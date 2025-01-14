أبوظبي: أعلنت اليوم، شركة "انفست اندستريال"، المجموعة الاستثمارية الأوروبية الرائدة عالميًا، والتي أسسها "أندريا سي بونومي"، إنشاء مكتب إقليمي جديد لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد حصولها على الموافقات المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM). وبرأس مال يزيد عن 15 مليار يورو، تركز "انفست اندستريال"، على صفقات الاستحواذ على حصص الأغلبية أو الحصول على حصص في شركات متوسطة الحجم عالية الجودة في منطقة جنوب أوروبا، وتتخصص الشركة في تعزيز الشراكات طويلة الأجل وإطلاق العنان لإمكانات النمو في الشركات العائلية من خلال تطوير منصات النمو الدولية.

ومن خلال مكتبها الجديد في أبوظبي، تتخذ شركة "انفست اندستريال" خطوة مهمة لدعم التوسع العالمي لمحفظة شركاتها، كما تسهم أيضًا في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية والنمو في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام. ويوفر موقع أبوظبي العالمي (ADGM) الاستراتيجي لشركة "انفست اندستريال"، منصة لتسريع تطوير محفظة شركاتها في المنطقة، والاستفادة من النمو الإقليمي السريع في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد.

وبهذه المناسبة، قال أندريا سي بونومي، رئيس مجلس إدارة "انفست اندستريال": "فخورون بالإعلان عن تأسيس مكتبنا في أبوظبي العالمي (ADGM)، في إطار جهودنا لدعم نمو محفظة شركاتنا والمنطقة بوجه عام، حيث تتمتع منطقة الشرق الأوسط بأهمية استراتيجية بالنسبة لنا. وسيتيح لنا افتتاح مكتبنا في أبوظبي أن نكون أقرب إلى شركائنا واستكشاف فرص الاستثمار المحتملة لشركات منصتنا."

ومن جهته، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): "يسعدنا الترحيب بشركة "انفست اندستريال" في أبوظبي العالمي (ADGM). إن وجودهم هنا، يؤكد على القيمة الاستراتيجية التي يقدمها مركزنا المالي كبوابة إلى المنطقة، ومن خلال التوافق مع الأهداف الإقليمية والاستفادة من البنية التحتية القوية للمركز المالي الدولي، تتمتع "انفست اندستريال" اليوم، بمكانة جيدة ستمكنها من المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع الابتكار ودعم نمو القطاعات الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة."

وبعد افتتاح مكتب "انفست اندستريال" الجديد في أبوظبي، انتقلت إيمانويلا سيسيني، الشريكة ورئيسة قسم تحسين العمليات ورئيسة قسم الشرق الأوسط وآسيا، إلى أبوظبي لقيادة مبادرات الشركة. وستحظى بدعم فريق من ثمانية محترفين بهدف الاستثمار في الشركات المحلية وتعزيز قدرات التصنيع لشركات منصة "انفست اندستريال".

وبناءً على حضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنشط بالفعل محفظة شركاتها ومن بينها، العلامة التجارية الإيطالية للأزياء الفاخرة "إرمنيجيلدو زينيا"، ومفهوم سوق الأغذية المبتكر "إيتالي"، ومجموعة "فلوس" و"بي آند بي إيطاليا"، وهي شركة عالمية رائدة في التصميم الراقي، تلتزم "انفست اندستريال" بدعم الأهداف الاستراتيجية للمنطقة. ومن خلال الاستفادة من خبرتها ومحفظتها المتنوعة في قطاع التصنيع والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات، تهدف الشركة إلى دفع جهود إدخال الصناعات المتقدمة والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

وبالإضافة إلى ذلك، تتكامل محفظة "انفست اندستريال" استراتيجيًا مع رؤية دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في مجال الأمن الغذائي، حيث استثمرت الشركة في مجموعة متنوعة من شركات الأغذية المتخصصة في مجالات عديدة، من بينها المكونات المتخصصة والعلامات التجارية الخاصة والمعجنات المجمدة والحلويات والجيلاتو. وتُعرف هذه الشركات بأنها شركات رائدة عالميًا في قطاعاتها الخاصة وهي في وضع جيد يمكنها من تحقيق المزيد من الابتكار والنمو. من خلال تركيزها الاستراتيجي، تهدف "انفست اندستريال" إلى الارتقاء بهذه الشركات إلى العالمية، ودعم طموحات المنطقة في مجال الإنتاج الغذائي المستدام والأمن الغذائي.

نبذة عن "انفست اندستريال":

"انفست اندستريال"، مجموعة أوروبية رائدة من شركات الاستثمار والإدارة والاستشارات المستقلة برأس مال يتجاوز 15 مليار يورو. وتقدم الشركة حلولاً صناعية ورأسمالية للشركات الأوروبية متوسطة الحجم وتتمثل مهمتها في المساهمة بنشاط في تطوير الشركات التي تستثمر فيها، وإيجاد فرص النمو وتقديم حلول عالمية من خلال رؤية ريادة الأعمال الأوروبية الشاملة. تتميز "انفست اندستريال"، بتركيزها القوي على الاستدامة، ولديها تاريخ يمتد لأكثر من 30 عامًا من الشراكات الناجحة مع رواد الأعمال والشركات في أوروبا. تخضع بعض شركات "انفست اندستريال"، للإشراف التنظيمي من قبل هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة وصندوق الاستثمار في لوكسمبورج. تعمل شركات الاستثمار التابعة "انفست اندستريال"، بشكل مستقل عن بعضها البعض وكذلك عن كل صندوق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.investindustrial.com

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

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