أبوظبي:- أصدرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، و"هاشد للأبحاث المفتوحة" (HOR)، مركز أبحاث السياسات التابع لشركة "هاشد"، تقريراً جديداً مشتركاً للسياسات يلخّص أهمّ الرؤى المستخلصة من الطاولة المستديرة لقادة "ويب3" التي عُقدت بالشراكة مع "هاشد" خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025.

وقد جمعت الطاولة المستديرة المغلقة حوالي 40 مشاركاً من كبار صنّاع القرار في المؤسسات المالية العالمية والجهات التنظيمية والشركات المتخصصة في البنية التحتية، كان من بينهم جهاز أبوظبي للاستثمار، وبلاك روك، وشركة الإيداع والتسوية، وفرانكلين تمبلتون، وسيركل، وكونسنسيس، بالإضافة إلى مؤسسة سولانا، والمفوضية الأوروبية، وحكومة ليختنشتاين.

وركّزت المناقشات على تقارب تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية القائمة على البلوك تشين، إضافة إلى التحديات العملية التي تؤثر على تبنّي المؤسسات للأصول الرقمية.

وكلاء الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبلوك تشين: بناء أنظمة مالية موثوقة على نطاق واسع

ناقش المشاركون تنامي استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأنشطة المالية، بما في ذلك تداعيات اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل أكثر استقلالية.

وأشاروا إلى أن الأنشطة بين الآلات قد تتجاوز قدرات البنية التحتية المصمّمة أساساً لسير العمل الذي يؤدّيه البشر، ما يزيد الحاجة إلى أنظمة آمنة وشفافة وقابلة للتوسع. ويؤكّد التقرير على أهمية السجلات القابلة للتحقق وأطر الحوكمة الرشيدة، مع تزايد النظر إلى أنظمة البلوك تشين كأساس لتسويات مالية موثوقة.

كما سلّط المشاركون الضوء على أن عملية الترميز لم تعد تقتصر على رقمنة الأصول القائمة، بل امتدت لإعادة تصميم هيكل الأسواق، بما يشمل الإصدار والتوزيع والتسوية. ومن الأمثلة على ذلك طموح شركة "دي تي سي سي" لترميز كامل أسواق رأس المال في الولايات المتحدة، إضافة إلى نماذج التبنّي المبكر، مثل منتجات الذهب المُرمّز التي بدأت تجذب تدفقات من صناديق الاستثمار التقليدية المتداولة في الذهب.

وأشار المشاركون أيضاً إلى أن المعالجة التنظيمية والمحاسبية للعملات المستقرة وغيرها من أصول التسوية الرقمية تلعب دوراً محورياً في تحقيق التبني واسع النطاق، وأن وكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين "التوائم الرقمية" قد يصبحون واجهة رئيسية للمشاركة في الاقتصاد الرقمي.

استمرار الغموض التنظيمي كأبرز عائق أمام تبنّي المؤسسات

يشير التقرير إلى أن الغموض التنظيمي لا يزال يمثّل العائق الأبرز أمام التبني المؤسسي على نطاق واسع. وتشمل التحدّيات التي تمّ تسليط الضوء عليها، متطلّبات احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر لبعض انكشافات الأصول الرقمية وفق قواعد بازل لرأس المال، والتي قد تصل إلى 1,250%، وتداخل متطلبات مكافحة غسل الأموال، ومعرفة العميل عبر مختلف الولايات القضائية، إضافة إلى عدم وضوح المعالجات المحاسبية والضريبية.

ويطرح التقرير العملات المستقرة والتسوية الفورية كأكثر المسارات العملية والمثبتة لتوسيع نطاق البنية التحتية المالية القائمة على البلوك تشين. ومع ذلك، يؤكد أن تحقيق القيمة الحقيقية من الترميز يتطلب توافر سيولة قوية في الأسواق الثانوية وآليات استرداد موثوقة، وإلا فقد يبقى الترميز مجرد غلاف تقني بدون أثر جوهري.

كما يشير التقرير إلى أن الإفراط في التشدّد التنظيمي في المراحل المبكرة من تطوّر السوق، قد يعيق تجريب النماذج قبل اتضاح المخاطر ونقاط التحكم، ما يؤكّد أهمية تبنّي أطر تنظيمية متوازنة توفر الوضوح والثقة مع إتاحة المجال أمام الابتكار.

وفي هذا الإطار، قال سعادة راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): "يعكس هذا التقرير التزام أبوظبي العالمي (ADGM) باستقطاب الرؤى العالمية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي. ومع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين في الأنظمة المالية، ومشاركتهما المباشرة في النشاط الاقتصادي، لم تعد الحوكمة مسألة ثانوية، بل أصبحت ركيزة لا غنى عنها. ويسلّط التقرير الضوء على نقاط الارتكاز الأساسية من الناحية العملية، مثل الهوية، والصلاحيات، وقابلية التدقيق، ووضوح الحقوق، ما يضمن اتساع دائرة الابتكار في إطار مسؤول ومتسق مع نزاهة الأسواق. ومن الضروري أن يبقى التركيز منصبّاً على بناء أنظمة موثوقة، تخضع لحوكمة رشيدة، وقابلة للتوسع".

من جانبه، قال سايمون سيوجون كيم، الرئيس التنفيذي لشركة "هاشد": "شكّلت هذه المناسبة منصة جمعت قادة عالميين من الجهات التنظيمية والمستثمرين المؤسسيين ومطوري البنية التحتية لمناقشة كيفية إعادة تصميم هيكل أسواق رأس المال، ومن ينبغي أن يقود هذه العملية، مع التطرق إلى توجهات سياساتية جوهرية عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. ونأمل أن يشكل هذا التقرير مرجعاً عملياً لتصميم البنية التحتية المالية الرقمية".

يمكن الاطلاع على التقرير الكامل عبر موقع أبوظبي العالمي (ADGM) هنا، وكذلك عبر موقع هاشد للأبحاث المفتوحة (www.hashedopenresearch.com).

