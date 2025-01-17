أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: "نمو" تحدث نقلة نوعية في قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، مع إطلاق السوق المبتكرة للتمويل الرقمي.

أعلنت منصة "نمو"، التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي، مؤخراً عن توسيع شبكة شركائها في مجال التمويل وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق التمويل الرقمي، عبر التعاون الاستراتيجي مع مؤسسة رائدة من بينها، "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" وعدد من شركات التمويل الخاص وهم "كريديبل إكس" (Credible X) و"كلوب ووركس" (Klubworks) و"نيم كارد بايمنت تيكنولوجيز (NymCard Payment Technologies) حيث تهدف (نمو) من خلال هذا التوسع إلى تحويل مشهد تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث تتيح هذه المنصة المتقدمة، إمكانية تقديم طلبات الحصول على التمويل رقميًا، وتمكين الشركات من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المالية فضلًا عن الاتصال المباشر بمصادر التمويل التي تناسب احتياجاتها.

وتمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 94% من إجمالي عدد الشركات في دولة الإمارات، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وعلى الرغم من دورها الهام، تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات في تأمين التمويل الذي يلبي احتياجاتها في الوقت المناسب. ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بلغ إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك في دولة الإمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 9,5% فقط من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي.

وقد جاء إطلاق منصة (نمو) لمعالجة تلك التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل عملية الإقراض، وتعزيز شفافية العملية التمويلية وتشجيع التنافسية بين مؤسسات التمويل لتوفير أفضل عروض التمويل لهذه الفئة من الشركات.

أهم مميزات منصة (نمو):

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة:

تبسيط عملية التقديم: تساهم منصة (نمو) في تبسيط عملية تقديم الشركات لطلبات الحصول على التمويل، عبر تمكينها من تقديم طلب واحد فقط يتضمن كافة المعلومات والمتطلبات التي يحتاجها الممولون، ما يقلل من اجراءات إصدار المستندات والحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة ومتعددة، وزيارة فروع البنوك ومقار مؤسسات وشركات التمويل، ما يساهم في توفير الوقت والجهد بشكل كبير.

تعزيز الشفافية: توفر المنصة بيانات واضحة حول أسعار القروض التمويلية وشروط الممولين والوقت المطلوب للحصول على التمويل، ما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة حول تلبية احتياجاتها التمويلية.

توفير الوقت والتكلفة: من خلال تعزيز المنافسة بين مؤسسات التمويل، تسهم منصة (نمو) في تخفيض المدة الزمنية لانجاز المعاملات، وتمكين الشركات من اختيار أفضل عروض التمويل وأكثرها ملائمة لاحتياجاتهم، سواء من حيث حجم التمويل أو شروطه.

بالنسبة لمؤسسات التمويل:

تقييم طلبات التمويل بشكل فعّال: تساهم الآلية الرقمية لطلبات التمويل على منصة (نمو) في تزويد مؤسسات التمويل بطلبات منظمة وموحدة، ما يسهّل عملية التقييم والتحقق من صحة البيانات المتكررة، ويسهم في تسريع جدولة الموافقة على طلبات التمويل.

فرص لعقد الشراكات: تتعاون منصة (نمو) مع مؤسسات التمويل لاستكشاف حلول تمويل مبتكرة ومصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز الالتزام المشترك بتحقيق النمو الاقتصادي وتنمية الأعمال

شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل

وتواصل منصة (نمو) جهودها لتعزيز حلولها التمويلية عبر توسيع شراكاتها مع مؤسسات التمويل، ومن بينها البنوك الرقمية والتقليدية، ما يعزز خيارات التمويل والمنتجات المبتكرة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار التزامها بتوفير حلول تمويل متكاملة لهذه الفئة من الشركات في دولة الإمارات.

دور أبوظبي العالمي (ADGM)في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

ويواصل أبوظبي العالمي (ADGM)ريادته في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية، ويؤكد عبر مبادراته المتنوعة مثل منصة (نمو)، التزامه بمعالجة التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان وصولها إلى رأس المال اللازم لتحقيق نموها وازدهارها.

وبهذه المناسبة، قال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي(ADGM) : "تجسد منصة (نمو) التزام أبوظبي العالمي (ADGM) بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لاقتصاد أبوظبي. وعبر الاستفادة من هذه الابتكارات والشراكات، تُسهل (نمو) فرصة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم، ما يعزز نموها المستدام ويرسخ مكانة دولة الإمارات، مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار."

رؤية القيادة

وقال خليفة الزعابي، المدير العام لمنصة (نمو): "تتجاوز منصة (نمو) عمليات الإقراض التقليدية لتوفر منصة مبتكرة للتمويل تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير مجموعة متكاملة من خيارات التمويل على منصة واحدة. وتساهم (نمو) في تمكين هذه الشركات وتلبية احتياجاتها من رأس المال الذي يمكّنها من تحقيق النمو بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وتعد منصة (نمو) شهادة على التزام أبوظبي بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضطلع بدورٍ محوري في تطوير وتنويع الاقتصاد. وتأتي منصة (نمو) استكمالًا للعديد من المبادرات التي تبنتها أبوظبي لتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل، وزيادة استفادتها من فرص النمو المتاحة، وبرامج بناء القدرات، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية."

التزام بتعزيز النمو

تخطط منصة (نمو) لإتاحة المزيد من الحلول المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأشهر المقبلة من خلال تقديم حلول التمويل المخصصة لسلاسل التوريد (التخصيم)، لتمتد بعد ذلك لتشمل تمويل حصص الملكية مستقبلًا، ما يعزز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويمكنها من الحصول على رأس المال، بما يضمن قدرتها على مواجهة التحديات الجديدة واغتنام الفرص الناشئة.

وتتوافق خطط منصة (نمو) مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قوي ومتنوع تضطلع فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة بدورٍ محوري في التنمية المستدامة. وتهدف المنصة من خلال توسيع مجموعة منتجاتها المالية، إلى ترسيخ مكانتها منصةً مفضلةً لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات في مختلف مراحل نموها.

تمكين منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة

تلتزم (نمو) بتمكين منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال توفير وصول سهل إلى مصادر التمويل، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يرسّخ مكانتها كداعم رئيسي لجهود الدولة في تحقيق التنوع الاقتصادي.

لمزيد من المعلومات حول كيفية دعم منصة (نمو) لأعمالكم، تفضلوا بزيارة www.Numou.ae أو مراسلتنا على Support@Numou.ae.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

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