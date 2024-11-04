تتماشى الهوية المؤسسية الجديدة مع دور أبوظبي العالمي (ADGM) المتنامي باعتباره مركزًا ماليًا موثوقًا وحيويًا ومستدامًا يركز على المستقبل، فيما تعكس الهوية الجديدة أيضاً نمو المركز المالي ومرونته وروح التفاؤل.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، هويته المؤسسية الجديدة "للمستقبل نهج" محققاً خطوة هامة في مسيرة تطوره وتطلعاته المستقبلية بعد أن أصبح أحد أكبر المراكز المالية في العالم.



ومع دخول أبوظبي العالمي (ADGM)، عامه العاشر من العمليات التشغيلية، تشكل هويته المؤسسية الجديدة "للمستقبل نهج" انعكاساً للرؤية الواضحة للمركز المالي لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة مفضلة للشركات التي تسعى إلى التوسع وتحقيق أهدافها المستقبلية والوصول إلى خبرات متخصصة عالمية المستوى . هذا وتسلط الهوية المؤسسية الجديدة أيضاً الضوء على دور أبوظبي العالمي (ADGM) باعتباره جسرًا يربط بين الشرق والغرب، قادرٍ على توفير بيئة أعمال لا مثيل لها، بما يمكن الشركات من النجاح والنمو.

وكشف أبوظبي العالمي (ADGM) عن شعاره الجديد، الذي مازال رمز "الشمس" يشكل العنصر الأساسي له، بما تمثله الشمس من مصدرٍ للطاقة، لكن مع تطويره وجعله يرمز أيضاَ إلى النمو والتفاؤل. كما استوحيت ملامح تصميم الشعار من أشكال وخطوط الخط العربي، ليرسم عبرها نقطة التقاء ونجم مضيء يلهم الشركات للمضي قدمًا في مسيرتها وليقدم أبوظبي العالمي (ADGM) "للمستقبل نهج".

وبهذه المناسبة، أكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM) على أهمية توقيت إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة بالنسبة للمركز المالي، قائلًا: "عبر اتخاذنا من "للمستقبل نهج" عنواناً لنا، فإننا نرسل رسالة واضحة تعكس مدى التقدم الذي أحرزه أبوظبي العالمي(ADGM)، وأهمية المنظومة الشاملة التي يوفرها وتوجهاته المستقبلية. ويلخص هذا العنوان دورنا باعتبارنا مركزًا ماليًا دوليًا موثوقًا ونشطًا ومستدامًا يتخذ من المستقبل ركيزة له، ويلتزم بدعم استراتيجية التنوع الاقتصادي في أبوظبي."

تأسس أبوظبي العالمي (ADGM) في عام 2015 بهدف واضح يتمثل في كونه مركزًا ماليًا دوليًا رائدًا، يوفر منظومة شاملة وآمنة وشفافة وبيئة صديقة للأعمال. ومنذ ذلك الحين، واصل أبوظبي العالمي (ADGM) ممارسة دوره المحوري في دفع عجلة التنوع الاقتصادي لأبوظبي من خلال تعزيز العديد من القطاعات، من بينها التكنولوجيا والتمويل والأعمال المستدامة. وقد حددت سلسلة من المحطات الاستراتيجية نمو المركز المالي الدولي، ودفعت جهوده ليصبح مركزًا يتسم بالابتكار في مجال الخدمات والتقنيات المالية و وإدارة الأصول والتمويل المستدام.

وفي غضون تسع سنوات فقط، حقق أبوظبي العالمي (ADGM) نموًا متسارعًا، محققاً ارتفاعاً ملفتاً في عدد الشركات حتى وصلت حالياً إلى أكثر من 2000 شركة، من بينها 231 شركة للخدمات المالية، ويعد المركز المالي الدولي، الوحيد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

وتحت قيادة معالي أحمد جاسم الزعابي، الذي تولى منصب رئيس مجلس الإدارة في عام 2021، قدم أبوظبي العالمي (ADGM) العديد من اللوائح التنظيمية المتكاملة والخدمات المتقدمة، كما سجّل إنجازات مهمة مثل إطلاق "أسبوع أبوظبي المالي"، وتوسيع نطاقه الجغرافي بنحو عشرة أضعاف ليشمل جزيرة الريم، بما عزز مكانته كمركز مالي عالمي رائد. وخلال السنة المالية الحالية، شهد أبوظبي العالمي (ADGM) زيادة بنسبة 226% في حجم الأصول تحت الإدارة مقارنة بالعام السابق، ما يسلّط الضوء على تأثيره المتزايد والمتسارع في المنطقة وخارجها.

وأضاف الزعابي: "إن الإنجازات التي حققناها مؤخراً مثل توسع نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) ليشمل جزيرة الريم، والزيادة الكبيرة في حجم الأصول تحت الإدارة وابتكاراتنا الرقمية وتنامي أعداد الشركات الإقليمية والدولية المنضمة لنا، تشير إلى أننا لم نبني مركزًا ماليًا فحسب، بل نعمل أيضًا على صياغة نهج للمستقبل."

واختتم معاليه تعليقه بتوضيح الرؤية المستقبلية لأبوظبي العالمي (ADGM) قائلًا: "بالتطلع نحو المستقبل، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) العمل كمحفز لتقدم إمارة أبوظبي، حيث تدفعنا رؤيتنا لتعزيز النمو المستدام والتزامنا باقتصاد الصقر نحو استكشاف آفاق جديدة، وإيجاد منظومة مالية أكثر حيوية ومرونة وشمولًا. وسيوفر مفهوم "للمستقبل نهج" خارطة طريق، ستقودنا نحو بناء مستقبل مبتكر ومترابط ومزدهر للجميع."

وستبقى أبوظبي "عاصمة رأس المال" بمثابة قوة دافعة وراء التوجهات المالية العالمية، حيث تعمل مبادرات أبوظبي العالمي (ADGM) على توفير الفرص للقطاعات الناشئة ودعم تلك التي تتسم بالنمو المرتفع على ساحة المشهد المالي.

وعلى الصعيد العالمي، سيواصل أبوظبي العالمي (ADGM) المساهمة بدور محوري في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزًا ماليًا عالمي المستوى، ودعم أهداف الإمارة المتمثلة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي والنمو المستمر لاقتصاد الصقر الذي تتصف به أبوظبي.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

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