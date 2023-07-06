مونتريال، كند: أعلنت شركة "ساغارد" الكـندية المتخصصة في إدارة الأصول البديـلـة والتي تديرأصولاً بقيـمة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار أمريكي عن إبرام شراكة استراتيجية مع كل من "القـابضة" (ADQ) وبنك مونتريال الكندي (BMO) إلى جانب تعزيز شراكتها الاستراتيجية القائمة مع شركة غريت ويست لايفكو (GWL).

وقد أبرمت "القابضة" (ADQ) وبنك مونتريال (BMO) على التوالي اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصص أقلية في "ساغارد"، فيما وافقت شركة غريت ويست لايفكو على زيادة حصة الأقلية التي تمتلكها وذلك بهدف استثمار رأس المال الجديد في تعزيز النمو المستقبلي لشركة "ساغارد"، ودعم أنشطة وعمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من قطاعات التي تساهم في تحقيق القيمة، في الوقت الذي ستحتفظ شركة باور كوربوريشن الكندية بحصة الأغلبية في الشركة.

وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الشركاء الاستراتيجيون مع "ساغارد" على تقديم التزامات برأس مال إضافي طويل الأجل لدعم استراتيجيات الاستثمار الحالية والمستقبلية للشركة، وتعزيز إمكانات جمع الأموال وتسريع قدرتها على إطلاق منتجات جديدة.

وقال بول ديسماريس الثالث، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ساغارد: "يسرنا أن نرحب بـ"القابضة" (ADQ) وبنك مونتريال (BMO) كشريكين استراتيجيين جديدين وأن نعزز شراكتنا مع شركة غريت ويست لايفكو (GWL)، حيث إن هذه الشراكات الاستراتيجية ستساهم بشكل كبير في تعزيز مسعانا لأن نصبح واحدة من أكثر شركات إدارة الاستثمار البديل موثوقية على مستوى العالم"، موضحاً أن رأس المال الجديد سيتيح جذب استثمارات عالية الجودة، وإطلاق استراتيجيات استثمارية جديدة، تمكن من جمع الأموال بسرعة أكبر، مما سيؤدي إلى توسيع شبكتنا العالمية، ويجعلنا شركاء أعمال أقوى لشركات محفظتنا، وأضاف" متحمسون جداً لإطلاق هذه الإمكانات الهائلة".

من جهته قال مرتضى حسين، الرئيس التنفيذي للاستثمار - الاستثمارات البديلة والدمج والاستحواذ في "القابضة" (ADQ): " يتماشى استثمارنا في ساغارد بشكل مباشر مع رؤيتنا الاستراتيجية، ويؤكد التزامنا بالنمو المستمر والابتكار وخلق القيمة المعززة، مؤكداً أن إمكانيات ساغارد وكفاءتها في اكتشاف الفرص الاستثمارية وقدرتها على إطلاق استراتيجيات مميزة جديدة وتحقيق نتائج ملفتة كلها عوامل شجعتنا على المضي قدما لإبرام هذه الشراكة معهم مؤكداً إن ساغارد ستكون شريكاً ذا قيمة لـ"القابضة" (ADQ)، ونحن متحمسون لدعم نموهم في المستقبل.

إلى ذلك قال، بيل بامبر الرئيس التنفيذي لشركة "بي أم أو لإدارة الأصول العالمية" (BMO): "نحن متحمسون للشراكة مع ساغارد نظرا لخبرتهم في إدارة الأصول البديلة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستتيح إمكانية الوصول إلى استثمارات عالية الجودة في السوق في ظل حرصنا على مواصلة تقديم حلول استثمارية مميزة لعملاء بنك مونتريال".

وقال رامان سريفاستافا، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة غريت ويست لايفكو (GWL): " كانت شركة غريت ويست لايفكو شريكاً استراتيجياً لشركة ساغارد منذ عام 2021 ومستثمراً في منتجاتها لسنوات عدة قبل ذلك،ونعتقد بأن إعلان اليوم بتوسيع حصتنا يعزز إلتزامنا بدعم

نمو الشركة وسيمكننا من مواصلة الاستثمار في أصول بديلة مميزة في إطار استراتيجيتنا الاستثمارية العالمية".

ومن المتوقع إغلاق الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2023 بعد أن تخضع لموافقات الجهات التنظيمية.

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نبذة عن ساغارد

هي شركة متعددة الاستراتيجيات لإدارة الأصول البديلة تدير اصول بقيمة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار أمريكي ضمن 125 شركة ومحفظة ، من خلال 300 خبير.

تستثمر ساغارد رأس المال الاستثماري ، والأسهم الخاصة ، والائتمان الخاص ، والعقارات ، حقوق الملكية وغيرها، وتوفر رأس مال مرن في إطار ثقافة ريادة الأعمال وشبكة عالمية من المستثمرين والشركاء التجاريين والمستشارين وخبراء تحقيق القيمة.

يوفر نظام الشركة الديناميكي والداعم شركائها الميزة التي يحتاجونها للتعلم والنمو في كل مرحلة وتمتلك الشركة مكاتب في كندا والولايات المتحدة وأوروبا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةwww.sagard.com

جهة الاتصال الإعلامية: آدم دفيلة عبر البريد الإلكتروني : adam.daifallah@teneo.com

نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة .aeadq أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستاغرام، ولينكدإن.

نبذة عن بي إم أو(BMO)

تعد (بي أم أو ) (BMO Financial Group) ثامن أكبر بنك في أمريكا الشمالية من حيث الأصول ، حيث بلغ إجمالي أصولها نحو 1.25 تريليون دولار في 30 أبريل 2023. وتخدم المجموعة العملاء منذ 200 عام ، وتضم المجموعة فريق متنوع من الموظفين المتفاعلين للغاية الذين يقدمون مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية، وإدارة الثروات، والأسواق العالمية، والمنتجات والخدمات المصرفية الاستثمارية لأكثر من 13 مليون عميل في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة وفي أسواق مختارة على مستوى العالم. مدفوعة بهدف واحد ، يتمثل في تنمية الأعمال تلتزم (بي أم أو) بقيادة التغيير الإيجابي في العالم ، وإحراز تقدم من أجل اقتصاد مزدهر ومستقبل مستدام ومجتمع شامل.

جهة الاتصال الإعلامية : جيف رومان - jeff.roman@bmo.com

نبذة عن غريت ويست لايفكو (GWL)

تعتبر شركة غريت ويست لايفكو (GWL) شركة قابضة للخدمات المالية الدولية لها مصالح في التأمين على الحياة والتأمين الصحي وخدمات التقاعد والاستثمار وإدارة الأصول وأعمال إعادة التأمين.

تعمل الشركة في كندا والولايات المتحدة وأوروبا تحت العلامات التجارية Canada Life و Empower و Putnam Investments و Irish Life. ، وفي نهاية عام 2022 ، كان لدى الشركة نحو 31 ألف موظف، و234,500 علاقة استشارية ، وآلاف شركاء التوزيع - وجميعهم يخدمون أكثر من 38 مليون علاقة عملاء في هذه المناطق.

يتم تداولاسهم غريت ويست لايفكو (GWL) في بورصة تورنتو (TSX) تحت رمز المؤشر GWO وهي عضو في مجموعة شركات باور كوربوريشن الكندية.

جهة الاتصال الإعلامية: ديفيد سيمونز - david.simmonds@canadalife.com