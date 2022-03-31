الإعفاء من رسوم إدارة الأصول متاح لموظفي القطاع الحكومي و الشبه الحكومي بأبوظبي، وكذا لحاملي تأشيرة أبوظبي الذهبية.

العرض ساري لفترة محدودة.

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فيناميز اليوم أنها ستقدم خدمة إدارة الأصول بدون رسوم للسنة الأولى لجميع الاستثمارات التي تتم على منصتها ، قبل السادس عشر من أبريل 2022.

الشركة المنظمة من طرف سوق أبو ظبي العالمي تقوم بإعفاء الرسوم لصالح موظفي القطاع الحكومي و الشبه الحكومي بأبوظبي، وكذا لحاملي تأشيرة أبوظبي الذهبية.

تتبنى فيناميز نهجا مُدمجا بين الإدارة البشرية والذكاء الإصطناعي لضمان إنشاء محافظ ذكية "Smartfolios" و إعادة توازنها تلقائيا، بما يتماشى مع الطبيعة الخاصة لكل مستثمر. وتوفر منصة الاستثمار فيناميز أكثر من 30 محفظة ذكية للأسواق العامة، مصنفة في ثلاث طبقات بين التنويع في فئات الأصول، و التركيز على القطاع/ المنطقة، و كذا محافظ استراتيجية كالتضخم و الميتافيرس. كما أنها توفر إمكانية الوصول إلى أسهم رأس المال الخاصة (private equity) و رأس المال الاستثماري (venture capital) ابتداءا من 10 آلاف دولار، مما يسمح بتنويع استثماري كامل.

يتماشى الإعفاء عن الرسوم المعلن مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وهي خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة مع التركيز بشكل أكبر على الصناعات المستقبلية القائمة على المعرفة. تتمثل إحدى أولويات الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي 2030 في "تمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي للقطاعات والمشاريع الاقتصادية" في إمارة أبو ظبي.

إن الإعفاء عن رسوم إدارة الأصول للسنة الأولى يشجع المستثمرين على تبني عادة الادخار والاستثمار ويعطيهم فُرصة الاختيار بين مجموعة واسعة من المحافظ المالية الخاصة بـفيناميز والمصممة خصيصاً لتلبية الرغبات الاستثمارية لكل مستثمر لديها على حدة. وهذا بدوره سيساهم في تحقيق سوق مالي حيوي يساهم في التنمية الاقتصادية و يتوازى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وتعليقًا على هذا العرض، قال السيد مهدي الفشتالي، الرئيس التنفيذي ومؤسس فيناميز FinaMaze “نحن نتمتع بدعم كبير من سوق أبوظبي العالمي باعتبارنا جزء من النظام البيئي المالي المتنامي في الإمارة. لذلك، من الطبيعي جدًا أن نقدم هذا العرض المخصص لجميع موظفي القطاع الحكومي و الشبه الحكومي بأبوظبي، وكذا لحاملي تأشيرة أبوظبي الذهبية".

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة فيناميز

تُعتبر فيناميز المنظَّمة من طرف سوق أبوظبي العالمي ADGM مدير أصول ذكي لإدارة الثروات يستخدم الدمج بين الإدارة البشرية والذكاء الإصطناعي. تأخذ على عاتقها إيجاد حلول مناسبة للتحديات التي تواجه مديري الاستثمار في منطقتنا وخارجها .تستعمل فيناميز آليات تدمج بين الذكاء الاصطناعي الفعال وعلماء البيانات والتمويل الكمي ومهندسي البرمجيات و تربط التعلم الآلي مع علوم دراسة السلوك البشري للوصول الى حلول تُناسب طبيعة ورغبة كل مستثمر.

يرجى زيارة موقع فيناميز الإلكتروني لمزيد من المعلومات www.finamaze.com