خدمات متكاملة لدعم الشركات والمهنيين والمقيمين والزوار بما يعزز الكفاءة والتعاون.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، اليوم تطبيقه الهاتفي الشامل، والذي يضع تصوراً جديداً لطريقة تواصل وتفاعل الشركات والموظفين والمقيمين ضمن نطاق أبوظبي العالمي، حيث تم تصميم التطبيق لتعزيز وتسهيل التواصل وإتاحة الوصول إلى أدوات وخدمات حصرية، وذلك للارتقاء بالتجربة الشاملة لمجتمع أبوظبي العالمي (ADGM) ومنظومته الحيوية المزدهرة.

ويوفر التطبيق الهاتفي الجديد حلاً رقمياً متكاملاً للشركات والمهنيين العاملين في أبوظبي العالمي (ADGM)، مع إشعارات فورية حول أهم المستجدات التنظيمية، والمواعيد المرتبطة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية وإشعارات تجديد التراخيص التجارية، فيما يوفر خاصية حصرية للمهنيين والمختصين تتيح التواصل فيما بينهم وذلك لتعزيز التعاون والاستفادة من فرص الأعمال داخل مجتمع أبوظبي العالمي (ADGM). أما بالنسبة للمقيمين والزوار، فيوفر التطبيق الكثير من المزايا لتعزيز جودة حياتهم اليومية حيث يعرض الأنشطة الثقافية والعروض الحصرية ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة للارتقاء بتجربتهم ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM).

وفي هذه المناسبة، قال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ADGM): "انطلاقاً من مكانته كمركز مالي دولي رائد، يرسخ أبوظبي العالمي (ADGM) التزامه بدفع جهود الابتكار وتحقيق التميز التشغيلي. ويعد إطلاق التطبيق الهاتفي خطوة هامة نحو تعزيز التواصل في منظومتنا المالية الشاملة، ما يعكس جهودنا الدؤوبة لإنشاء بيئة عمل تشاركية قائمة على أحدث التقنيات الرقمية لدعم النمو والتقدم عبر كافة قطاعات العمل في مجتمعنا ".

ويأتي إطلاق التطبيق الجديد في إطار جهود أبوظبي العالمي (ADGM) لتحفيز التعاون والتواصل وتعزيز المنظومة الشاملة لأبوظبي ودعم التنمية المستدامة، حيث تم دمج الخدمات الرئيسية في تطبيق أبوظبي العالمي (ADGM) لضمان تجربة سلسة وفعالة للمستخدمين وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مجموعة من الجهات الرئيسية مثل منصة Hub71 ومكتب أبوظبي للاستثمار والدار العقارية والغاليريا ومنصة "نمو".

هذا وسيعزز تطبيق أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للعيش والاستقرار والعمل واستكشاف أروع التجارب. وقد أصبح التطبيق متاحاً للتحميل عبر متجرَي App Store وGoogle Play.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

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