الحصول على الجائزة العالمية للعام السابع على التوالي يعكس التزام المصرف المتواصل بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة للعملاء والحفاظ على أدائه المتميز

القاهرة - في إنجاز جديد يعكس تميزه المتواصل وريادته المستمرة، تم الإعلان عن فوز «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» بلقب أفضل مؤسسة مالية إسلامية في مصر، وذلك للعام السابع على التوالي، من مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية.

وتسلم هذا التكريم محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف خلال حفل جوائز مجلة جلوبال فاينانس السنوية السابعة عشرة، والتي تكرم المؤسسات المالية المتميزة في القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم.

جاء هذا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يسلط التكريم الضوء على الدور الرائد الذي يلعبه المصرف من خلال تقديمه أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية للعملاء والحفاظ على أدائه المتميز، كما أن هذه الإشادة هي شهادة على النمو المستدام للمصرف وتعزيز مكانته كخيار أول للعملاء الذين يبحثون عن حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتؤكد هذه الجائزة على المساهمة الكبيرة التي يقدمها «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» في القطاع المصرفي، حيث يواصل دفع عجلة الابتكار في الخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة لتعزيز مكانته في السوق كمؤسسة مالية رائدة ومرموقة. يشار إلى أن هذا التكريم تم خلال حفل جوائز جلوبال فاينانس السنوية السابعة عشرة، والذي يكرم المؤسسات المالية المتميزة في القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم.

وأكد محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف « أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt » على أهمية هذا التكريم قائلا "إن حصول المصرف على هذا اللقب للعام السابع على التوالي يعكس التزامنا بتقديم حلول مالية متميزة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

كما أشار علي" إلى أن هذه الجائزة تعكس المكانة المتميزة التي يتمتع بها المصرف في مصر، والتزامه بالنمو المستدام والتميز في خدمة العملاء، مما يجعله الخيار الأمثل لهم عند بحثهم عن حلول مصرفية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتلبية احتياجاتهم المتطورة في عالم مصرفي سريع التغير، كذلك تؤكد الجائزة التزام المصرف بدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر".

يشار إلى أن مجلة "جلوبال فاينانس" تعد إحدى المجلات العالمية الرائدة المتخصصة في إجراء تقييمات دقيقة للمؤسسات المصرفية والمالية، وتقوم باختيار الفائزين بناء على الالتزام برضا العملاء والابتكار الرقمي والاستدامة والقدرة على النمو.

نبذة عن مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"

مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على "البنك الوطني للتنمية" مصر وذلك في عام 2007.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ 71 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل علي اعلي مستوي من المهارة والخبرة و التدريب ، فضلا عن وجود خطة انتشار طموحة عن طريق افتتاح العديد من الفروع الجديدة و نشر ماكينات صراف آلي ذات تقنيات متقدمة و إمكانيات تكنولوجيا فريدة بهدف تقديم افضل الخدمات المصرفية و الوصول بمنتجات مصرفنا لكافة العملاء في مختلف المحافظات. كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية لتقديم افضل خدمة للعملاء، حيث يعمل دائما على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية و تقديم كافة المنتجات و الخدمات انشاء مصرف ابوظبي الإسلامي شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال مصرADI Capital" " الذراع المصرفية الاستثمارية، وشركة "أدي فاينانس للتأجير التمويلي ADIFinance"، و شركة، ADI Consumer Finance وADI Microfinance، وذلك لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية و استجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء ولتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام حلول مصرفية ومنتجات مبتكرة متوافقة مع احكام الشريعة.

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