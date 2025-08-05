اكتسب الطلاب تجربة عملية خلال زيارتهم لهيئة المساهمة المجتمعية – “معاً” و Hub71، حيث طوّروا مهاراتهم واستكشفوا المنظومة المالية والتنظيمية لأبوظبي العالمي (ADGM) وأبوظبي بشكل عام.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM Academy)، الذراع المعرفي للمركز المالي الدولي في أبوظبي، بنجاح النسخة الرابعة من برنامج التدريب الصيفي، مؤكداً التزامه بتمكين الشباب ودعم أهداف التنمية طويلة المدى لدولة الإمارات. وأقيم البرنامج في الفترة من 21 إلى 31 يوليو 2025، واختُتم بحفل تخرّج للاحتفاء بالطلبة المشاركين وتكريم جهودهم.

نٌظم برنامج التدريب الصيفي هذا العام تحت شعار “عام المجتمع”، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، تجسيداً لقيم التعاون والمسؤولية المشتركة والتلاحم المجتمعي. وانسجاماً مع روح الشعار “يداً بيد”، أٌقيم البرنامج ليعكس جهوداً جماعية تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز تفاعلهم الإيجابي مع المجتمع.

استقبلت نسخة عام 2025 من البرنامج أكثر من 80 طالبًا وطالبة، تراوحت أعمارهم بين 12 و19 عامًا، خاضوا تجربة تعليمية غنية ومثمرة، حيث تضمن البرنامج ورش عمل مهنية تناولت أساسيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الكفاءة الشخصية من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيقه في مجالي الاستثمار والتمويل. كما استفاد الطلاب من جلسات إرشاد مكثفة، وزيارات ميدانية لقطاعات حكومية وخاصة، ومشاريع تطبيقية متنوعة.

ومن أبرز محطات البرنامج، زيارة هيئة المساهمة المجتمعية – “معاً”، حيث تعرف الطلبة على دور المبادرات الاجتماعية في تنمية المجتمع وسبل مشاركتهم فيها. كما زاروا Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، وتفاعلوا مع خبراء القطاع واستفادوا من تجارب ريادية واقعية. وقد زودت هذه التجربة الطلاب المشاركين بمهارات عملية تسهم في تطوير حياتهم اليومية وتعزيز أدائهم الأكاديمي، كما منحتهم رؤية معمقة حول منظومة أبوظبي العالمي (ADGM) والمشهد المالي والتنظيمي الأوسع في إمارة أبوظبي.

صُمّم البرنامج لإلهام الطلاب وتثقيفهم وبناء قدراتهم بما يواكب متطلبات المستقبل. وخلال فترة التدريب، شارك الطلبة في جلسات تمحورت حول مواضيع رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال. وشملت ورش العمل موضوعات متعددة من ضمنها: البحث واتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل والتفكير التصميمي، بالإضافة إلى شرح مفصل عن تراخيص وتصاريح رواد المستقبل، الذي قُدّم بالتعاون مع سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، مما يجسد التزام أبوظبي بتمكين الجيل القادم من المبتكرين والقادة.

كما أُتيحت للطلبة فرصة التفاعل المباشر مع قيادات أبوظبي العالمي (ADGM) وأبرز الجهات الفاعلة في منظومته، ما ساهم في تعزيز التبادل المعرفي الهادف وبناء الثقة في إمكاناتهم المستقبلية.

وفي هذه المناسبة، قال عبد الله السويدي، الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في أبوظبي العالمي (ADGM)، وعضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM Academy): "يمثل تمكين الشباب ركيزة أساسية في مسيرة بناء المستقبل، وهو ما نضعه في صميم أولوياتنا في أبوظبي العالمي (ADGM)، حيث جسّد برنامج التدريب الصيفي لهذا العام، والمستوحى من مبادئ ’عام المجتمع‘، نموذجًا عمليًا لأهمية التعاون في إعداد جيل جديد من رواد المستقبل. ومن خلال مبادرات وبرامج نوعية متعددة، فإننا نواصل دعم المنظومة الاقتصادية في أبوظبي، والاستثمار في جيل واعد يمتلك الوعي المجتمعي، والجاهزية المستقبلية، والقدرة على الريادة وتحقيق تطلعات أبوظبي والدولة."

ومن جانبه، قال علي خادم المهيري، مدير أول العمليات والتمكين في أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM Academy): "تواصل أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM Academy) دورها المحوري في إعداد الكفاءات المتخصصة وبناء القدرات المستقبلية. وقد شكّل برنامج التدريب الصيفي منصة تعليمية متميزة مكّنت الطلاب من استكشاف مفاهيم متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتمويل وريادة الأعمال واستشراف المستقبل، بما يعزز جاهزيتهم الأكاديمية. وإننا نؤمن بأن الاستثمار في هذه المهارات النوعية وإطلاق البرامج المتخصصة هو السبيل نحو تعزيز منظومة مالية واقتصادية يقودها شباب واعٍ وطموح."

منذ انطلاقه، شهد برنامج التدريب الصيفي تطوراً ملحوظاً ليُصبح مبادرة محورية ضمن أجندته الاستراتيجية لتأهيل الكوادر الوطنية. ويجسّد البرنامج الالتزام الراسخ لأبوظبي العالمي (ADGM) وأكاديميته بنشر الثقافة المالية، وتعزيز الاستعداد للمستقبل، ودعم مسيرة النمو الشامل، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز قائم على المعرفة والابتكار ضمن الاقتصاد العالمي.

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