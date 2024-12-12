أبوظبي: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، عن طريق مبادرة ADIB Ventures، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "لين تكنولوجيز" (Lean Technologies)، المزوّد الرائد لمنصات الخدمات المصرفية المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع Hub71 على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2024. وتأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية المشتركة للطرفين وتطلعاتهما لتعزيز الابتكار في القطاع المالي وتقديم حلول مصرفية محسنة.

سيتيح هذا التعاون لمصرف أبوظبي الإسلامي الاستفادة من منصة "لين تكنولوجيز" المتطورة، والتي توفر أدوات عديدة لجمع البيانات والتحقق من الهوية والبيانات المالية والمدفوعات المتكاملة. ويسعى المصرف من خلال هذه الشراكة إلى تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات شركات التكنولوجيا المالية والمتعاملين من الشركات، مما سيسهم في توسيع محفظة الخدمات المصرفية الرقمية التي يوفرها المصرف.

وفي تعليقه على الشراكة الجديدة، قال فيرناندو بلازا، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: "تشكل شراكتنا الجديدة مع لين تكنولوجيز محطة مهمة في مسيرة أبوظبي الإسلامي نحو تحقيق الريادة في مشهد الخدمات المالية الرقمية. وبهذا التعاون، سنعزز قدرات المصرف ونزوّد متعاملينا بأحدث حلول الخدمات المصرفية المفتوحة لتبسيط وتيسير عملياتهم وإجراءاتهم المالية وتعزيز خطواتهم نحو المزيد من النمو".

وأضاف: "من خلال دمج منصة لين تكنولوجيز، سيتمكن مصرف أبوظبي الإسلامي من تقديم حلول شاملة للمتعاملين الحاليين والجدد، وبخاصة شركات التكنولوجيا المالية والشركات الساعية للحصول على خدمات عالية الكفاءة لإدارة النقود ومعاملات الخدمات المصرفية، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية لدفع الابتكار والارتقاء بمكانتنا كمصرف رقمي رائد".

بدوره قال مهدي تازي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "لين تكنولوجيز": "تأتي شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي في مرحلة مهمة للغاية، وذلك بعد الإعلان عن إطلاق نظام التمويل المفتوح في دولة الإمارات. ويمتلك أبوظبي الإسلامي ولين تكنولوجيز خبرات عميقة وإلماماً واسعاً بمختلف التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا المالية والشركات الكبرى للوصول إلى الخدمات المالية والاستفادة منها، ولهذا تعاونّا في هذه الشراكة المثمرة لتصميم مجموعة شاملة من الحلول التي توفر قيمة مضافة.

تحظى شركة "لين تكنولوجيز" بثقة أكثر من 200 عميل، وتقدم خدماتها لما يزيد عن 500 ألف متعامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال هذه الشراكة ستتمكن من مشاركة خبراتها الواسعة ومعارفها وقدراتها التكنولوجية القوية. وتتميز شركة "لين تكنولوجيز" بمكانتها الريادية في الخدمات المصرفية المفتوحة في المنطقة، ولديها عملاء بارزين عبر عدة قطاعات. وتخضع الشركة للوائح التنظيمية الخاصة بسلطة تنظيم الخدمات المالية في "أبوظبي العالمي".

ويعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي عن طريق مبادرة ADIB Ventures و"لين تكنولوجيز" إطلاق مزايا المنصة، للمساهمة في تحسين الخدمات المالية وتوسيع العروض المصرفية الرقمية. كما أن البيئة التنظيمية الداعمة في دولة الإمارات تلعب دوراً مهماً في تعزيز فرص التعاون والابتكار في القطاع المالي.

وتؤكد هذه الشراكة التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتسخير حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة للارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو على المدى البعيد.

نبذة عن مبادرة ADIB Ventures من مصرف أبوظبي الإسلامي:

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي مبادرة ADIB Ventures، الاستراتيجية في عام 2024 في إطار رؤية 2035، بهدف تسريع الابتكار والتعاون في قطاع التقنيات المالية على مستوى العالم. وتهدف المبادرة إلى تعزيز مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة في مجال التحول الرقمي وإنشاء منظومة شاملة وراسخة من خلال التواصل مع شركات التقنيات المالية ودمج التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين التجربة المصرفية لأكثر من 1,4 مليون متعامل.

تسعى مبادرة ADIB Ventures إلى تقديم خدمات ومنتجات جديدة تلبي مختلف تطلعات المتعاملين المتمرسين في مجال التقنيات، من خلال إطلاق برامج ومشاريع تجريبية لاختبار وتنفيذ أحدث التقنيات التحويلية التي تقود مستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية. وتعزز هذه المبادرة رؤيتنا لنصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكارًا على مستوى العالم، ما يمكّننا من تحفيز النمو في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

-انتهى-

#بياناتشركات