقدان الغذاء وهدره بنسبة 50% بحلول عام 2030.

ووفقاً للأمم المتحدة، يُفقد ما نسبته 13% من الغذاء الذي يتم إنتاجه في مرحلتي الحصاد والبيع، في حين يُهدر 19% إضافية من الغذاء خلال مرحلة الاستهلاك (في المنازل والخدمات الغذائية وعمليات البيع). وتمثل الأغذية التي تُفقد وتُهدر بين 8 إلى 10% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة حول العالم.

وتسعى مبادرة "نعمة" لإحداث تغييرات في السياسات وإطلاق مشاريع لمعالجة الأسباب الأساسية لهدر الغذاء. وسيسهم هذا التعاون في تمكين شركة "القابضة" (ADQ) من تعزيز مرونة المنظومة الغذائية المحلية وترسيخ استثماراتها المتكاملة في قطاع الأغذية والزراعة بدولة الإمارات وخارجها. كما تعكس هذه الشراكة التزام شركة "القابضة" (ADQ) بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وبهذه المناسبة، قال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة "القابضة" (ADQ): "تلتزم ’القابضة‘ (ADQ)، بصفتها مستثمراً رئيسياً في قطاع الأغذية والزراعة المحلي، بتحقيق التوازن بين إنتاج كميات كافية من الأغذية بتكلفة معقولة والحفاظ عليها من الهدر. وتهدف شراكتنا مع مبادرة "نعمة" لتسليط الضوء على البرامج والأنشطة المميزة التي نفذتها المبادرة خلال العامين الماضيين، ورفع الوعي وزيادة الدعم اللازم من المجتمع بهدف إحداث تغييرات ملموسة ومستدامة في المنظومة الغذائية في دولة الإمارات".

وعن الشراكة؛ صرحت خلود النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، وأمين عام لجنة مبادرة "نعمة" قائلةً: "تأتي شراكتنا مع "القابضة" (ADQ) كتأكيد على ضرورة تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الالتزام الطموح لدولة الإمارات بالحد من فقد وهدر الغذاء بمقدار النصف بحلول العام 2030، وذلك تماشيًا مع الهدف 3.12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما تمكننا مثل هذه الشراكات المهمة من الاستعانة بالحلول المبتكرة لتطوير أنظمتنا الغذائية، على نحو يضمن أن حماية مواردنا الغذائية يقع في صميم استراتيجيتنا الوطنية للأمن الغذائي. وأود التأكيد أنه من خلال تكاتفنا جميعًا سنتمكن من تعظيم جهودنا، وسنخلق تأثيرًا دائمًا لمجتمعاتنا ولكوكبنا".

وفي إطار اتفاقية الشراكة، سيعمل الطرفان على تطوير وإطلاق مبادرات مشتركة واستكشاف فرص التعاون مع جهات أخرى للحدّ من فقدان وهدر الأغذية ضمن سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من الإنتاج ووصولاً إلى الاستهلاك، إضافة إلى تعزيز سلوكيات ترشيد الاستهلاك. وستوفر "نعمة" لشركة "القابضة" (ADQ) البيانات اللازمة لتحديد الفجوات ومسببات الهدر في الغذاء بهدف معالجة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.

وفي الوقت الذي تستورد فيه دولة الإمارات معظم احتياجاتها الغذائية بسبب مناخها الصحراوي، يسعى قطاع الأغذية والزراعة في شركة "القابضة" (ADQ) لسد فجوات سلسلة الإمداد وتوسعة الإنتاج الغذائي بشكل مستدام عبر زيادة الاستثمارات في الحلول التقنية الزراعية وتعزيز قدرات المزارع المحلية.

يذكر أن أصول شركة "القابضة" (ADQ) في قطاع الأغذية والزراعة تشمل كلاً من مجموعة "أغذية" التي تقوم بتصنيع وبيع الأغذية الأساسية والمشروبات بأنواعها، بما في ذلك مياه الشرب والطحين والأعلاف؛ وشركة "سلال" التي تدعم عمليات إنتاج وتوزيع الأغذية الأساسية في دولة الإمارات؛ ومجموعة "يوني فروتي" العالمية الرائدة في إنتاج وتوزيع الفاكهة الطازجة عالية الجودة؛ وشركة "لويس دريفوس" الرائدة في تجارة وتصنيع السلع الزراعية؛ ومجموعة اللولو العالمية التي تمتلك سلسلة من متاجر السوبرماركت والهايبرماركت الرائدة في منطقة الشرق الأوسط؛ ومجموعة "الظاهرة" المتخصصة في زراعة وإنتاج وتجارة الأعلاف الحيوانية والسلع الغذائية الأساسية.

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