القاهرة – أعلن «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة "التوكيل دوت كوم"، المنصة الرقمية المتكاملة لخدمات السيارات في مصر، بهدف تطوير منظومة تمويل السيارات الرقمية، وتقديم تجربة تمويل سلسة ومتكاملة للعملاء ضمن رحلة شراء السيارات الجديدة عبر منصة موحّدة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة التحوّل الرقمي في قطاع السيارات في مصر، من خلال دمج خدمات التمويل المصرفي مباشرة داخل تجربة شراء السيارة، بما يتيح للعملاء الوصول إلى حلول تمويل أسرع وأكثر شفافية وكفاءة، مع تقليل الإجراءات التقليدية المرتبطة بالحصول على التمويل.

ومن خلال هذا التعاون، سيقدم «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» حلول تمويل سيارات متكاملة لعملاء منصة "التوكيل دوت كوم".

ويوفر هذا التعاون مجموعة متنوعة من خطط التمويل المرنة التي تلائم مختلف شرائح العملاء، مع إمكانية مقارنة الخيارات التمويلية واختيار خطة السداد الأنسب، وفقًا للقدرة المالية والاحتياجات الشخصية، وذلك ضمن تجربة رقمية متكاملة تبدأ من اختيار السيارة وتنتهي بإتمام التمويل.وفي هذا السياق، قال علي عشماوي، رئيس قطاع المنتجات في «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»: “تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن توجهنا لتعزيز ريادة مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، صاحب أكبر محفظة تمويل للسيارات، في تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة ترتكز على الابتكار والكفاءة. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على إتاحة تجربة تمويل سيارات متكاملة بمعايير عالمية، تجمع بين السرعة والمرونة والشفافية، بما يعزز من قيمة الخدمات المقدمة لعملائنا ويدعم نمو منظومة التمويل الاستهلاكي في السوق المصري".

وأضاف علي شعبان، مؤسس منصة "التوكيل دوت كوم": “نحن في (التوكيل دوت كوم) نعمل على إعادة تعريف تجربة شراء السيارات في مصر، من خلال بناء منظومة رقمية متكاملة تضع العميل في قلب العملية. وتمثل شراكتنا مع مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر خطوة محورية نحو تقديم تجربة تمويل ذكية وسلسة، تُمكّن المستخدم من إتمام جميع مراحل شراء السيارة – من الاختيار إلى التمويل – عبر منصة واحدة، بكل شفافية وسهولة".

ويواصل «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» التركيز على تقديم تجربة تمويل إسلامي تعتمد على الشفافية الكاملة في عرض التكاليف وهيكلة الأقساط، إلى جانب تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وسرعة الخدمة، بما يعزز من تجربة العملاء في قطاع تمويل السيارات.

كما تعكس هذه الشراكة التزام المصرف بتوسيع نطاق خدماته الرقمية، وتعزيز التعاون مع المنصات التكنولوجية المتخصصة، بما يدعم تطوير القطاع المالي في مصر، ويعزز الوصول إلى حلول تمويل حديثة وأكثر كفاءة.

ومن جانبها، تواصل منصة "التوكيل دوت كوم" بناء منظومة متكاملة لشراء السيارات الجديدة، تشمل التمويل والتأمين داخل تجربة رقمية واحدة، بما يتيح للمستخدم إتمام جميع خطوات امتلاك السيارة بسهولة ووضوح عبر منصة موحدة.

ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير سوق السيارات في مصر، ورفع مستويات الشفافية والكفاءة، وتقديم نموذج حديث قائم على التكامل بين القطاع المصرفي والمنصات الرقمية.

وبهذه الشراكة، يرسّخ «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» و"التوكيل دوت كوم" معيارًا جديدًا في تمويل السيارات الرقمية في السوق المصري، قائمًا على الابتكار وسهولة الوصول وتجربة المستخدم المتكاملة.

عن «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»

يُعد «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في السوق المصري، حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات. ويحرص المصرف على تقديم حلول مصرفية مبتكرة ترتكز على التحوّل الرقمي، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء من خلال خدمات أكثر كفاءة وسهولة وشفافية، بما يلبي احتياجاتهم المتطورة ويدعم الشمول المالي في مصر.

عن "التوكيل دوت كوم"

تُعد منصة "التوكيل دوت كوم" أول منصة رقمية متكاملة لشراء السيارات الجديدة في مصر، حيث تقدم تجربة شراء مدعومة بالتكنولوجيا تتيح للعملاء استكشاف ومقارنة واختيار السيارات الجديدة، إلى جانب إتمام إجراءات التمويل والتأمين، عبر منصة واحدة موحدة. وتهدف المنصة إلى إعادة تشكيل سوق السيارات في مصر من خلال توفير تجربة رقمية سلسة وشفافة، تجمع بين مختلف خدمات امتلاك السيارة في منظومة متكاملة. ومن خلال شراكاتها مع كبرى المؤسسات في قطاعي التمويل والتأمين، تتيح المنصة للمستخدمين إتمام رحلة شراء السيارة بالكامل بسهولة ووضوح، بدءًا من اختيار السيارة وحتى استلامها، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية.

