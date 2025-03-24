أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تشين لينك، معيار التمويل عبر تقنية الـ "اون شين"، في خطوة مهمة نحو تطوير أطر متوافقة مع اللوائح التنظيمية لتقنيات تشفير الأصول. وسيدعم هذا التعاون المشاريع المبتكرة لسلطة التسجيل لدى أبوظبي العالمي (ADGM) من خلال الاستفادة من الخبرات التقنية لشركة "تشين لينك" ورصيدها من الرؤى العميقة ومحفظة خدماتها المتقدمة، وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من الأصول المشفرة مع ضمان الامتثال التنظيمي.

تسهم خدمات "تشين لينك" الرائدة في السوق، بما في ذلك قابلية التشغيل البيني لتكنولوجيا البلوك تشين وحلول البيانات القابلة للتحقق، في تعزيز سيولة الأسواق العالمية، ما يتيح إجراء معاملات تزيد قيمتها عن 19 تريليون دولار أمريكي. ويتماشى هذا التعاون مع شركة "تشين لينك"، التي تحظى بثقة كبرى المؤسسات في الأسواق المالية، مع رؤية أبوظبي العالمي (ADGM) لدفع الابتكار وتعزيز التواصل ووضع مقاربة عالمية لتنظيم منظومة البلوك تشين.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): "يمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة نحو ترسيخ ريادة أبوظبي العالمي (ADGM) في دعم ابتكارات البلوك تشين وتعزيز دوره في تطوير الأطر التنظيمية لهذا القطاع على المستوى العالمي.، و من خلال التعاون مع تشين لينك ، نهدف ح إلى وضع معيار عالمي يُعزز الشفافية والأمن والثقة في مجال البلوك تشين".

وسيناقش الطرفان بموجب مذكرة التفاهم المسائل التنظيمية في مجالات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة. كما تطرقت الاتفاقية أيضاً إلى سلسلة من الفعاليات وورش العمل الموجهة نحو إثراء الوعي في دولة الإمارات حول مواضيع متعلقة بالبلوك تشين والذكاء الاصطناعي، مثل تشفير الأصول وقابلية التشغيل البيني عبر السلاسل وإثبات الاحتياطيات ومعايير البلوك تشين الناشئة.

من جانبها، قالت أنجي ووكر، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في "تشين لينك لابس": "نجح أبوظبي العالمي (ADGM) في تطوير منظومة متكاملة تسمح بازدهار مشاريع تشفير الأصول. وإن تحالفنا مع أبوظبي العالمي (ADGM) سيسهم بتعزيز منظومة البلوك تشين في دولة الإمارات، بما يدفع الابتكار ويرفع مستويات تبني التقنيات. وإننا متحمسون لرؤية المشاريع التي تقع تحت إشراف سلطة التسجيل لدى أبوظبي العالمي (ADGM) تعتمد معايير تشين لينك بما يعزز الامتثال والتواصل عبر الأسواق وتقديم الخدمات عالية الأمان على سلسلة البلوك تشين".

يستند أبوظبي العالمي (ADGM) إلى النظام الذي وضعه لتقنية السجلات الموزعة، والذي يعد الأول من نوعه في العالم، لتطوير أسس جديدة لاعتماد البلوك تشين وتمكين مشاريع التمويل الغير مركزي، في إطار منظومة منظّمة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني. فيما سيساهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز عالمي للابتكار القائم على التكنولوجيا.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM):

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015. ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل. ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن" و"إنستجرام" : ADGM@ و X: @adglobalmarket

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