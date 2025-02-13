أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت محاكم أبوظبي العالمي (ADGM)، المحاكم المستقلة الرائدة عالمياً في أبوظبي العالمي (ADGM)، عن تعيين سعادة القاضي بول هيث كيه سي قاضياً لديها اعتباراً من تاريخ 7 ديسمبر 2024، وذلك نظراً لقرار سعادة القاضي ويليام ستون إس بي إس كيه سي بالتقاعد في 31 ديسمبر 2024.

وفي تعليقه على تعيين سعادة القاضي بول هيث، قال سعادة اللورد ديفيد هوب اوف كريجهيد كيه تي، رئيس محاكم أبوظبي العالمي (ADGM): "يسرنا انضمام سعادة القاضي بول هيث إلى فريق محاكم أبوظبي العالمي، لا سيما في ضوء ما يتمتع به من خبرات واسعة في قضايا الإعسار العابر للحدود والمنازعات التجارية العامة. لقد أجرى سعادته منذ تقاعده من المحكمة العليا النيوزيلندية العديد من عمليات التحكيم الدولية كمحكّم منفرد، وشارك في العديد من عمليات الوساطة المحلية والدولية، خاصة في المجال التجاري. ونحن على ثقة تامة بأن تعيينه سيعزز قدرتنا على تقديم أعلى مستوى من الخدمات القضائية للعدد المتزايد من المؤسسات المالية العالمية والشركات التي اختارت أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً لأعمالها لتعزيز فرصها في الازدهار والنمو المستقبلي".

استهل سعادة القاضي هيث مسيرته المهنية كمحامٍ مرافعة ومحام اجراء في المحكمة العليا النيوزيلندية في عام 1978. وأصبح في عام 1997 مستشاراً في مسائل القانون التجاري لدى اللجنة القانونية النيوزيلندية (وكالة متخصصة في إصلاح القانون التشريعي)، وعُيّن مفوضاً في عام 1999. وأثناء عمله في اللجنة القانونية، أشرف سعادته على إعداد التقارير المتعلقة بالإعسار العابر للحدود وقضايا الإعسار المحلية والتحكيم والتجارة الإلكترونية. وانتقل إلى نقابة المحامين المستقلين في عام 1998، حيث عُيّن مباشرة كمستشار للملكة. وحصل على زمالة الكلية الأمريكية للإفلاس في عام 2000 تقديراً لعمله في مجال الإعسار العابر للحدود. وفي عام 2002، تم تعيينه قاضياً للسجل التجاري والهيئة التجارية في المحكمة العليا النيوزيلندية. وعمِل بين عامي 2003 و2017 بانتظام كعضو خاص في محكمة الاستئناف في كل من قسمي الاستئناف الجنائي والمدني.

تشتهر محاكم أبوظبي العالمي بخدماتها المتطورة القائمة على التكنولوجيا، بما في ذلك منصة المحاكم الإلكترونية الفريدة من نوعها، والمحكمة الرقمية المتطورة وحلّها الرائد لتنفيذ الأحكام بالاستفادة من تكنولوجيا بلوك تشين للتعاملات الرقمية. تأسّست محاكم أبوظبي العالمي على أساس قانون العموم الإنجليزي، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي القوي والنظام القضائي عالي الكفاءة، مما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي دولي رائد.

نبذة عن أبوظبي العالمي: (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015. ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم، يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": adgm@ ولينكدإن: ADGM@

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