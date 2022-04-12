● تقوم فيناميز شركة إدارة الأصول الإماراتية بتوسيع نطاق استخدامها الجغرافي للحلول المالية المبتكرة و الوصول إلى المستثمرين في النظام المالي السعودي.

● انضمام فيناميز لبرنامج "مُسرعة فنتك السعودية" يأتي بقيمة اضافية عالية لمركز التكنولوجيا المالية في السعودية.

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة: بعد ترسيخ فيناميز لمكانتها كشركة مبتكرة رائدة في إدارة الأصول في الإمارات العربية المتحدة تحت إشراف سوق أبوظبي العالمي ADGM، تستعد اليوم فيناميز لدخول السوق المالية السعودية لنشر جديد ابتكاراتها في العالم المالي.

جاء توسع فيناميز إلى المملكة العربية السعودية في إطار برنامج "مُسرعة فنتك السعودية" المُتميز والذي تديره لجنة معيّنة من طرف البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية. ويعتبر "فنتك السعودية" مبادرة متميزة في إطار برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

مع هذا التوجه، اُختيرت فيناميز لتكون جزءاً من النظام المالي لـبرنامج "فنتك السعودية" و الذي يطور المبادرات التي تدعم وتشجع الوعي و النمو بالتكنولوجيا المالية، وكذلك ينظم المناسبات التي تعزز فرص التواصل لدعم تطوير مجتمع "فنتك".

وتسعى أيضاً "فنتك السعودية" إلى تحقيق هدفها المتمثل في تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز مزدهر للتكنولوجيا المالية من خلال دعم و تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو التكنولوجيا المالية، وبناء و توفير القدرات والمواهب التي تتطلبها، ودعم رواد الأعمال في كل مرحلة من مراحل تطورهم.

رسخت فيناميز مكانة خاصة بها كوسيط مالي يستخدم حلولًا مبتكرة في توفير محافظ ذكية قوية وفعالة من حيث التكلفة ومخصصة بدقة لتُلائم المستثمرين؛ و هذا سيضيف قيمة إضافية لإدارة الثروات في نظام التكنولوجيا المالية السعودية.

"بعد تطورنا في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ،حان الوقت لنموِّنا خارج الحدود، قال السيد مهدي الفشتالي، الرئيس التنفيذي ومؤسس فيناميز FinaMaze، و نسعى لتطوير وجودنا الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية تحت إشراف برنامج "فنتك السعودية" المُتميز وهيئة السوق المالية السعودية"

من المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا المالية في المملكة إلى قيمة معاملات تزيد عن 33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، ومن المتوقع أيضاً أن ينمو السوق سنوياً بنسبة 15٪ وفقاً للبيانات المتاحة. في هذا السياق، يجلب توسع فيناميز ودخولها المملكة أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي إلى النظام البيئي المالي السعودي، مما سيتيح فرص استثمارات متميزة للمستثمرين السعوديين.

لمزيد من المعلومات حول منتجات فيناميز الاستثمارية المبتكرة ، يرجى الاتصال بنا على الرقم التالي

+971 58 538 8757

أو البريد الإلكتروني .@finamaze.cominfo

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نبذة عن فنتك السعودية

بشراكة مع هيئة السوق المالية، أطلق البنك المركزي السعودي برنامج "فنتك السعودية" في أبريل 2018 ليكون بمثابة محفز لتطوير صناعة تكنولوجيا الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية. يهدف فنتك السعودية إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز مبتكر للتكنولوجيا المالية مع نظام بيئي مالي مزدهر ويُعتمد عليه؛ وحتى الآن ، كان للبرنامج تأثير على أكثر من 25000 شركة بما في ذلك الشركات الناشئة. لمزيد من المعلومات حول فنتك السعودية ، يرجى زيارة موقعهم على الإنترنت.

نبذه عن مجموعة فيناميز

تُعتبر فيناميز المنظَّمة من طرف سوق أبوظبي العالمي ADGM مدير أصول ذكي لإدارة الثروات يستخدم الدمج بين الإدارة البشرية والذكاء الإصطناعي. تأخذ على عاتقها إيجاد حلول مناسبة للتحديات التي تواجه مديري الاستثمار في منطقتنا وخارجها .تستعمل فيناميز آليات تدمج بين الذكاء الاصطناعي الفعال وعلماء البيانات والتمويل الكمي ومهندسي البرمجيات و تربط التعلم الآلي مع علوم دراسة السلوك البشري للوصول الى حلول تُناسب طبيعة ورغبة كل مستثمر.

يرجى زيارة موقع فيناميز الإلكتروني لمزيد من المعلومات www.finamaze.com