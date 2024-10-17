• إقبال لافت من الباحثين عن عمل من جميع أنحاء العالم، ورغبة الكثيرين منهم للانتقال إلى "عاصمة رأس المال" أبوظبي لما توفره من نمط حياة مريح وآمن وفرص عمل مميزة لا تُضاهى

• شهد المعرض مشاركة العديد من الشركات الرائدة العاملة في "أبوظبي العالمي (ADGM)" ومن بينها بنك إتش إس بي سي، وبريفان هاورد، وبي إن بي باريبا، وسيتكو، وشروق بارتنرز.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم "أبوظبي العالمي (ADGM)"، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح معرض التوظيف الافتراضي لعام 2024، الذي نظّمه بالشراكة مع منصة التوظيف العالمية الرائدة eFinancialCareers. وبمشاركة أكثر من 10 آلاف مرشح في جميع أنحاء العالم لحضور معرض التوظيف الافتراضي، يمكن للشركات الاستفادة من المنظومة المتكاملة والمتطورة التي يوفرها أبوظبي العالمي (ADGM).

وعُقد معرض التوظيف الافتراضي في 10 أكتوبر 2024، وذلك بمشاركة أكثر من 41 مؤسسة عاملة في أبوظبي العالمي (ADGM) من شركات مالية رائدة وشركات ناشئة وشركات تكنولوجيا ومكاتب محاماة. وساعد المعرض الشركات على تبسيط آليات التوظيف وتجاوز مختلف العوائق والتحديات الجغرافية. وقد نجح أبوظبي العالمي (ADGM)، بالتعاون مع منصةeFinancialCareers، في ربط الشركات بالباحثين عن فرص عمل من كافة أنحاء العالم، وذلك في إطار جهوده لبناء قوة عاملة ديناميكية وفاعلة، بما سيسهم في دفع مسيرة الابتكار ضمن مجتمع الأعمال لديه ويدعم النمو الاقتصادي الشامل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد معرض التوظيف الافتراضي إجراء مقابلات مع عدد كبير من الباحثين عن فرصة عمل، وضمت قائمة المرشحين أشخاص من دولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وسنغافورة وأستراليا وكندا وهونج كونج وفرنسا والصين وجنوب إفريقيا والفلبين وباكستان وغيرها من الدول.

وسلّط معرض التوظيف الضوء على قدرة أبوظبي العالمي (ADGM) على جذب المواهب المتميزة، تأكيداً لمكانته كأحد أسرع المراكز المالية الدولية نمواً في المنطقة. كما شكل الحدث فرصة مميزة للإضاءة على منظومة الأعمال المتنوعة في أبوظبي العالمي (ADGM)، حيث تم اختبار المرشحين للوظائف التي تنتمي إلى قطاعات رائدة مثل إدارة الأصول والمحاسبة والخدمات المصرفية والمكاتب العائلية والتكنولوجيا المالية والعقارات، والخدمات القانونية ،والتأمين، والتكنولوجيا. مما رسخ مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) ودوره الريادي في تعزيز الابتكار والتنافسية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وبهذه المناسبة، قال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ADGM): "يستند مستقبل القطاع المالي في أبوظبي بشكل كبير على استقطاب المواهب المتميزة وجذب المؤسسات المالية من كافة أنحاء العالم. وبدورنا، نحرص في أبوظبي العالمي (ADGM) على تعزيز القطاع المالي من خلال المبادرات المتنوعة، ومن هنا تأتي استضافتنا لمعرض التوظيف الافتراضي لتوفير المزيد من الفرص التي ستعزز من منظومة الأعمال المتكاملة لدينا وستدفع نمو الشركات وستدعم المهنيين المتخصصين. ولا شك بأنه يمكن لكافة المؤسسات، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى المؤسسات المالية الكبرى، أن تلبي احتياجاتها عبر استقطاب مواهب استثنائية من جميع أنحاء العالم، حيث سيشكل هؤلاء المهنيون محفزاً أساسياً للابتكار وتعزيز التنافسية فضلاً عن مساهمتهم في ترسيخ التزام أبوظبي العالمي (ADGM) ببناء مستقبل القطاع المالي والتكنولوجيا في المنطقة".

وقال بيتر هيلي، الرئيس التنفيذي لشركة eFinancialCareers: "تُظهر بياناتنا أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكثر الأماكن استقطاباً للعاملين في قطاع الخدمات المالية. وعلى مدار العامين الماضيين، شهدنا زيادة في قدرتها على الاستقطاب، لذلك كنا فخورين للغاية بالشراكة مع أبوظبي العالمي (ADGM) في هذ الحدث. لقد تجاوز الطلب على الحدث توقعاتنا مع مشاركة أكثر من 10000 شخص و44 صاحب عمل، وسعدنا برؤية أكثر من 48 في المئة من اللقاءات التي عقدها المرشحين قد أسفرت عن خطوات متابعة إيجابية. وإننا نتطلع إلى المشاركة في مسيرة النمو المتواصلة لأبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز مالي رائد بينما نستعد لاستقبال العام 2025 ".

لقد نجح المعرض في استقطاب مجموعة متنوعة من أهم المؤسسات المالية والشركات، بما في ذلك بنك إتش إس بي سي، وبريفان هاورد، وبي إن بي باريبا، وسيتكو، وشروق بارتنرز، وغيرها من الشركات من عدة قطاعات، ما يجعله أحد أبرز الفعاليات الهادفة لجميع الأطراف المعنية في القطاع المالي.

وشكّل معرض التوظيف الافتراضي محطة مهمة في مسيرة أبوظبي العالمي (ADGM) نحو توفير بيئة حيوية ومبتكرة لقطاع الأعمال كما ساهم في إثراء قاعدة المواهب في المنطقة.

فيما يلي قائمة الشركات والمؤسسات المالية المشاركة:

"أبوظبي العالمي (ADGM)"، و"وان سيرش" و"بنيكس هيل" و"كريستال أدفايزرز ميدل إيست ليمتد" و"هيريتيدج كوربريت سيرفيسز ليمتد" و"أسنتيا" و"ترايب إنفراستركتشر ليمتد" و"نورثفيل ليمتد" و"تي سي آي" و"بنك الماريه المحلي و"أبوظبي لإعادة التأمين المحدودة" و"تي إم إف جروب" و"كريدبل إكس" و"كلوب" و"لين تكنولوجيز" و"ليزر ديجيتال" و"سمارت إنرجي ميدل إيست ليمتد" و"أبلايد إيه آي إنوفيشن ريسيرش" و"إيه سي إكس جروب" و"كراو ماك" و أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM) و"أسباير مان باور" و"إتش إس بي سي" و"بريفان هاورد"و"فيسترا" و"إيه بي إم كابيتال ليمتد" و"هب 71" و"هيلو إنفستمنت مانجمنت" و"أسيـس" و"روبرت والترز" و"آرنا كابيتال" و"سيتكو" و"بي دي أو" و"بي إن بي باريبا" و"شروق بارتنرز" و"أرجنتوم لو ليمتد" و"إس سي سي إف" وغيرهم

-انتهى-

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