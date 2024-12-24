أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت "إيكونومي ميدل إيست" وأبوظبي العالمي ADGM مذكرة تفاهم خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2024، للإعلان عن شراكتهما في النسخة الثانية من “قمة إيكونومي ميدل إيست”، المزمع انعقادها في 15مايو/أيار 2025. تأتي هذه الشراكة بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، وتهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد والابتكار.

سيركز موضوع قمة العام المقبل على "تحفيز التعاون بين القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية"، حيث سيسلط جدول أعمالها الضوء على تعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات الناشئة وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.

وقّع مذكرة التفاهم كل من جو شدياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي سي ميديا، ناشر مجلة “إيكونومي ميدل إيست”، ومحمد المهيري، رئيس الاتصال المؤسسي في ADGM.

ستجمع القمة نخبة من أبرز صانعي القرار في المنطقة، بدءًا من الوزراء وقادة الأعمال وصولاً إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من المؤسسات العالمية الكبرى. وستقدم منصة حيوية لأكثر من 1,500 مندوب للمشاركة في مناقشات ثرية تغطي مجموعة من القطاعات الحيوية، مثل الاقتصاد، المصارف والتمويل، التكنولوجيا، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الضيافة والسياحة، العقارات، والطاقة.

سيقدم الحدث فرصة لتسليط الضوء على مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجالات الأعمال والشركات الناشئة والاستثمارات. من المتوقع أن تجتذب القمة رواد الأعمال وأصحاب الرؤى الاستثمارية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، مما يضمن تنوع المشاركة وتوسيع نطاق الوصول على مستوى عالمي.

نجاح النسخة الأولى

عُقدت النسخة الأولى من “قمة إيكونومي ميدل إيست” في مايو/أيار 2024 في ADGM تحت شعار "تسريع النمو المستقبلي". برعاية معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة ADGM، وبحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، استقطبت القمة أكثر من 1,000 مندوب وشهدت فعالياتها مناقشات غنية ومعمقة حول تنويع الاقتصاد، أنظمة الابتكار، والاتجاهات الاستثمارية العالمية التي تسهم في تحفيز ازدهار الاقتصاد الدولي.

عُقدت النسخة الأولى من "قمة إيكونومي ميدل إيست" في مايو 2024 في ADGM، تحت شعار "تسريع النمو المستقبلي". برعاية معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة ADGM، وبحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، استقطبت القمة أكثر من 1,000 مندوب. شهدت فعالياتها مناقشات غنية وغامرة حول تنويع الاقتصاد، أنظمة الابتكار، والاتجاهات الاستثمارية العالمية التي تشكل مستقبل الاقتصاد الدولي.

في هذا السياق، قال جو شدياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي سي ميديا، ناشر مجلة “إيكونومي ميدل إيست”،"تعكس هذه الشراكة مع ADGM التزامنا العميق بتحفيز المناقشات التحويلية التي تعزز التعاون والابتكار في جميع أرجاء المنطقة، مما يسهم في صياغة اقتصاد عالمي أقوى وأكثر تلاحماً."

من جانبه، أعرب محمد المهيري، رئيس الاتصال المؤسسي في ADGM، عن سعادته بالتعاون مع "إيكونومي ميدل إيست" مرة أخرى لاستضافة هذه القمة البارزة، مؤكدًا أنها تهدف إلى تعزيز بيئة اقتصادية نابضة ومترابطة. وأضاف قائلاً: "نتطلع إلى الحوارات الملهمة في قمة العام المقبل التي ستشرّع آفاقًا جديدة للابتكار والاستدامة والنمو المستدام."

استضافت النسخة الأولى من “قمة إيكونومي ميدل إيست” أكثر من 28 متحدثًا بارزًا، من بينهم:

معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي

معالي الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر

سعادة بدر العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار

الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي

روبرتا جاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي

سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي(ADGM)

إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى أبوظبي العالمي (ADGM)

كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة "ستاندرد آند بورز ماركتس انتليجينس"

أندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة "فيزا" في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشرق الأوسط وباكستان

الرئيس التنفيذي لشركة ساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الدكتور ناصر السعيدي، مؤسس ورئيس شركة "ناصر السعيدي وشركاه"

عبدالرحمن محمد الذهيبان، المدير العام في شركة جوجل كلاود" لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا

مارك شابان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة “مايكروسوفت”

نعيمة الفلاسي نائب رئيس أول لاستراتيجية المحفظة في "مبادلة”

حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي آند” (اتصالات)

حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي آند” (اتصالات) هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات آي إتش جي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا

الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بورشه

الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لعمليات “فيزا” في دول مجلس التعاون الخليجي





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