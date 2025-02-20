أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بولين كابيتال، شركة إدارة الاستثمارات العالمية المتخصصة في أسهم النمو والائتمان، عن حصولها على تصريح الخدمات المالية (FSP) لمزاولة أعمالها في أبوظبي العالمي (ADGM) وافتتاح مكتبها في أبوظبي، مما يعزز التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيتها العالمية للنمو.

تؤكد هذه الخطوة تركيز بولين كابيتال على قطاع الائتمان، وهو مجال يشهد نموًا سريعًا في أعمالها، استجابةً للاهتمام المتزايد من المستثمرين في الشرق الأوسط باستراتيجياتها الائتمانية. إن تأسيس وجود قوي في أحد أكثر المراكز المالية ديناميكية في العالم يعزز قدرة بولين على خدمة قاعدة المستثمرين الإقليميين ذوي الخبرة، والاستفادة من مصادر رأس المال العميقة، وتلبية الطلب المتزايد على استراتيجيات الاستثمار النشطة وعالية القناعة.

وقال ستان موس، الرئيس التنفيذي لشركة بولين كابيتال: "نمت بولين كابيتال من كيان استثماري واحد يدير أصولًا بقيمة 3 مليارات دولار إلى شركة متعددة الاستراتيجيات تشرف اليوم على 60 مليار دولار. اليوم. تمثل منطقة الشرق الأوسط، وأبوظبي على وجه الخصوص، فرصة هائلة بالنسبة لنا. لقد سررنا بشكل خاص بالسلاسة التي اتسمت بها عملية التسجيل في أبوظبي العالمي، ومع وجودنا الجديد هناك، نحن ملتزمون بتوسيع نطاق أعمالنا وتسريع المرحلة التالية من نمونا مع الاستمرار في خدمة المستثمرين الإقليميين بأفضل مستوى من الخدمة والخبرة العميقة."

وفي إطار هذا التوسع، عينت بولين كابيتال عمر سلطاني في منصب مدير عام، رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث سيقود استراتيجية الشركة في المنطقة، ويعزز الشراكات، ويدفع عجلة النمو.

وقال عمر سلطاني:"أصبحت أبوظبي مركزًا ماليًا عالميًا رئيسيًا، حيث توفر بيئة مثالية لمديري الأصول للتوسع والابتكار. إن سجل بولين كابيتال الحافل بالاستثمار المنضبط والقائم على قناعات راسخة يتماشى بوضوح مع تطلعات المستثمرين في المنطقة، وأنا أتطلع للبناء على هذا الأساس."

من جانبه، علق أرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM)، قائلا: "يسرنا الترحيب ببولين كابيتال في أبوظبي العالمي (ADGM) مع استمرار توسعهم العالمي. أصبحت أبوظبي وجهة رئيسية لمديري الأصول الرائدين، حيث توفر بيئة استثمارية ديناميكية وإطارًا تنظيميًا مصممًا لدعم النمو. يعزز وجود بولين هنا قوة منظومتنا المالية، ونتطلع إلى رؤيتهم يزدهرون وهم يجلبون خبراتهم إلى المنطقة."

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مارك لافوي

بولن كابيتال

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نبذة عن بولن كابيتال:

تقدم شركة بولن كابيتال، وهي شركة استثمار عالمية تدير أصولًا بقيمة تقارب 60 مليار دولار (كما في 31 ديسمبر 2024)، حلول استثمار في الأسهم والائتمان للمؤسسات والمستشارين الماليين والأفراد الباحثين عن استراتيجيات استثمارية عالية الجودة وفعالة ومركزة مصممة للمدى الطويل. لدى بولن أربع فرق استثمارية مستقلة: نمو الشركات الكبرى، نمو الشركات الصغيرة، نمو الأسواق الناشئة، والائتمان، ولديها مكاتب في بوكا راتون، فلوريدا، وبوسطن، ولندن، وأبوظبي، وهونغ كونغ. منذ تأسيسها عام 1989، بنت بولن ثقافة متميزة والتزمت بأن تكون شركة توفر الفرص، وتجذب وتطور محترفين استثنائيين يتماشى أداؤهم مع رسالتها المتمثلة في الحفاظ على أصول العملاء وتنميتها، لحماية حاضرهم وتمكين مستقبلهم. وقد كرّمت (Pensions & Investments) الشركة باعتبارها واحدة من "أفضل أماكن العمل" في هذا القطاع على مدار السنوات التسع الماضية على التوالي.

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