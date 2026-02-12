أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) اليوم عن إطلاق مبادرة تصنيف الوسطاء العقاريين، وهي إطار تنظيمي جديد يهدف إلى الارتقاء بمستويات الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات في القطاع العقاري ضمن النطق الجغرافي لأبوظبي العالمي (ADGM). يمثّل هذا نموذجًا جديدًا للتفاعل مع مجتمع الوسطاء، حيث يضع الوسطاء في موقع الشركاء الاستراتيجيين في تشكيل السوق ودفعه قُدمًا.

وتقدّم المبادرة نظام تصنيف منظّم للوسطاء العقاريين المرخّصين، يقوم على تقييم الأداء وتحفيز التحسين المستمر، ما يعكس التزام أبوظبي العالمي (ADGM) ببناء منظومة عقارية موثوقة وعالية الكفاءة، ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.

وبموجب هذا الإطار التنظيمي، سيصنَّف الوسطاء العقاريون ضمن خمس فئات تحت مسمى: العامة، البرونزية، والفضية والذهبية والبلاتينية، استناداً إلى ثلاثة محاور رئيسة للتقييم، تتضمن أداء المبيعات، والتأهيل المهني، وتقييمات المتعاملين. وتهدف المبادرة إلى تكريم المتميزين ومكافأتهم، ما يشجّع على الاستثمار المستمر في تطوير المهارات وتعزيز جودة الخدمات وتجربة المتعاملين.

وفي هذا الإطار، قال سعادة راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): "تشكل مبادرة تصنيف الوسطاء ومنح الامتيازات معياراً جديداً للكفاءة في القطاع العقاري ضمن أبوظبي العالمي (ADGM)، فمن خلال الربط بين الأداء والشفافية والحوافز، نمكّن الوسطاء من رفع مستوى أدائهم المهني، وفي الوقت ذاته نسهم في تعزيز ثقة المشترين في السوق. وتعكس هذه المبادرة دورنا كجهة تنظيمية استباقية ومحفزّة للأعمال".

وقد استضاف أبوظبي العالمي (ADGM) ورشة عمل بتاريخ 10 فبراير 2026، للتعريف الرسمي بالمبادرة، وتعزيز التعاون مع الوسطاء المرخّصين، وإنشاء منصة للحوار المفتوح والتشارك في الابتكار وتبادل الملاحظات، بما يضمن أن تعكس المبادرة احتياجات السوق وأفضل الممارسات المعتمدة.

وتأتي مبادرة تصنيف الوسطاء في إطار الطموح الأوسع لأبوظبي العالمي (ADGM) لتبنّي أطر تنظيمية متطوّرة تدعم النمو المستدام، وتعزّز الثقة بالسوق، وترسّخ مكانة أبوظبي مركزاً دولياً رائداً وموثوقاً للأعمال والخدمات المالية.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحداً من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن" و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

البريد الإلكتروني: media@adgm.com

