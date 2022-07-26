· سجلت المنصة الرقمية لمعاملات الشركات نموًا بنسبة 88% خلال السنوات الثلاث الماضية

أبوظبي: كشف مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، عن نمو معدلات الإقبال على خدماته المصرفية الرقمية للشركات بشكل مضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية، في مؤشر واضح على اتساع شريحة العملاء من الشركات الذين أصبحوا يفضلون إتمام معاملاتهم المصرفية إلكترونيًا بشكل كامل دون الحاجة إلى زيارة أفرع المصرف.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي خدماته الرقمية للشركات من جميع الأحجام من خلال منصة ADIB Direct التي تضمن للعملاء إتمام العديد من المعاملات المصرفية بأمان وسرعة من خلال واجهة مستخدم واحدة متاحة على الإنترنت والهواتف المتحركة والأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية. وتقدم المنصة للعملاء العديد من الخدمات المؤتمة التي توفر لهم الوقت والجهد.

وكانت منصة ADIB Direct قد حققت العديد من الإنجازات منذ إطلاقها في عام 2019، حيث يعتمد على خدماتها حاليًا 22,588 شركة صغيرة ومتوسطة ، ويستفيد منها23,789 عميل. وتواصل المنصة اجتذاب المزيد من العملاء على أساس سنوي، وقد سجلت معاملاتها المباشرة نسبة نمو وصلت إلى 88%، فيما انخفضت نسبة المعاملات التي تتم من خلال زيارة فروع المصرف من 33% في عام 2019 إلى 14% في عام 2022.

وبالإضافة إلى ما سبق، يعتمد اليوم أكثر من 700 ألف من عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي على مختلف حلول خدماته المصرفية الرقمية لإنجاز معاملاتهم، ومن بين أبرز تلك الحلول منصة ADIB Direct التي تتيح للشركات الوصول إلى الخدمات المصرفية، دون الحاجة إلى زيارة أفرع المصرف، وإتمام إجراءات المدفوعات بموثوقية وأمان ، حيث يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه، بتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة توفر لجميع عملائه من الأفراد والشركات عناصر الملائمة والراحة والأمان.

وتُعد "ADIB Direct"، المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الشركات، منصة خدمات مصرفية رقمية مبتكرة توفر للعملاء من الشركات محفظة من الحلول المصرفية عبر واجهة مبسطة وموحّدة، بما فيها إدارة النقد وتوقعات التدفقات النقدية وخدمات تحويل العملات الأجنبية.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أطلق العديد من المبادرات الرقمية من بينها، إتاحة خاصية فتح الحسابات عن بُعد وبشكل رقمي من خلال نظام التعرف على الوجه المرتبط ببيانات حكومة دولة الإمارات. ويعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي أول مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوفر هذه الخدمة. كما أطلق الدردشة المصرفية لخدمة العملاء في دولة الإمارات، عبر تطبيق واتس آب، لتوفير استجابة فورية على الاستفسارات العامة للعملاء، فيما يخص الحسابات والأرصدة. كما قدم المصرف أكشاك الخدمات الرقمية التي حملت اسم "الصراف الذكي'' وهي قادرة عل تقديم خدمات طوال أيام الأسبوع، تعادل ما يقدمه فرع صغير، بما يسمح للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي لا تتوفر عادة من خلال أجهزة الصراف الآلي التقليدية، مثل الحصول الفوري على بطاقة مصرفية شخصية وتحديث تفاصيل الحساب.وكان للشباب نصيب من التحولات الرقمية للمصرف، حيث أطلق مبادرة "أموالي" التي توفر لهم خدمات ومنتجات مصرفية، تمكنهم من إجراء معاملات مصرفية كاملة تتوافق وتفضيلاتهم الرقمية والتي لا تتضمن إجراءات ورقية أو الحاجة إلى زيارة أحد فروع المصرف. بالإضافة إلى ذلك، سعى مصرف أبوظبي الإسلامي إلى تطبيق تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الروبوتية لفحص عمليات التحقق وأتمتة عمليات معينة. كما أطلق مؤخرا بوابة إلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات الذكية والتي تتيح لمطوري التقنيات المالية استخدام واجهة برمجة التطبيقات التابعة للمصرف لتطوير التطبيقات الخاصة بهم.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 133 مليار درهم. وقد تأسس في عام 1997 ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB). ويقدم المصرف خدماته اليوم لأكثر من مليون متعامل ضمن شبكته التي تضم 70 فرعاً وأكثر من 500 جهاز صراف آلي. ويتميز المصرف بخدماته المصرفية الإلكترونية المتوفرة عبر الإنترنت ومن خلال الأجهزة الذكية، والتي تتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.

وفي مجال تعزيز جهود التوطين والقوى العاملة ، يحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته الرائدة كأحد أبرز مؤسسات الخدمات المصرفية التي تعمل على توظيف وتطوير وتعزيز المواهب المحلية. ويمتلك المصرف إحدى أعلى نسب التوطين، حيث يشكل مواطني دولة الإمارات 40 بالمائة من القوى العاملة لديه.

ويتواجد مصرف أبوظبي الإسلامي في ستة أسواق استراتيجية، من بينها مصر، حيث يمتلك 70 فرعاً والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق ودولة قطر. وتكريماً لتميزه وحرصه الدائم على الابتكار، تم اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل مصرف إسلامي على مستوى العالم من مجلة "ذا بانكر" التابعة لجريدة "فاينانشل تايمز"، وأفضل مصرف في دولة الإمارات من "فوربس". ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالابتكار، حيث أطلق "أموالي"، وهو أول مصرف إسلامي رقمي في العالم يستهدف شريحة العملاء ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 8 أعوام والـ 18 عاماً، كما أنه أول مصرف في دولة الإمارات يتيح للعملاء فتح الحسابات بتقنية التعرف على الوجه.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيwww.adib.ae ، أو الاتصال مع:

مصرف أبوظبي الإسلامي ايدلمان الشرق الأوسط

لمياء خالد رامي فهمي

رئيس الشؤون الخارجية وعلاقات المستثمرين مدير علاقات عامة

متحرك: 971506824207+ متحرك: +971 50 130 7991