واصلت مجموعة "بيتكوين سويس"، العاملة في مجال الخدمات المالية للأصول المشفرة، توسيع حضورها الدولي خارج سويسرا، مع حصول شركتها التابعة (BTCS الشرق الأوسط المحدودة) على تصريح الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في أبوظبي العالمي (ADGM)، في خطوة تدعم مكانة المجموعة كشريك عالمي رائد في إدارة الثروات.

يأتي هذا التصريح بعد عملية اعتماد دقيقة ومتعددة المراحل، ما يمكنها الآن من تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية المنظمة للمستثمرين والمؤسسات في مجال الأصول الرقمية.

وتتولى المجموعة حالياً حفظ أصول مشفرة 3.7 مليارات دولار أمريكي، كما تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من بين أكبر مزودي خدمات التحصيص (staking) في قطاع الأصول الرقمية.

ومع حصولها على تصريح الخدمات المالية، سيتمكن العملاء من الاستفادة من المقومات ذاتها التي جعلت من "بيتكوين سويس" شريكاً موثوقاً للمستثمرين والمؤسسات ومبتكري تقنيات البلوك تشين على مدى أكثر من عقد. وعبر دورات متعددة في أسواق الأصول الرقمية، رسخت "بيتكوين سويس" سمعتها في المرونة، من خلال الجمع بين بنية تحتية قوية ومملوكة لها، وفلسفة خدمات تقوم على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء.

وسيتمكن العملاء من المؤسسات والفئات المهنية من الوصول إلى بنية مالية منظمة للأصول الرقمية، مصممة لتلبية احتياجاتهم المتقدمة، بما في ذلك إدارة المخاطر والتحوط، وخدمات حفظ الأصول الرقمية، وتداول الأصول الافتراضية المعتمدة ضمن بيئة متوافقة بالكامل مع المتطلبات التنظيمية. مدعومة بمدير علاقات مخصص لضمان الوصول إلى البنية التقنية المتقدمة، والاستفادة من الوضوح التنظيمي، والمتابعة الشخصية، واستمرارية الخدمة، والخبرات المتخصصة.

وفي ظل التطور المتواصل للسوق، تتمتع BTCS أيضاً بموقع يؤهلها لدعم العملاء مستقبلاً في الوصول إلى الأصول الحقيقية المرمزة رقمياً.

ومن خلال الجمع قوة الإطار التنظيمي، وعمق الخبرة التشغيلية، والنهج الشخصي في خدمة العملاء، بما يؤهلها لمواكبة احتياجاتهم خلال المرحلة المقبلة من التبني المؤسسي للأصول الرقمية.

بهذه المناسبة قالت سيدا ماجسن، الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي الأول في BTCS، التي تقود جهود توسع مجموعة بيتكوين سويس في الشرق الأوسط: "يمثل حصولنا على تصريح الخدمات المالية الكامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية محطة رئيسية ضمن استراتيجية نمونا الدولي. فهذا التصريح تتويج لخبرات تمتد لأكثر من عقد في إنشاء بنية تحتية مرنة، وأطر متقدمة لإدارة المخاطر، وعلاقات راسخة مع العملاء. ويسعدنا أن نجلب إلى دولة الإمارات نموذجنا المتميز الذي يجمع بين القدرات المؤسسية المتقدمة والخدمة الشخصية عالية المستوى، في أحد أكثر المراكز العالمية ديناميكية في مجال الأصول الرقمية."

من جهته قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): "نهنئ بيتكوين سويس على حصولها على تصريح الخدمات المالية الكامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية. ويمثل انضمامها إلى منظومة أبوظبي العالمي (ADGM) إضافة نوعية إلى قطاع الأصول الرقمية، ويؤكد قدرة المركز على استقطاب المؤسسات العالمية التي تبحث عن وضوح تنظيمي، ونفاذ فعال إلى الأسواق، وفرص مستدامة للنمو. ومع استمرار أبوظبي بتعزيز مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة، يواصل أبوظبي العالمي دعم الابتكار ضمن إطار تنظيمي متين ومعترف به دولياً."

نبذة عن بيتكوين سويس

تعد بيتكوين سويس مزوداً رائداً للخدمات المالية المتخصصة في الأصول الرقمية. تأسست عام 2013 على يد خبراء في الأصول الرقمية، لتوفر مجموعة متكاملة من خدمات التداول والحفظ والتحصيص والإقراض للمستثمرين، ومؤسسات الأصول الرقمية، والمكاتب العائلية، ومديري الأصول، والأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويقع المقر الرئيسي لبيتكوين سويس في مدينة زوغ، ولديها أكثر من 200 موظف في سويسرا وليختنشتاين ودولة الإمارات العربية المتحدة وبرمودا. www.bitcoinsuisse.com

للتواصل الإعلامي

لوكاس ميتلر

رئيس العلاقات الإعلامية، بيتكوين سويس

l.mettler@bitcoinsuisse.com

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