بحجم أعمال يصل إلى 115 مليار درهم

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: توقع تقرير منصة "القابضة" (ADQ) فورورد التابعة ل"القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، أن يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة نموا بنسبة 8.4% وبحجم أعمال يصل إلى نحو 115.6 مليار درهم ( ما يعادل نحو 31.4 مليار دولار أمريكي) بحلول العام 2026.

وعرضت الشركة اليوم الثلاثاء في تقريرها الصادر عن منصة "القابضة" (ADQ) فورورد التابعة لها بعنوان " الوجهات الرقمية: مستقبل الخدمات اللوجستية" فرص ومجالات الاستثمار التي من شأنها تسريع القدرات الرقمية في قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيزالمزايا التنافسية والنموّ المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً.

كما سلط التقرير الضوء على سبل الاستفادة من هذا النموّ المتوقع في تعزيز مرونة قطاع النقل و الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، بالاعتماد على تحليلات البيانات والأتمتة وحلول المنصّات الرقمية التي من شأنها زيادة الإنتاجية في سلاسل التوريد وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية.

وأشار التقرير إلى أن تسارع وتيرة التجارة الإلكترونية خلال العاميين الماضيين أدى إلى إحداث تحوّل نحو الرقمنة في هذا القطاع، مما شجّع شركات الخدمات اللوجستية على إعطاء الأولوية للتوزيع الأمثل، باعتماد الأتمتة وإنترنت الأشياء وتقنية "البلوك تشين" وتحسين إجراءات إدارة المستودعات الجديدة.

وحدد التقرير خمس محفّزات رئيسية تدعم بناء شبكة لوجستية عالمية مترابطة وقائمة على البيانات، بهدف الوصول إلى سلسلة توريد أكثر أماناً ومواكبة للمستقبل تشمل التفاعلات الرقميّة للعملاء والكفاءات التشغيلية المحسّنة والنظم البيئية المحسّنة للبيانات بالإضافة إلى زيادة خدمات التوصيل من الباب إلى الباب وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن تطوير سلاسل التوريد وتسريع تحولها الرقمي سيساهم في دعم مساعي دولة الإمارات نحو تحقيق اقتصاد مستدام ومستقر.

وأكد التقرير أن عمليات التحول الرقمي جزء لا يتجزأ من مستقبل الخدمات اللوجستية ، مشيرا إلى عزم القابضة ADQ تنفيذ انشطة استثمارية في مجال الحلول الرقمية التي تعمل على تحديث العمليات وتعزيز المرونة والإنتاجية في سلسلة التوريد.

يشار إلى أنّ منصّة "القابضة" (ADQ) فورورد تجمع عدد من الخبراء وممثلي الجهات الحكومية وقيادات فكرية في قطاع معين بهدف مناقشة ومعالجة قضايا تتميّز بأهميتها الاقتصادية والإستراتيجية.

يمكن الوصول إلى تقرير "القابضة" (ADQ) فورورد عبر زيارة الرابط Mobility and Logistics (adq.ae)

* معدّل النمو السنوي المركب (CAGR)

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا إستراتيجيا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

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