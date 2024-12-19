المنشأة التجريبية، التي يشارك في تمويلها "مختبر القابضة للنمو"، ستختبر تقنيات حاصلة على براءة اختراع لاستزراع الروبيان، بهدف إنتاج مأكولات بحرية عالية الجودة بطرق أكثر استدامة

الشراكة تعزز جهود "القابضة"(ADQ) لتوظيف الحلول والأنظمة الزراعية المبتكرة التي تعزز الإنتاج الغذائي المحلي ضمن الظروف المناخية في الإمارات

أبوظبي: أعلنت "القابضة" ADQ، وهي شركة استثمار سيادية عالمية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وسلاسل الإمداد، عن إبرام اتفاقية شراكة مع شركة Aqua Development الكورية الجنوبية الناشئة والمتخصصة في تقنيات الاستزراع المائي، بهدف دراسة إمكانية إنشاء مزرعة لتربية الروبيان على منطقة برية وضمن الظروف المناخية في الإمارات عبر تطوير منشأة تجريبية لاختبار أنظمة زراعية جديدة وحلول مستدامة حاصلة على براءة اختراع.

ويشارك في تمويل المنشأة التجريبية، التي تبلغ مساحتها نصف هكتار، صندوق "مختبر القابضة للنمو"، الذي يضم مجتمعاً حيوياً من المبتكرين ويركز على الاستفادة من فرص النمو وتحقيق القيمة من خلال عمليات الأبحاث والتطوير والابتكار. وستتخذ المنشأة موقعاً ضمن منطقة كيزاد، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الاستزراع المائي، حيث تضم بنية تحتية ومرافق متخصصة لهذا الغرض.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل الشركتان على تقييم إمكانية استزراع الروبيان، أحد أكثر المأكولات البحرية شعبية في العالم، في منطقة برية باستخدام الحلول البيولوجية المائية المبتكرة لمحاكاة البيئة الطبيعية للروبيان. وتساعد هذه الطريقة على تربية الروبيان بكفاءة أكبر مقارنة بأساليب الاستزراع التقليدية التي تتطلب عدداً كبيراً من العمالة وتحقق معدلات إنتاج منخفضة التكاليف، كما تتطلب الأنظمة الحديثة التي تستخدم تقنيات الترشيح المتقدمة لإعادة تدوير المياه استثمارات كبيرة. وتسهم حلول شركة Aqua Development الطبيعية والحائزة على براءة اختراع في خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى عشرة أضعاف مقارنة بالأنظمة التقليدية والحديثة.

وفي حال نجاح المرحلة التجريبية، من المتوقع أن يتم توسعة الإنتاج بشكل ملحوظ لتشكل بذلك خطوة مهمة ضمن جهود الإنتاج المحلي للروبيان في الإمارات.

يُشار إلى أن الإمارات تستورد حالياً نحو 70% من استهلاكها للأغذية البحرية. ويعد الروبيان من أكثر المأكولات البحرية استهلاكاً في الإمارات، حيث شهد عام 2023 استهلاك 18700 طن متري، مع توقعات بزيادة حجم الاستهلاك بنسبة 4.2% سنوياً ليصل إلى نحو 23000 طن متري بحلول عام 2029. وبالرغم من الطلب القوي الناجم عن الاستهلاك المحلي وعمليات إعادة التصدير، لا يزال إنتاج الروبيان محدوداً على الصعيد المحلي، حيث يشكل ما نسبته 1.6% فقط من إجمالي الطلب السنوي في السوق، ما يؤدي إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد.

يذكر أن شركة Aqua Development تأسست في عام 2017 وتقدم خدمات تطوير الاستزراع المائي مع التركيز على إنتاج مأكولات بحرية مستدامة وعالية الجودة. وتقوم الشركة بتشغيل منشأة في كوريا الجنوبية منذ عام 2022 بطاقة إنتاجية تتراوح بين 60 إلى 80 طناً من الروبيان سنوياً. كما تعتزم الشركة إطلاق منشأة في المملكة العربية السعودية لتوسعة عملياتها في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "تعكس شراكتنا مع Aqua Development مدى التزامنا بدعم الحلول المبتكرة التي تسهم في سد الفجوات الحالية في سلاسل التوريد وتعزز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في الإمارات. ومن شأن هذا التعاون الذي يسعى لتوظيف التقنيات المتقدمة والأنظمة الزراعية المتطورة أن يعزز عمليات إنتاج الروبيان محلياً بشكل مستدام وناجح تجارياً، وأن يساعد في تلبية الطلب المتنامي على أحد أكثر المأكولات البحرية استهلاكاً في الإمارات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد".

بدوره، قال دوهيون لي، الرئيس التنفيذي لشركة Aqua Development: "يسعدنا التعاون مع "القابضة" (ADQ) التي حققت إنجازات مهمة على صعيد تعزيز الأمن الغذائي وإنتاج الغذاء بشكل مستدام في الإمارات. ونطمح من خلال هذا التعاون مع "القابضة" (ADQ) ومختلف الأطراف المعنيين في الإمارات إلى استبدال كمية كبيرة من واردات المأكولات البحرية بمنتجات محلية بديلة عبر تطبيق حلول استزراع مائي مبتكرة ومستدامة وناجحة تجارياً. يمثل تطوير تقنيات ملائمة لظروف المنطقة المناخية تحدياً فريداً، ونحن نقدّر ثقة "القابضة" (ADQ) بقدراتنا في هذا المجال".

وكان تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قد أشار إلى أن الأغذية المائية تشكل 15% من البروتينات الحيوانية حول العالم. وبلغت حصة الفرد من الاستهلاك العالمي الظاهري للأغذية المائية 20.6 كلغ في عام 2021، حيث ارتفعت هذه الحصة بنسبة تفوق الضعف خلال الـ60 عاماً الماضية. وتتوقع "الفاو" أن يرتفع الاستهلاك بنسبة 12% بحلول عام 2032. وفي عام 2022، تخطت تربية الأحياء المائية لأول مرة في التاريخ مصائد الأسماك الطبيعية كمصدر رئيسي لإنتاج الحيوانات المائية، حيث حققت رقماً غير مسبوق وصل إلى 94.4 مليون طن.

وتسهم "القابضة" (ADQ) في دعم الجهود الرامية لتعزيز مرونة قطاع الأغذية في الإمارات عبر الاستثمار في سلسلة القيمة الغذائية بأكملها. وتعمل الشركة من خلال محفظة شركاتها على تعزيز الزراعة المستدامة في البلاد عبر توظيف أحدث التقنيات التي تدعم وتحسن الإنتاج المحلي، وتساهم في عملية توزيع الأغذية الأساسية محلياً وعالمياً.

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