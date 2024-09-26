الطلب على السندات المصدرة على شريحتين لأجل 7 سنوات و30 سنة وبمعدل عوائد سنوية تبلغ 4.375% و5.250% على التوالي، فاق الحجم المطلوب بمقدار 4.1 مرة

عوائد الطرح ستسهم في تنويع مصادر التمويل الخاصة بالشركة وستدعم مبادرات النمو المالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع "القابضة" (ADQ)، الشركة الاستثمارية القابضة في إمارة أبوظبي، عن إصدارها الثاني من السندات بقيمة 2مليار دولار أمريكي التي سيتم إدراجها في بورصة لندن. ويأتي ذلك بعد قيام الشركة بطرح أول سنداتها في شهر مايو 2024، في إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل ودعم مبادرات النمو الاستراتيجي الخاصة بها.

وأسهمت الثقة الكبيرة بقوة التصنيف الائتماني ل"القابضة" (ADQ) والمرونة المالية العالية لاقتصاد إمارة أبوظبي في زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 4.1 مرة. وتم إصدار السندات على شريحتين، شريحة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمدة 7 سنوات تستحق في عام 2031 بمعدل عوائد سنوية تبلغ 4.375%، وشريحة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمدة 30 سنة تستحق في عام 2054بمعدل عوائد سنوية تبلغ 5.250%. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مؤسسات استثمارية كبرى في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وقد مكّن الطلب القوي ذي الجودة العالية من تضييق نطاقها بمقدار 30 نقطة أساس من التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.

قال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة "القابضة" (ADQ): "يعكس طرح الدفعة الثانية من سنداتنا وفق برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل التزامنا بالإدارة المالية الطموحة والحفاظ على هيكل رأس مال قوي. ومن خلال هذا الإصدار، نقدم الآن منحنى سندات أكثر توسعاً للمستثمرين. ونحن سعداء بالاستجابة الرائعة من السوق، والتي تجلت في الاكتتاب الزائد بمقدار 4.1 مرة عبر الشريحتين."

وكانت "القابضة" (ADQ) قد استكملت بداية العام الحالي عملية إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، ليتم إدراجها بشكل أساسي في بورصة لندن، وبشكل ثانوي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتجاوز الطلب على السندات التي تم إصدارها على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات الحجم المطلوب بأكثر من 4.4 مرات.

واعتباراً من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول "القابضة" (ADQ)225 مليار دولار أمريكي. وتمتلك الشركة حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة تعمل ضمن7 قطاعات اقتصادية رئيسية، ويشمل ذلك العديد من أصول البنية التحتية الحيوية في قطاعات المرافق والنقل والرعاية الصحية والزراعة والعقارات.

يذكر أن "القابضة" (ADQ) حاصلة على التصنيف الائتماني Aa2 من وكالة "موديز" والتصنيف الائتمانيAA من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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