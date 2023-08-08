"أدي كابيتال" - الذراع الاستثمارية لمصرف "أبو ظبي الإسلامي -مصر"- تنجح في إتمام ترتيب صفقة تمويل إسلامي مشترك بقيمة 1.65 مليار جنيه

مصرف "أبو ظبي الإسلامي -مصر" يشارك مع 5 بنوك مصرية في صفقة التمويل الإسلامي بصفته المرتب الرئيسي

رئيس مجلس إدارة "الخرافي ناشيونال": التمويل يأتي في إطار دعم خطط الشركة للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة

القاهرة:- في خطوة جديدة تؤكد ريادتها في مجال ترتيب التمويلات الإسلامية المشتركة في مصر وإفريقيا؛ أعلنت شركة "أبو ظبي الإسلامي كابيتال– ADI Capital"، الذراع المصرفية الاستثمارية لمصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" ADIB Egypt، عن نجاحها في إتمام ترتيب تمويل إسلامي مشترك بإجمالي مبلغ 1.65 مليار جنيه لصالح شركة "الخرافي ناشيونال"، وذلك بصفتها المستشار المالي ومسوق التمويل الأوحد. ويهدف هذا التمويل إلى دعم متطلبات رأس المال العامل للشركة، لتتمكن من إنجاز المشروعات المسندة لها بفعالية في مختلف القطاعات الحيوية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك دعماً للنمو المستمر في حجم أعمال الشركة.

يشترك في التمويل مصرف "أبوظبي الإسلامي– مصر"، كمرتب رئيسي، بالإضافة لقيامه بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان، كما يشارك كل من "بنك البركة– مصر"، و"البنك العقاري المصري العربي"، و"ميد بنك" بصفتهم مرتبين رئيسين، بالإضافة إلى بنكي "التعمير والاسكان"، و"التجاري وفا- مصر" كمرتبين.

في هذا السياق؛ أعرب الأستاذ/ محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف "أبوظبي الإسلامي– مصر"، عن سعادته بإتمام هذا التمويل الإسلامي المشترك، الذي بدوره سيساهم في دفع عجلة النمو للاقتصاد المصري، من خلال تمويل إحدى الشركات الرائدة في إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ كما أنه سيعزز دور شركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال– ADI Capital"، باعتبارها الذراع المصرفية الاستثمارية لمصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" ADIB Egypt، بصفتها أحد أهم مسوقي ومرتبي التمويلات الإسلامية المشتركة في مصر وإفريقيا.

ومن جانبه؛ قال الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس إدارة شركة "الخرافي ناشيونال": "نحن نقدر التعاون مع جميع الشركاء في هذه العملية، التي تأتي في وقت نحرص فيه على تحقيق المزيد من النمو عبر أسواقنا في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد قطاع المقاولات والإنشاءات أحد القطاعات الرئيسية التي تمثل مصدراً كبيراً للاستثمارات الأجنبية، ويسهم بقدر كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف: "يأتي هذا التمويل في إطار دعم خطط الشركة للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتنا في الأسواق المختلفة وخاصة التوسع بالسوق المحلية، بما يدعم توجه البلاد في تعزيز المحتوى المحلي مما يرفع الناتج الإجمالي القومي".

بدوره أعرب الأستاذ/ حاتم الدمرداش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال– ADI Capital"، عن اعتزازه بأن تكون "أبوظبي الإسلامي كابيتال– ADI Capital" المستشار المالي ومسوق التمويل الأوحد لصفقة التمويل لصالح شركة "الخرافي ناشيونال"، وهو ما يؤكد ريادة الشركة في مجال ترتيب التمويلات الإسلامية المشتركة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما ينعكس على ترسيخ تواجدها. كما أعرب عن اعتزازه بفريق العمل بالشركة وجهودهم، في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف تقديم خدمات مالية شاملة ومميزة للعملاء، وهو ما يصب في دعم الاقتصاد المصري.

وقد تولى مكتب "سرى الدين وشركاه" العمل كمستشار قانوني حصري للبنوك الممولة في هذه الصفقة.

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نبذة عن أبو ظبي الإسلامي كابيتال- ADI Capital

شركة "أبو ظبي الإسلامي كابيتال" – ADI Capital، هي الذراع المصرفية الاستثمارية "لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر" ADIB Egypt، وتتمتع بشبكة قوية من العلاقات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى الصعيد الدولي، نفذ فريق شركة "أبو ظبي الإسلامي كابيتال" –ADI Capital ما يزيد عن 30 صفقة لجمع التمويلات بقيمة إجمالية بلغت 85 مليار جنيه مصري و20 معاملة أسهم (في المقام الأول عمليات دمج واستحواذ: زيادة رأس المال/ البيع الجزئي من خلال مستثمري الأسهم الخاصة) بقيمة 20 مليار جنيه مصري.

نبذة عن شركة الخرافي ناشيونال

شركة "الخرافي ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية" هي مؤسسة رائدة في تصميم وتنفيذ الحلول والمنتجات المتكاملة في مجال المقاولات والإنشاءات في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا. وتقدم الشركة من خلال منظومتها الاحترافية والمؤسسية المتطورة، باقة ثرية من المنتجات والخدمات تغطي مجالات إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى تنفيذ وإدارة أعمال عقود التصميم والتوريد والإنشاءات في قطاعات المياه والطاقة والبيئة وخدمات البناء، وكذلك تنفيذ أعمال الإنشاءات وصيانة وإدارة المنشآت، والتي تعتمد عليها الدول والمؤسسات المتطورة.

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