إطلاق بطولة "القابضة" (ADQ) الرمضانية لكرة القدم بالشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم في إطار منصة "القابضة" (ADQ)؛ "أداء متميز وتطور مستمر"

أكثر من 500 لاعب يشكلون 35 فريقًا من "القابضة" (ADQ) وشركات محفظتها يلتقون في منافسة ودّية خلال شهر رمضان المبارك

يتضمن نهائي البطولة مباراة تجمع بين أفضل اللاعبين في البطولة، مع منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي، يخصص ريعها لصالح مؤسسة زايد العليا

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، واتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد اليوم في مقر الاتحاد، عن إطلاق بطولة "القابضة" (ADQ) الرمضانية لكرة القدم، والتي ستقام خلال الشهر الفضيل، بمشاركة 35 فريقًا من "القابضة" (ADQ) وشركات محفظتها، في منافسة ودّية تحت الإشراف الفني والتحكيمي والتنظيمي لاتحاد الإمارات لكرة القدم. كما سيشارك في المباريات النهائية لاعبو كرة قدم حاليون وسابقون وناشئون، بالإضافة إلى منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم، وسيعود ريع عائدات المباريات إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وتندرج بطولة "القابضة" (ADQ) الرمضانية لكرة القدم ضمن منصّة "القابضة" (ADQ) الرياضية؛ "أداء متميز وتطور مستمر"، والتي تهدف إلى التشجيع على اتباع أنماط حياة أكثر صحة ونشاطًا، وتأتي في إطار شراكة "القابضة" (ADQ) بعيدة المدى مع اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وفي معرض تعليقه على البطولة، قال أنس جودت البرغوثي، رئيس شؤون العمليات في "القابضة" (ADQ): "نحن متحمسون لتقديم بطولة "القابضة" (ADQ) الرمضانية لكرة القدم، والتي سيشارك فيها لأول مرة أكثر من 500 لاعب من "القابضة" (ADQ) ومن شركات محفظتنا. ومن خلال اعتمادنا على الشراكة مع الهيئات والمؤسسات التي تتوافق معنا في الرؤية والطموح، مثل اتحاد الإمارات لكرة القدم، نلتزم بتعزيز روح الفريق، والتشجيع على اتباع أنماط حياة أكثر صحةً ونشاطًا، مع العمل على ترسيخ ثقافة مشتركة للأداء المتميز، خلال شهر رمضان المبارك ومابعده".

ومن جانبه، قال محمد عبد الله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم: "نتطلع من خلال تعاوننا الاستراتيجي مع "القابضة" (ADQ) إلى تحفيز المنافسة الودّية بين لاعبي كرة القدم في "القابضة" (ADQ) والشركات التابعة لها. وانطلاقًا من حرصنا على دعم الجهات الراعية لنا في طموحاتها ومبادراتها الصحية والرياضية، والتي تشكل جزءًا أساسيًا من إطار عملنا المؤسسي، تسعدنا المشاركة في بطولة "القابضة" (ADQ) الرمضانية؛ حيث شهدنا تجاوبًا كبيرًا لدى اللاعبين المتحمسين، ونحن واثقون بأن هذه البطولة ستكون فاتحة للعديد من البطولات الودّية التي ستقام في السنوات القادمة".

وضمن إطار تعزيز روح التعاون بين شركات محفظة "القابضة" (ADQ)، تساهم شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة الأغذية والمشروبات الإماراتية "أغذية"، بدور مهم في هذه البطولة، حيث ستعمل "صحة" على إجراء الاختبارات الصحية اللازمة للمشاركين، وتقديم فحوصات (PCR) طوال البطولة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية الميدانية خلال المباريات. وستقوم شركة "أغذية" من جانبها بتوفير المياه والمشروبات والوجبات الخفيفة الصحية للاعبين.

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسست"القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

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