أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت محاكم أبوظبي العالمي (ADGM)، المحاكم المستقلة الرائدة عالمياً في أبوظبي العالمي (ADGM)، عن تعيين سعادة القاضي السير نيكولاس باتِن قاضياً في محكمة الاستئناف، اعتباراً من تاريخ 3 أكتوبر 2024، وذلك بعدما أعلن سعادة القاضي السير بيتر بلانشارد، قاضي محكمة الاستئناف في أبوظبي العالمي (ADGM) عن تقاعده مؤخراً، حيث أقيمت مراسم أداء اليمين الرسمية بحضور سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM).

وفي تعليقه على تعيين سعادة القاضي السير نيكولاس، قال سعادة اللورد ديفيد هوب اوف كريجهيد كيه تي ، رئيس محاكم أبوظبي العالمي (ADGM): "سيجلب سعادة القاضي السير نيكولاس باتِن خبرات واسعة إلى محاكمنا بفضل مسيرته المهنية الطويلة الممتدة على مدار خمسة عقود، كونه عَمل مستشاراً للملكة في فض نزاعات المِلكية وقضايا الإئتمان ودعاوى الشركات، بما في ذلك الإفلاس. ومكنته مسيرته كقاضٍ في المحكمة العليا الانجليزية (قسم الشؤون المدنية) ومحكمة الاستئناف من التعامل مع مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك النزاعات التعاقدية ومنازعات المِلكية العقارية ودعاوى الشركات، وإجراءات الإفلاس، والدعاوى الساعية لاسترداد الأصول من المديرين أو الأمناء، وإدارة قضايا صناديق الاستثمار. ونحن على ثقة تامة بأن تعيينه سيعزز قدرتنا على تقديم أعلى مستوى من الخدمات القضائية، وخاصةً لمجتمع الأعمال في أبوظبي العالمي (ADGM) بما في ذلك المؤسسات المالية العالمية والشركات التي اختارت أبوظبي العالمي مقراً لأعمالها، كما سيسهم تواجد سعادة القاضي السير نيكولاس معنا في تعزيز مكانة المحكمة على المستوى العالمي بما سيجذب المزيد من المستثمرين".

استهل سعادة القاضي السير نيكولاس مسيرته المهنية بانضمامه إلى هيئة المحامين في جمعية لينكولن عام 1974. وفي عام 1988 تم تعيينه مستشاراً للملكة. وبين عامي 1988 و2000، شغل سعادة القاضي السير نيكولاس منصب رئيس جمعية المحامين في المحكمة المدنية. وفي عام 2000، تم تعيينه قاضياً في المحكمة العليا (قسم الشؤون المدنية)، ثم ترقيته إلى محكمة الاستئناف في عام 2009. وفي هذه الفترة، تقلّد أيضاً منصب قاضي محكمة براءات الاختراع وأشرف على العديد من القضايا المرتبطة بقانون الملكية الفكرية.

وبصفته قاضياً في المحكمة العليا، شغل سعادة القاضي السير نيكولاس منصب نائب مستشار مقاطعة بالاتين في لانكستر، وتولى من خلال منصبه مهام تنظيم جلسات المحاكم المدنية والتجارية في شمال إنجلترا. وشغل مؤخراً منصب أمين خزانة لجمعية لينكولن.

وبدورها، تلتزم محاكم أبوظبي العالمي (ADGM) بتعزيز نظام قضائي مبتكر وفعال، مستفيدةً من خبرات الطاقم القضائي الاستثنائية ودمج أحدث الحلول الرقمية المتطورة وعالية الكفاءة. هذا ويعد أبوظبي العالمي (ADGM) السلطة القضائية الوحيدة في المنطقة التي تطبق قانون العموم الإنجليزي بشكل مباشر ، والتي تم تأسيس محاكم أبوظبي العالمي على أساسه. وتساهم هذه المبادئ التوجيهية في تعزيز الثقة بالنظام القضائي وكفاءته، بل وتعزز كذلك دور أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي دولي رائد.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم، يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

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