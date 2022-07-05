أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ش.م.م" ("سوديك")، وهي شركة تابعة للدار العقارية ("الدار") و"القابضة" (ADQ)، تقديم عرضٍ غير ملزم للاستحواذ المحتمل على نسبة تصل إلى 100% من أسهم شركة العقارات المصرية "مدينة نصر للإسكان والتعمير" المدرجة في البورصة المصرية بالرمز (MNHD.CA)، والتي تُقدَّر قيمتها بـ 6.18 مليار جنيه مصري (328 مليون دولار أمريكي).

تأتي هذه الصفقة المقترحة تماشياً مع استراتيجية "سوديك" الرامية إلى توسيع نطاق محفظة أعمالها في مجال المشاريع السكنية متعددة الاستخدامات في منطقة القاهرة الكبرى والساحل الشمالي بجانب الأسواق الرئيسية الأخرى، وذلك من خلال تنمية أعمالها وإبرام صفقات استحواذ استراتيجية من شأنها تعزيز حضورها وتحقيق أوجه التآزر المنشودة.

وتجدر الإشارة إلى أن تحالف شركة الدار وشركة "القابضة" (ADQ) يمتلك حصلة الأغلبية في شركة "سوديك"، وذلك عقب استحواذه على 85.5% من أسهم الشركة في صفقة أُبرِمت في ديسمبر 2021. ويقدّم هذا التحالف الدعم الكامل لشركة "سوديك" بهدف تعزيز مسيرة نموّها وترسيخ مكانتها كمطورٍ رائد في السوق المصرية من حيث الحضور والسمعة، مما يمكنها من اقتناص أفضل الفرص وتوسيع نطاق أعمالها وتطبيق أفضل الممارسات وتبادل الخبرات عبر العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتُعتبر "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، ومقرها الرئيسي القاهرة، واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، حيث عملت منذ تأسيسها في عام 1959 على تطوير العديد من المخططات الرئيسية وقدّمت خدمات متميّزة لعملائها ومجتمعاتها. وترتكز أعمال الشركة في المنطقة الشرقية من مدينة القاهرة، حيث يقع مشروعاها البارزان "تاج سيتي" و"سراي". كما تمتلك الشركة مساحات واسعة من الأراضي التي توفر فرصاً متميزة للتوسع.

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التواصل الإعلامي:

عبيد اليماحي شركة الدار العقارية 5555 810 2 971+ سارة عبد الباري برنزويك غلف 9638 560 4 971+ ALDAR@brunswickgroup.com

حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 22 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 26 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 11 فندق، بإجمالي 3600 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.